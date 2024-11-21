北上攻略｜踩入萬呎眼鏡直銷工場配眼鏡　羅湖過關5分鐘即到！

今時今日講起配眼鏡，不少人的第一選擇是北上深圳，原因無他，性價比夠高。至於深圳配眼鏡除了最多人認識的東門眼鏡城外，原來一出羅湖口岸就見到的深圳火車站B區，亦有一間隱世巨店，便是店鋪面積過萬呎的眼鏡直銷工場「奈司眼鏡城」。既然鋪頭夠大，各項服務和各種眼鏡款式當然應有盡有，而且貨品質素高，價錢仲好親民，即刻去片睇下有幾抵啦！

攝影：蘇煒然



一出羅湖口岸關口 步行5分鐘即到！

雖說奈司眼鏡城是隱世秘店，但其實店舖位置舊不隔涉，一出羅湖口岸關口，在地面直行大約300米，去到深圳火車站的「「深圳」二字下面，再乘坐升降機直上6樓，便可輕鬆到達奈司，全程只需約5分鐘，方便快捷。

一出羅湖口岸關口，在地面直行大約300米，去到深圳火車站的「「深圳」二字下面，再乘坐升降機直上6樓，便可輕鬆到達奈司眼鏡城。

相比起東門眼鏡城的眼鏡店，奈司眼鏡城最大特色當然是夠大，面積超過10000呎，所以沒有前者人逼人的密集感，逛起來更加舒服。奈司的另一賣點是價錢相當宜人，由於這裡是零售連工場的直銷直賣，加上是樓上鋪有租金優勢，故成本低，超過兩萬款鏡框能夠以便宜的價錢出售。

奈司眼鏡城最大特色當然是夠大，另一賣點是價錢相當宜人，超過兩萬款鏡框以低價發售。

國產貨、進口貨應有盡有 價錢宜人

奈司的普通度數鏡最平60元便買到一副，就算是漸進鏡亦只是180元。其中60元的鏡框已有過百款選擇，而且已經包含國產鏡片，店員就介紹：「國產鏡現在質素已經很好，萬新、大明、明月、偉星都是比較好的國產鏡片品牌，大可以記住這些名字。」

奈司的普通度數鏡最平60元便買到一副，就算是漸進鏡亦只是180元。

此外，她坦言國產鏡對於粗用、備用，又或者度數特別深的人士都是好選擇，因為以此作超薄鏡來，比起進口的便宜很多，總而言之就是性格比夠高。「賣眼鏡與其他商品不一樣，眼鏡是必須品，我們希望有需要的人都可以負擔得到，所以才會有這些超值優惠套餐！」

奈司引入多款國內鏡框名牌，如暴龍和陌森等等，亦有Ray-Ban和Armani等國際大牌子，價錢亦只是香港的半價左右。當然，奈司同樣有配備各款國際進口鏡片，蔡司Zeiss、依視路ESSILOR、豪雅HOYA、羅敦司得RODENSTOCK等等，應有盡有。至於價錢方面，店員直言大約是香港的三折左右：「因為深圳人多貨量大，租金、人工又便宜，加上我們自設工場，當然可以更有競爭力！」

奈司引入多款國內和進口鏡框名牌，價錢只是香港的半價左右。

萬呎店舖 服務一應俱全

奈司坐擁過萬呎的店舖，服務絕對是一應俱全，不但設有4間獨立驗眼室，其中更有6米國際標準驗光室，而所有驗光設備都是NIDEK進口驗光設備，與醫院用的同級。店內所有負責驗眼的視光師均通過考試，全部為中級以上，亦有多名高級視光師，甚至有眼科醫院視光師，而大家都有證書，只要用微信掃瞄即可看到其資料。

奈司設有4間獨立驗眼室，其中更有6米國際標準驗光室，而所有驗光設備都是NIDEK進口驗光設備，與醫院用的同級。

另外，奈司自設過千呎加工場，設備全是進口牌子依視路加工設備，因此一般近視眼鏡只需30分鐘左右便可取貨，就算是訂製鏡片，例如漸進鏡，亦只需要5至7天。假如大家即場試戴發現有不適，會由工場員工即時修改跟進；至於回家後才發現有問題，則可享有三個月免費更換服務期。

奈司坐落的羅湖商業城同時是好食好玩之地，5樓為飲茶食點心十分知名的丹桂軒，亦有足浴中心，旁邊C區則有希馬愛康健牙科，亦有大量其他小食、手信店，配眼鏡前後，或者等待眼鏡出貨時，都可以邊行邊食，享受假日！

「奈司眼鏡城」

地址：羅湖口岸出來直走300米，到深圳火車站B區（深圳兩個字下面）上6樓電梯直達眼鏡城。

聯絡方式：(Whatsapp)

(Wechat)

（資料及相片由客戶提供）