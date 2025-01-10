寒流再臨　溫度急降8度！羽絨開倉1折起　低價買白鵝絨羽絨保暖！

寒流今早再度襲港，令氣溫一夜急降8度！需要購買禦寒衣物的你要注意！Onepolar最近進行羽絨開倉，價錢低至1折起，而且購買指定型號羽絨滿$3000將獲贈24吋或28吋可擴大行李箱，01讀者買滿$100更另有禮品，即睇內文了解優惠詳情！



Onepolar羽絨開倉1折起！

今次氣溫急降殺大家一個措手不及，不但市區由前一日的20度降至12度，大埔、上水和沙田更只得9度，顯然是各種保暖出場的時候。羽絨是保暖效果極佳的衣物，而今次寒流再臨，相信未有羽絨的大家都有購買的念頭，恰好Onepolar現正進行羽絨開倉，優惠低至1折起，最平$109便可以買到羽絨！

特別今年適逢品牌創立30周年，Onepolar更推出全新防禦力高厚羽絨，選用西伯利亞優質白鵝絨，90%絨子含量，蓬鬆度達到800+，保暖程度比一般羽絨更高，內裡更採用了石墨烯蓄熱科技，能抵禦零下20度低溫，就算是著去哈爾濱或北海道等嚴寒城市亦不用怕凍！

除了羽絨外，Onepolar熱賣的花紋背包亦有出售，22L、25L和30L三種size絕對有適合你的一款！

優惠一

凡購買指定型號羽絨2件或以上，只需要總額滿$3,000，即可獲贈Onepolar 24吋或28吋可擴大行李箱乙個！

• 3種顏色：黑、灰、墨綠（數量有限，送完即止）

• 禮品款式隨機送出，不設挑選及更換，不設郵寄

• 照片和實物可能略有差異，一切以實物為準。如有任何爭議，Onepolar保留最終決定權

優惠二

凡購物滿$300元，即可以$2購買 Onepolar 30周年限量版購物環保購物袋乙個（數量有限，換完即止）

優惠三

香港01讀者專享優惠，凡購物滿$100，送防曬UV40+冰袖乙對（價值 $69）！

開倉日期：即日至1月26日（2月開倉時間待定請留意 facebook: OnepolarHK 公佈）

星期一至五：11:00-18:00

星期六、日：10:00-14:30

（資料及相片由客戶提供）