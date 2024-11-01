北上攻略｜東門老字號「博士眼鏡」拆解北上配眼鏡5大謎團！

當北上消費成為熱潮，意味著更多日常生活將會轉移至內地進行，例如是配眼鏡。在內地配眼鏡固然比香港便宜不少，但大家可能會思考為甚麼會這麼便宜，或者究竟安全與否。在東門眼鏡城屹立十多年的老字號「博士眼鏡」，今次為大家拆解北上配眼鏡5大謎團，讓你配得開心又放心！

攝影：歐嘉樂



謎團一：喺深圳應去邊度配眼鏡？

港人去深圳配眼鏡，東門眼鏡城是其中一個熱門地方，事關這裡有多海量的眼鏡鋪聚集，而且容易抵達，可以在羅湖口岸坐地鐵一號線到老街的E出口轉左，或者在蓮塘口岸坐地鐵到湖貝，然後走到太陽百貨，便可看到旁邊的眼鏡城。

只要在老街站的E出口轉左，便可看到東門眼鏡城。

既然這裡眼鏡鋪眾多，質素上定必參差，所以要揀選可靠的老字號，例如在東門眼鏡城屹立十多年的博士眼鏡。博士眼鏡在眼鏡城擁有兩間鋪頭，一間在4樓電梯一出即到，另一間則是2樓的新分店。博士眼鏡老闆周霞坦言，鋪頭能屹立十數年，全因秉持「以最抵的價錢讓客戶享受最好的服務」為宗旨，故對於港人對北上配眼鏡的其他謎團，周老闆今次亦為大家一一拆解！

博士眼鏡是在東門眼鏡城屹立十多年的老字號，服務和產品質素可靠。

謎團二：點解深圳配眼鏡咁平？

內地配眼鏡的最大優勢當然是便宜，但至於為甚麼價錢能比香港低這麼多，會否是偷工減料呢？以國產鏡框為例，周老闆就解釋是因為博士眼鏡有自己的工廠，能做到工廠直銷的價錢，「現時幾大國產品牌的質素相當高，性價比又高，故不少人都會配好幾副，方便襯衫之用。」

至於進口鏡框方面，周老闆保證博士眼鏡的質量均是正品品質，款式包括Zeiss、ESSILOR、HOYA等鏡片，以及Armani、Rayban等鏡框，「因為深圳鋪租、人工、出貨量等優勢，成本比香港低，售價便比香港便宜，達至薄利多銷。」

博士眼鏡的鏡框和鏡片款式多，而結合深圳鋪租、人工、出貨量等優勢能降低成本，故售價比香港便宜。

謎團三：深圳驗眼穩唔穩陣？

配眼鏡時，驗眼是重中之重，如果驗眼服務欠佳，眼鏡質素多高亦是徒然。周老闆透露，博士眼鏡的視光師均是通過考試，獲得由專業機構頒發的證書。「此外，2樓和4樓鋪頭均有兩間驗光室，設備全部是NIDEK進口的醫院級數驗眼設備。我們更配有一個儀器能根據客人面型、鼻樑和驗眼度數等資料作調，客人絕對能夠放心！」

博士眼鏡的視光師均是通過考試，獲得由專業機構頒發的證書，而驗光室亦配備NIDEK進口的醫院級數驗眼設備。

謎團四：必學內地配眼鏡用語？

中港兩地用詞有別，在配眼鏡方面亦然，周老闆表示港人想在深圳配眼鏡配得順利，以下幾組詞語就必須記住：

謎團五：幾耐先有得拎？買咗有無保養？

不少香港眼鏡鋪以出貨快為賣點，而周老闆坦言博士眼鏡亦能做到這一點：「我們有自己的加工房，設備進口儀器，普通單光片只需20至30分鐘便可做好，就算是訂製鏡片亦只需5至7日。」至於保養方面，周老闆亦呼籲各位讀者可以放心：「博士眼鏡提供長達3個月的品質保養，如果配戴不適或有其他問題，可於保養期內到鋪頭進行調整。假如是度數不適合，則可於一個月內免費更換鏡片！」

博士眼鏡15周年慶祝活動

博士眼鏡為慶祝成立15周年，現時最低只需要28元即可買到一副鏡框，如果揀選鏡框連鏡片套餐，最低亦只需68元，至於配漸進鏡則最低188元一副。

優惠折上折：即日起（消費金額500元以上）使用港幣結賬，既可享受港幣人民幣1兌1優惠。

精美鏡框零元購：購買任意進口鏡片/漸進鏡片，精美鏡框零元購，進口品牌鏡片更是低至3折起！

博士眼鏡2樓店：

博士眼鏡4樓店：

（資料及相片由客戶提供）