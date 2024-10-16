澳門「旅遊+」AI畫創作工作坊完滿結束 中學生以科技重新感受澳門

你想過以全新的方式「感受澳門」嗎？澳門旅遊局致力推動的「旅遊+」跨界融合旅遊體驗就召集了香港125位中學生一起參與「澳門旅遊+學習：AI畫創作比賽暨展覽」，更於10月5日舉行了AI畫創作工作坊，讓學生在到澳門實地考察前先進行「熱身」！讓學生們率先了解澳門不同的「旅遊+」魅力，提前掌握AI圖像生成技術，為他們10月18日當日的旅程增添創意與智慧的色彩！



多元學習體驗：探索「旅遊+」無限可能

參與「澳門旅遊+學習：AI畫創作比賽暨展覽」的5間中學的學生，將分別以五大考察主題：「旅遊+玩樂」、「旅遊+自然」、「旅遊+文化/歷史」、「旅遊+美食」及「旅遊+社區」親自前往澳門進行考察，從不同角度探索這座國際大都市的獨特魅力。無論是置身於澳門的大熊貓館，還是漫步於充滿歷史韻味的議事亭前地，學生們將實地體驗澳門豐富的自然景觀與文化遺產。完成考察後，同學們需要以「感受澳門」為題，以AI創作出呈現澳門旅遊及文化特色的藝術作品，得獎的作品更可以在展覽展出，並作宣傳澳門旅遊之用。

課堂上學生們先了解澳門不同的「旅遊+」景點，有部分同學從未去過澳行，表示對澳門實地考察充滿期待！

開展跨越科技與文化旅程 學生創意大放異彩

AI畫創作工作坊就邀請到澳門旅遊局香港代表先向學生們介紹澳門特色，令學生對澳門的自然景觀、文化歷史和美食等有更多的認識，再學習文字指令（prompt）以Leonardo AI生成圖像。

導師為大家講解什麼是AI藝術創作，並指導學生們使用相同prompt亦可以選擇自己喜歡的圖像風格及強化文字指令，製作出不同的作品。

工作坊當日，學生們對課堂相當投入，學生透過AI技術想像出他們對澳門的獨特視角，提前構思未來的創作方向。這讓他們在實地考察時，更能敏銳地捕捉到旅遊中的獨特景色，為AI注入更多不同的文字指令，為比賽作品注入更多的個人色彩。而是次工作坊的最大亮點在於它成功結合了科技與旅遊，學生不僅學習了AI技術，更體驗到如何將這項技術運用於旅遊探索中。這種科技與旅遊的結合，不僅增強了他們的學習趣味，也讓他們更加期待如何在10月18日澳門的旅程中，運用所學的AI技術創作出獨一無二的藝術作品。讓我們一起期待，他們為我們呈現出與眾不同的澳門風景吧！

工作坊當日其他花絮：

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想了解更多「澳門旅遊+學習：AI畫創作比賽暨展覽」的活動內容，請密切留意《HK01》的後續報導！

（資料由大會提供）