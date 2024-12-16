「HELLO PANDAS熊貓駕到」戶外嘉年華開幕！一次過玩盡六大主題！

「熊貓經濟」是今年香港政府重點推動的旅遊發展方向，一系列的活動接連舉辦。來到2024年的最後一個月，由中國旅遊集團、民主建港協進聯盟、香港中國企業協會聯合籌辦，香港中國旅行社承辦的「HELLO PANDAS熊貓駕到」戶外嘉年華，在11日正式揭幕！嘉年華融合六大主題，以不同形式展現大熊貓的獨特魅力與活力，即睇內文了解詳情！



由中央政府贈予香港的大熊貓安安和可可已經公開亮相，而盈盈、樂樂的龍鳳胎亦將於來年與香港市民見面，可見熊貓必定是2025年香港旅遊的主角之一。今年香港政府大力推動「熊貓經濟」，來到2024年最後一個月，當然繼續舉辦活動為這個熱潮承先啟後！

由香港中國旅遊集團、民主建港協進聯盟、香港中國企業協會聯合籌辦，並由香港中國旅行社承辦「HELLO PANDAS熊貓駕到」戶外嘉年華將於12月11至21日假香港文化中心露天廣場舉行，結合以科普、藝術、公益、論壇、市集和樂園六大主題設計不同類型的活動，保證讓你睇得開心，買得暢快，食得歡樂！

科普、公益及論壇：了解與學習保護大熊貓

12月11日上午，嘉年華邀請了海洋公園、成都大熊貓繁育研究基地的專家到現場舉辦科普講座，一方面讓市民了解大熊貓的背景，另一方面亦能教導大家有關保護大熊貓的知識，讓嘉年華別具意義！

嘉年華設有多個打卡位置！

藝術、市集及樂園：玩盡買盡大熊貓IP遊戲及產品

嘉年華現場不但設有全港首個水上巨型熊貓裝置，更展出一系列由內地藝術家創作的大熊貓藝術形象，以大熊貓為媒介，充分展示當代創作者們的創意。同場亦有「大熊貓攝影展」，展出中國著名攝影家周孟棋的多幅經典作品，呈現風靡全球的大熊貓，如花花、萌蘭、香香、福寶及七仔的迷人風采。

「大熊貓攝影展」將展示中國著名攝影家周孟棋的多幅經典作品。

另外，市民可以在市集和「文創服務台」選購福寶、花花IP產品，更有特色可愛小食讓你補充體力繼續玩！在遊戲區還設有大熊貓主題夾公仔機和吊盲盒等小遊戲。市民來到現場，將有機會獲贈一張集印卡，只要暢遊嘉年華各個攤位集齊五個彩色熊貓印章，就可以到遊戲攤位做一次小挑戰，憑自己的實力贏取獎品！

多款大熊貓IP文創商品一應俱全！

大熊貓IP特色美食睇得又食得！

大家憑自己的實力玩遊戲贏獎品！

「HELLO PANDAS熊貓駕到」戶外嘉年華詳情

日期：12月11至21日

時間：上午10時至下午9時

地點：香港文化中心露天廣場

網站：https://ww1.ctshk.com/zh/hellopandas

（資料及相片由客戶提供）