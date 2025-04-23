西貢美食15間｜沙嗲牛麵必點！$1蛋糕仔抵食　一間食到冰火菠蘿油

西貢美食｜西貢隱世餐廳｜西貢向來都是香港人假日必訪的好去處，一直有不少餐廳小店進駐，化身成美食集中地！《香港01》好食玩飛記者整合了15間必食的西貢美食，包括打卡Cafe、海鮮小炒、人氣甜品及街頭小食等，記者最近更實試了以下首4間，「牛牛」的牛舌非常爽口，沙嗲牛的牛肉分別有面珠登和普通牛肉可選，喜歡淋身牛的你一定要揀面珠登！還有什麼西貢美食推介？即看下文啦！



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西貢美食｜【1】牛牛 —— 沙嗲牛／鹽燒厚切牛脷芯

記者在「牛牛」點了2款沙嗲牛，分別是沙嗲牛肉麵和沙嗲面珠登麵，小食則點了鹽燒厚切牛脷芯，兩碗沙嗲牛都有濃郁的沙茶醬，麵底分量十足，至於牛肉方面，記者較喜歡普通牛肉，較有咬口！不過如果喜歡吃淋身的牛，面珠登就啱晒你！而記者大推鹽燒厚切牛脷芯，肉質鮮嫩、口感爽口！想味道再昇華的話，可以點其他醬料，枱上放了5款醬汁，分別有海苔、蜂蜜芥末、麻辣、孜然粉和BBQ醬。

牛牛

地址：西貢福民路58號高富樓A座地下32號舖

營業時間：12:00 - 20:00



西貢美食｜【2】德興麵家 —— 老字號牛腩麵

除了吃海鮮、嗌小菜，西貢很多食店都比較早打烊，不過德興麵家開到凌晨1點！而且還要平靚正！記者點了2款麵，分別是半肥瘦牛腩湯麵和淋腩撈麵，牛腩份量十足！每碗麵至少有8件牛腩，最具特色是牛腩可以揀肥瘦比例和軟爽之分。

德興麵家

地址：西貢福民路58-72號高富樓地下12號舖

營業時間：10:00 - 01:00



西貢美食｜【3】林記小食 —— 腸粉／燒賣／魷魚／砵仔糕

想吃香港地道小食，「林記」就有齊晒！記者幫襯當日大排長龍，見到現場最多人點腸粉、燒賣，記者亦點了，然後加了一串魷魚。腸粉的口感嫩滑；燒賣也有少少魚味，魷魚最加分！非常爽口！醬料方面，也調配得不錯，不會好鹹！除了腸粉、燒賣、魷魚外，還有砵仔糕、撈麵、餈飯等港式小食。

林記小食

地址：西貢福民路58-72號高富樓地下14號舖

營業時間：06:30 - 02:00



西貢美食｜【4】西貢小老婆 —— $1一粒椰絲蛋糕仔／老婆餅

連OpenRice都找不到的隱世小食「西貢小老婆」，販售香港懷舊糕點小食，例如老婆餅、蛋黃酥，記者在大約下午5時來到這家店，老婆餅已賣光了，喜歡吃老婆餅的你，記得早點來！另外，最多人排隊買的是蛋糕仔，有原味和椰絲味，$1一粒！記者買了$5原味和$5椰絲味，還剛好吃到新鮮岀爐的！蛋糕仔的質感鬆軟，而且椰絲不會太甜，值得一吃！

「西貢小老婆」的蛋糕仔是$1一粒！（古嘉瑋 攝）

西貢小老婆

地址：西貢正街38號地下



西貢美食｜【5】來德好蝦麵廚房 —— C AllStar釗峰常幫襯／雞煲／冰鎮咕嚕肉

來德好蝦麵廚房一般在上下午時段，以麵檔形式營業為主；晚上時段，則以中菜形式營業，有小菜可以嗌，還有雞煲！「來德好」的招牌蝦麵，大部分網民都認為湯底相對普通、蝦味不足，麵質是幼身的那款，不過配料尚算多，有星馬豆腐、蝦、魷魚等。至於，晚上時間則有人潮在排隊吃雞煲、嗌小菜，冰鎮咕嚕肉更是網民非常推薦的菜色，口感冰涼、外皮幾脆！當天，記者還偶遇香港歌手C AllStar成員釗峰，原來他經常來幫襯！

來德好蝦麵廚房

地址：西貢普通道62號地舖

營業時間：11:00 - 16:00 & 18:00 - 22:00（逢星期一休息）



西貢美食｜【6】西貢咖啡餅店 —— 蝴蝶酥／菠蘿包／葡撻

西貢咖啡餅店的冰火菠蘿油是西貢名物之一！已經開業10多年的西貢咖啡餅店主打葡撻、奶撻、蝴蝶酥等餅食，當中菠蘿油最受歡迎，菠蘿油外層包皮鬆脆，鬆軟的麵包加入菠蘿油，十分美味。餅店門外經常大排長龍，菠蘿油平日下午5點前已經沽清。

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西貢咖啡餅店

地址：西貢海旁廣場2號金寶閣6-7號舖地下

營業時間：07:00 - 21:30



西貢美食｜【7】金雞去骨海南雞專門店——老字號海南雞

西貢食街的金雞，據悉已開業逾15年，曾獲黃秋生及多個電視台飲食節目推介，以香嫩去骨海南雞、裹滿雞油香的黃飯、及自家製瑤柱湯、南瓜湯，多年獲食客大讚。餐廳有二人及四人餐，餐內除了海南雞，亦可以一嘗餐廳滷水豬手或手剁鹹魚蓉肉餅，又有時菜，十分豐富，人均都只需$94，性價比超高！大家到西貢不妨到這裏食晚飯！

金雞去骨海南雞專門店

地址：西貢福民路(食街)34號地舖

電話：3488 9844

營業時間：星期一至日 11:00-20:00



西貢美食｜【8】Rias Coffee —— 手沖咖啡

Rias Coffee主要販賣來自世界各地、不同風味的咖啡豆，點選之前還可以親自聞下，揀啱自己心水的咖啡口味！畢竟價錢較貴，一個套餐價錢為$120，套餐當中包括2款杯和1個壺，最神奇是同一款咖啡，用2款不同形狀的杯載著，味道也會不同。

Rias Coffee

地址：西貢市場街34號地舖

營業時間：11:00 - 18:00（星期一至五）／10:00 - 19:00（星期六至日）



西貢美食｜【9】Neko 熊穴 —— 自家製手打烏冬／班戟

日式庭園風Cafe人氣Neko 熊穴，主打自家製手打烏冬及班戟，當中必試雞肉丸子手打烏冬和日式抹茶班戟！Cafe是寵物友善餐廳，店內設有室內小庭園及日式榻榻米座位，還有面向開揚海景的室外露天位，滿滿和風感，非常適合打卡影相。

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Neko 熊穴

地址：西貢西貢海傍街2號地下B號舖

營業時間：【逢星期二、三休息】12:00 - 18:00（星期一及四、五）／11:30 - 18:30（星期六至日及公眾假期）



西貢美食｜【10】Little Cove Espresso —— 主打素食／酸種黑麥包

另一間西貢Cafe推介就是墨爾本風CafeLittle Cove Espresso，主打素食菜式，有酸種黑麥包、果昔盆、沙律、蔬菜碗等較健康的輕食，勝在擺盤打卡必食。而且環境也十分適合打卡，接近兩層高的白色裝潢，而且設有露天戶外座位，空氣流通之餘亦可感受陽光！整體又以自然採光為主，進來就感到放假的輕鬆。

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Little Cove Espresso

地址：西貢西貢海旁廣場兆日樓地下1-2號舖

營業時間：07:30 - 18:00



西貢美食｜【11】小滿定律 —— 希臘乳酪雪糕／海鹽焦糖脆脆

位於西貢的乳酪雪糕店Law of Yogurt小滿定律，主打以希臘乳酪製作乳酪雪糕，乳酪的味道較濃郁，質地厚重且入口更滑，因此受到不少人喜愛。不但配料豐富，更可以選擇不同醬料配搭，當中包括人氣必食招牌海鹽焦糖脆脆、綠茶糯米糍、檸檬芝士蛋糕等，款款各有特色，賣相好看之餘份量不少，雪糕控絕對值得一試！

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小滿定律

地址：西貢西貢海旁廣場兆日樓地下1-2號舖

營業時間：07:30 - 18:00



西貢美食｜【12】Hushush Ice Cream Coffee —— 手工雪糕／酒味雪糕

Hushush Ice Cream Coffee最出名就是小店自家製的手工雪糕，會隨著季節及時令食材轉換款式，雪糕口味配搭新穎，更有用上威士忌及陳釀砵酒等香濃酒味雪糕，吸引不少雪糕迷前往朝聖。除了手工雪糕，小店的咖啡同樣出色，有坊間較少見的Apple Cold Brew及Spanish Latte；另外亦供應貝果等輕食。

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Hushush Ice Cream Coffee

地址：西貢西貢海傍廣場2號金寶閣地下2號舖

營業時間：【逢星期一休息】09:00 - 17:30（星期二至五）／09:00 - 18:30（星期六至日）



西貢美食｜【13】neoart3 COFFEE Lover —— 手沖咖啡／提拉米蘇

西貢新開Café「neoart3 COFFEE Lover」，主打意大利風情，裝修及美食都以意大利文化為主。Café位於3層高小黃屋內，外牆以鮮黃色為主調，加上棕色簷蓬及露天座位，如置身意大利小鎮！招牌手沖咖啡、意式甜品如提拉米蘇、鏡面球狀蛋糕、酸種麵包配自家製牛油果醬及本地手工果醬等，另有多款熱食供應。

neoart3 COFFEE Lover

地址：西貢市場街26號地舖

營業時間：10:00 - 18:00（逢星期一休息）



西貢美食｜【14】勝記海鮮酒家 —— 曾獲米芝蓮／鮮鮑魚

想食中餐都有選擇！勝記海鮮酒家曾連續4年獲得米芝蓮一星認證，海鮮為每日新鮮運到，可以選擇不同套餐歎海鮮及招牌菜，包括不同製作的鮮鮑魚、外脆內軟的黃金脆豆腐及惹味椒鹽鮮魷等。

勝記海鮮酒家

地址：西貢西貢大街33-39號地舖

營業時間：11:30 - 22:00



西貢美食｜【15】六福菜館 —— 曾獲米芝蓮／椒鹽瀨尿蝦

位於西貢市場街的六福菜館同樣曾獲米芝蓮一星推介，店舖門面比較低調，但仍然吸引不少食客多走幾步，品嘗小店的海鮮菜式與鑊氣小炒。必食推介包括椒鹽鮮鮑魚、金湯魚蓉羹、椒鹽瀨尿蝦和鹽水蒸西貢魚仔等。

六福菜館

地址：西貢市場街49號地舖

營業時間：11:00 - 22:30



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