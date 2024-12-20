THE TIFFANY BLUE BOX CAFE冬季節日限定菜單　品味聖誕奢華滋味

聖誕將至，The Tiffany Blue Box Café 今年再次以極致的設計與創意，推出冬季節日限定菜單，為你帶來精緻的冬日限定下午茶和五道菜晚餐，讓顧客沉浸於 Tiffany 藍色世界的同時，細味節日專屬的甜蜜紐約滋味。這個冬天，無論是與摯愛共享浪漫時光，還是與好友閨蜜迎接佳節的歡欣時刻，這裡都將是你必到的夢幻之地。



冬季限定下午茶 高貴與甜蜜三層驚喜

想歎一個高貴典雅的冬日下午茶？Tiffany Blue Box Café推出期間限定聖誕下午茶，絕對是同閨蜜好友打卡的最佳選擇，由鹹點到甜點，層層都充滿驚喜！

一打開三層架，頂層的甜點讓人眼前一亮！全新的Tiffany T蛋糕，外型搶眼，刻滿「T」字花紋的小圓盒，入面是滿滿的忌廉芝士慕斯、熱情果慕斯、芒果啫喱、白朱古力脆片及牛油曲奇，酸酸甜甜的熱帶水果味，口感豐富又清新！還有超可愛的椰香芋泥慕斯，白色半圓造型配Tiffany藍，打卡一流！當然少不了充滿冬日氣氛的提拉米蘇芭菲，金箔碎與可可粉灑滿幼滑的意大利馬斯卡彭芝士忌廉，配上咖啡啫喱、冧酒手指餅及杏仁薄脆，層層滋味，口感細膩。

節日限定下午茶

全新Tiffany T蛋糕，小圓盒造型上刻滿「T」字花紋，仿如Tiffany的首飾盒一樣。

提拉米蘇芭菲，層次分明，外型充滿節日氣氛，Tiramisu粉絲定不能錯過。

鹹點方面亦一樣出色——鰻魚煙肉忌廉脆餅以香脆餅底配搭軟綿燒鰻魚、魚子醬與自家製煙肉忌廉，鹹香脆兼備。煙三文魚忌廉芝士卷，魚子醬點綴，煙燻味十足；鵝肝紅桑子果醬慕絲以金黃酥皮包住鵝肝慕絲，外層的紅桑子啫喱閃爍奢華，酸甜滋味令人難忘！還有芝士爆谷配巴馬火腿片、芝士碎，令人停不了口的紐約滋味！

底層的自家製包點亦充滿驚喜：香蒜鹽之花鬆餅香氣濃郁，金黃香脆，你亦可以配搭附上的三款醬料品嚐。而經典的法式杏仁蛋糕，綿密濕潤，粒粒金黃且充滿杏仁香氣！最特別的是聖誕限定紅絲帶球，入面是開心果慕斯、紅桑子蜜餞配士多啤梨粒，酸甜互相配搭，滋味無窮！快約閨蜜好友，一齊享受這個夢幻的冬日下午茶啦！

鰻魚煙肉忌廉脆餅及煙三文魚忌廉芝士卷，口感與味道兼備。

聖誕限定紅絲帶球，不但造型特別，開心果慕斯、紅桑子蜜餞配士多啤梨粒，多層口感，味道豐富。

冬日五道菜晚餐 奢華與創意組成味覺盛宴

嘆完高貴典雅的下午茶，當然要繼續享受奢華的夜晚啦！當夜幕降臨，The Tiffany Blue Box Café 的冬季五道菜晚餐魅力登場。主廚團隊精心設計的每一道菜式，都用了上乘食材及精緻工藝，為食客帶來一場味蕾的奢華饗宴。

晚餐以法式皇家龍蝦燉蛋開啟味覺之旅！細滑的燉蛋配搭鮮甜龍蝦肉，入口即溶，令人回味無窮！再來是香煎帶子配魚子醬湯，濃郁的湯底完美襯托帶子的鮮嫩，搭配魚子醬更添層次，海鮮控不能錯過！

法式皇家龍蝦，每一啖都感受到海鮮香氣，讓人一試難忘！

香煎帶子鮮嫩多汁，魚子醬鹹鮮提味，海鮮愛好者必試。

主菜方面可選擇鱈魚或牛扒：慢煮鱈魚卷伴青口，用野甘藍包住鮮嫩鱈魚，再配搭鮮魚濃湯同飽滿青口，絕對是令人垂涎的美味選擇！另一道主菜香煎西冷牛扒伴烤粟米，選用頂級西冷牛扒，煎得恰到好處，焦香四溢，肉汁豐富，配上香甜粟米泥，超級滿足！

來到五道菜的尾聲，由Tiffany T 蛋糕配蘋果批雪糕為這一頓精緻的晚餐畫上完美句號，酸酸甜甜的熱情果慕斯加上香滑雲尼拿雪糕簡直是絕配。嘆完下午茶，再嚟個奢華晚餐，就是今個聖誕的完美慶祝方式！

慢煮鱈魚卷伴青口，青口飽滿鮮美搭配細嫩鱈魚，野甘藍增添清新口感，令人回味無窮。

西冷牛扒煎得外焦內嫩，搭配自家製烤粟米，讓你的味蕾獲得最佳享受！

Tiffany Blue Box Café聖誕節日五道菜奢華盛宴 成就最豐盛聖誕夜

聖誕節日想感受一下節日氣氛？Tiffany Blue Box Café 於聖誕節期間推出五道菜奢華聖誕晚餐，有前菜、湯、意粉到兩款主菜及甜品，款款都極度吸引，令人難以抗拒！

節日限定五道菜晚餐

前菜有海鮮三重奏打頭陣底層鋪滿三文魚籽，再加上入口即溶的北海道海膽刺身及鮮甜龍蝦肉，三種海鮮一次過滿足味蕾！湯品有龍蝦配魚子醬湯，龍蝦肉鮮嫩彈牙，配上魚子醬，鮮味十足，湯底選用鮮魚高湯，再加入甘筍同薯仔，整個湯更加香甜濃郁。晚餐亦包括意粉菜式香煎鴨肝野菌闊條麵，香煎鴨肝入口即溶，配搭香噴噴的野菌以及巴馬芝士，惹味非常。

龍蝦配魚子醬湯，融合了多種不同的鮮甜味，層次豐富濃郁。

香煎鴨肝野菌闊條麵，鴨肝加上芝士，脂香四溢極為惹味。

聖誕節又怎少得經典的威靈頓系列？主菜可以選擇「威靈頓牛柳」或者「威靈頓鮑魚」，充滿節日氣氛的威靈頓菜式以金黃酥皮包裹著鮮嫩牛柳或鮑魚，再配上鵝肝鮮菌餡料，香氣撲鼻。最後以甜品全新Tiffany T 蛋糕配香滑雲尼拿雪糕及松果朱古力作結，成就最完美豐盛的聖誕夜！

威靈頓牛柳，聖誕節必備菜式。

不吃牛的朋友，可選擇威靈頓鮑魚，同樣美味。

全新Tiffany T 蛋糕配香滑雲尼拿雪糕及松果朱古力，同時滿足味覺與視覺。

在這個冬天，與家人和好友一起走進 The Tiffany Blue Box Café，感受節日的溫馨與奢華，留下屬於您的美好回憶。

冬日五道菜晚餐供應時段及價錢：

2024 年 12 月 1 日起晚上 6 時至 9 時 30 分，價錢為每位港幣 $738，配香檳一杯

節日限定下午茶供應時段及價錢：

2024 年 12 月 22 至 26 日及 31 日、2025 年 1 月 1 日下午 2 時至晚上 6 時30分，價錢為港幣 $788(兩位起)，可選配指定咖啡或茶

節日限定五道菜晚餐供應時段及價錢：

2024 年 12 月 22 至 26 日及 31 日、2025 年 1 月 1 日晚上 6 時至 9 時 30 分，價錢為每位港幣$888，可無限暢飲香檳。

The Tiffany Blue Box Cafe

地址：尖沙咀北京道 1 號大堂 208 號鋪

營業時間：星期一至五 中午 12 時至晚上 9 時 30 分；

星期六、日及公眾假期 上午 11 時至晚上 9 時 30 分 (請向餐廳查詢最新營業時間)

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WhatsApp：9852 7422

電話：2362 9828

（資料及相片由客戶提供)