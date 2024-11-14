深圳必食！京味張烤鴨稱霸8年 人均¥71 一鴨三食　儀式感滿滿！

坂田萬科廣場｜深圳烤鴨推薦｜北上攻略｜想食正宗北京烤鴨，不用專程飛去北京！《香港01》好食玩飛記者Remi實試深圳烤鴨排行榜第一名京味張，體驗一鴨三食，人均只需¥71！京味張在深圳火足8年，到底有什麼吸引力？今次Remi帶大家一探究竟，同場加映神秘儀式，想知道就記得睇片！



紅燈籠高高掛 正宗北京風味

遠遠就望到京味張的大紅燈籠，充滿喜慶的氣氛。餐廳門口裝潢古色古香，還沒進門就感受到濃濃的正宗北京風味。京味張連續多年蟬聯大眾點評深圳烤鴨排行榜第一名，以及深圳北京菜排行榜第一名，實力不容小覷！在深圳已經擁有19間分店，難怪他們的北京烤鴨在深圳火足8年，真係攞獎攞到手軟！ Remi建議大家提前預約，以免排隊等候。

招牌宮廷烤鴨 一鴨三食皮脆肉嫩

來到京味張，當然要體驗他們的招牌烤鴨！烤鴨選用正宗北京填鴨，每隻重4斤半，皮下脂肪特別豐厚。師傅以200度爐火烤足80分鐘，油香盡出！可以根據人數選擇不同大小的烤鴨套餐。

第一食︰片皮鴨

客人體驗唱鴨儀式，每隻鴨都有專車送上枱好有儀式感。師傅會在客人面前片鴨，展現精湛刀工，片皮過程猶如欣賞一場巧手刀藝表演，令人嘆為觀止！片好的鴨皮蘸上白糖，有如爆炸糖的口感，令人回味無窮！鴨肉則可以配以餅皮、京蔥、甜麵醬等，包裹起來一口吃下，口感豐富，層次分明。

第二食︰椒鹽鴨架

餐廳絕不浪費食材，利用餘下的鴨架爆炒，非常香口惹味。

第三食︰鴨架湯

以鴨架熬成奶白色鴨湯，胡椒味濃郁，飲盡整隻鴨的精華。

其他必試菜式推介︰

老北京魚頭泡餅上枱時會有剪綵儀式，寓意好運來到，非常有驚喜。菜色選用水庫魚頭肉質嫩滑，又香又辣，再將餅皮加入湯汁之中一分鐘同吃，餅皮吸盡精華滋味十足。

松鼠鱸魚，色香味形俱佳，油炸後，再澆上番茄汁，香脆酸甜。

貝勒爺烤羊肉每一片都是瘦肉，嫩滑不柴，沒有絲毫膻味。雖然不是炭火燒烤，但調味和傳統烤羊肉串一樣，依然能吃到烤肉的風味。提供正常、微辣、不辣三種選擇，滿足不同口味需求。

王府白菜看似簡單的家常菜，卻最考大廚功力。白菜配以粉條、蝦仁、火腿、丸子，加上用豬大骨熬製八小時的金黃色湯頭，清甜順口，令人回味無窮。

貴妃荔枝蝦球賣相充滿仙氣，外層是脆卜卜的米通，包裹著飽滿大顆的蝦球，美味又美觀。

京蔥蹄筋燒海參，海參彈牙入味，紅燒煮法令其軟腍，充滿醬香和海鮮鮮味。蹄筋劲道，加入京蔥提升了整道菜的層次。

京東肉餅餅香撲鼻，肉餡飽滿，足足一吋厚！咬下去肉汁四溢，醬香蔥香交織，非常惹味。

手工三鮮餃子，每隻餃子形狀略有不同，足證是純手工製作。餃子皮厚實煙韌，餡料包含豬肉、蝦、韭菜，因此稱為三鮮餃子。一口咬下去，爆汁的口感加上醋汁的點綴，完美呈現北方風味。

小調梨湯用雪花梨、銀耳、冰糖、蜂蜜，每日小火慢熬六小時，清甜滋潤，尤其適合乾燥的秋季。

宮廷小食拼盤，一次品嚐五款糕點。艾窩窩酸酸甜甜，內餡竟然有蘋果和奇異果；驢打滾外層是黃豆粉，內餡是豆沙泥，煙韌不甜膩。小豆涼糕、豌豆黃、雲豆卷等，都是香港比較少見的糕點，一定要試。

京味張北京烤鴨（坂田萬科店）

地址：深圳市龍崗區坂田萬科萬致天地2樓

營業時間：週一至週五 11:00- 14:00、17:00-21:00；週六日，法定節假日全天營業11:00-21:30

交通︰福田口岸乘搭十號線，五和站轉乘五號線，坂田站下車D出口

(資料及相片由客戶提供)