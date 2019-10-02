【元朗掃街】9大元朗美食點！YOHO美食廣場、玉子燒、臭豆腐

元朗，這個出名臥虎藏龍小店的地方，近期開了美食廣場，將區外人氣爆登的小店進駐。12間美食，有人龍店燒賣皇后，又有三多炸髀、叉燒丼家、阪神等，令此地美食版圖擴大，即刻帶你去元朗掃街，出發！

【1】中日韓泰美食廣場@Foodeli

區內首個大型foodcourt登場，元朗此地如此支持小店，這美食廣場內就集12間小店，當中店舖好多都極具人氣，如30年街坊小店燒賣皇后、每次經過都有陣陣炸髀味的三多炸髀等，讓街坊們一次過可以試到中日韓泰多國美食。

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1. 肉餅哥｜出名有創意的肉餅哥，除了推出傳統肉餅外，更會加入新元素，如金沙蛋黃煎肉餅，七三肥嫩瘦肉比例，令肉餅多汁又有咬口，非常受歡迎。(官方圖片)

+ 7 + 6 + 5

Foodeli 地址：元朗朗日路8-9號及元龍街9號形點I期2樓2042號舖 營業時間：星期一至四、日 10:30am-10pm；星期五、六 10:30am-10:30pm

【2】$15船麵挑戰層層疊@阿叔泰麵

這間泰式麵店自上年尾開業，以地道的船麵作主打，老闆為了讓食客可以感受地道食法，特別於指定時段推出船麵層層疊，即將現有的船麵縮小，猶如泰國當地的一小碗，首碗只需$15，其後第二碗$13，之後每碗$10，吸引不少客人前來挑戰疊碗仔，光是拍照已經氣勢十足，若成功打破紀錄的話，還可獲贈現金券。而口癢的食客，也可隨便吃幾碗醫醫肚。

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牛肉小船麵，牛腩煮得入味軟腍，麵條份量大約有三口。(曾兆璋攝)

+ 4 + 3 + 2

阿叔泰麵 地址：元朗西菁街20號益輝大廈地下3號鋪 營業時間：星期一至日 11:30am-11pm 電話：2887 3269

【3】黑松露玉子燒@蠔滋味美食坊

香港也有不少地方吃得到玉子燒，卻很少見這類「爆漿玉子燒」，所以雖然店主彤子是第一次開宵夜檔，但成績也算不俗，平均一日可以賣60份左右，若遇年宵這等大型節日活動，一日更可以賣過百份。

起初她最主要是試甜度、份量、賣相等，後來終於做到挺身嫰滑，兼且有9成似台北夜市吃到的味道時，她就開始改良餡料口味，「小時候我已經很愛吃鹹牛肉蛋三文治，鹹牛肉和雞蛋本來就是絕配，後來媽媽叫我試整，我就創出了這口味了。」又例如她在台灣吃到的玉子燒加了明太子，但她覺得明太子偏鹹，所以就改用蟹子。現在正式入舖後，她也添了不少新口味玉子燒，如龍蝦沙律玉子燒、黑松露玉子燒等，都非常足料好吃，令人一試難忘。

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蟹籽爆漿玉子燒 $35。(朱潤富攝)

+ 5 + 4 + 3

蠔滋味美食坊 地址：元朗大陂頭徑福星樓地下6號舖 營業時間：星期一至日 11:30am-3am

【4】即叫即炸臭豆腐@尚品坊

專賣臭豆腐的食店不多，這間位於元朗的小店，店主鍾情於臭豆腐，於是拉埋老婆拍住上開臭豆腐專門店。裡面的臭豆腐全部即叫即炸，金黃外層炸到脹卜卜，香脆又有咬口，內裡夠軟綿滑溜。除了傳統的臭豆腐味道，還可加埋辣醬、酸瓜、泡菜或黑松露等，多重變化與層次，越臭越想食，酸酸臭臭的味道非常突出！

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傳統臭豆腐 $13。(e肚仔圖片)

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尚品坊 地址：元朗西菁街9號富盛大廈地下15號舖

【5】60年麵店超軟熟牛腩@學記麵家

老闆陳生今年已60歲，由肩挑叫賣的年代到現在於元朗開舗，一代傳一代，這薪火已傳到自己的孫兒，這些年來經歷無數風浪，老闆最後煉成了這裡最有名的牛腩河。師傅已煮麵二十多年，經過幾十年不斷改良，終於提煉出終極的腩汁，牛腩肉質軟身又帶少許煙韌，咬下去會散發濃郁的牛香。

讓學記麵店在元朗風靡數十年的何只牛腩河。英姐是這裡的雲吞皇后，從小開始包雲吞，認真時包一隻雲吞不需兩秒，沒有歷練是不可能做到的。雲吞裡的新鮮豬肉肥瘦比例非常講究，聞起來有陣陣油香，吃的時候卻不會膩。大隻蝦肉為雲吞帶來爽彈口感。湯底是每日新鮮煲的牛骨湯，讓整碗雲吞錦上添花！

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由肩挑叫賣的年代到現在於元朗開舗，一代傳一代，這薪火已傳到自己的孫兒，這些年來經歷無數風浪，老闆最後煉成了這裡最有名的牛腩河。(e肚仔圖片)

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學記麵家 地址：元朗擊壤路熟食市場地下1號 營業時間：星期一至日 8am-9pm

【6】懷舊茶居嚐鵪鶉蛋燒賣@老馮茶居

走進舊式茶室，紙皮石地板上，實木卡位列陣，食客閒話家常，「兒子近況如何？」「孫仔有無百厭？」喜鬧聲音四起，為茶室眾生相。這些茶室情懷買少見少，但仍有人陶醉於舊式茶室，於元朗開設懷舊風茶居。

老闆四處尋寶，花上數月時間搜購舊裝飾如公屋鐵窗花，務求重現屋村老茶室模樣。點心花上心思，大廚亦是老闆的爸爸，曾任北角鳳城點心師傅40年，所造的懷舊點心，如鵪鶉蛋燒賣、古法千層糕等，即叫即蒸。每款點心設計基本簡單，造法依足傳統而有水準。想懷緬過去的食客們，可以從味道中找回憶。

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傳統點心，即叫即蒸。(e肚仔圖片)

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老馮茶居 地址：元朗大棠路66號地舖 營業時間：星期一至日 8am-11pm 電話：2659 8826

【7】原條燒鰻魚皮脆肉彈牙@稚

兩位九十後年輕人，在元朗開了一間日本小餐館，取名「稚」，希望能以最赤誠的稚子之心、沒太多花巧，為食客提供美食，讓每位客人來到，毋須再包裝自己，做回童年時稚氣的你。

店子裡，阿邦和阿偉事事親力親為，就像這個原條鰻魚定食配貓飯，看着阿偉慢慢掃慢慢燒，未吃已感受到那條鰻魚用心的味道，吃一口，果然皮脆肉彈牙，還有那一碗讓人驚喜的貓飯！

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原條鰻魚定食 配貓飯 $132。(e肚仔圖片)

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稚 地址：元朗俊賢坊18號權益大樓3號舖 營業時間：星期一至日 12nn-3pm、6pm-10pm 電話：3590 4758

【8】濃厚綿密芋頭鮮奶@沐白小農

去年11月才登港的台灣過江龍，沐白小農，其招牌大甲芋頭鮮奶引來各台茶迷喜愛，以台灣大甲產地的芋頭，熬煮後打成泥。在無加水的情況下，芋泥濃厚綿密，再以日本明治鮮奶沖製，是市場上難得的一款較為天然、喝下去舒服的台式飲品。

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大甲芋頭鮮奶 $30｜入口香滑而且吃到芋頭顆粒。(朱潤富攝)

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元朗分店 地址：元朗裕景坊27-31號金倫大廈地下4號舖 營業時間：星期一至日 12nn-10pm

【9】西九甜品麥糍、葛餅殺入元朗@旮旯

店舖名「旮旯」，我們常將其讀成「卡啦」，其實正讀為「哥囉」，是「山卡啦」的正字。以前店舖位於深水埗西九龍中心，位置不出眾，可以說是商場的偏僻位置，店名叫做「旮旯」都幾貼切。不過，其出品的甜品，用料配搭新穎，以麥提莎做餡的糯米糍，糯米糍皮咬下去好煙韌，與麥提莎的香脆非常夾，甜品一出，立即令甜品控潮拜。

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有加入黑芝麻的麥糍。(e肚仔圖片)

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旮旯 地址：元朗裕榮徑11號好旺洋樓地下16號舖 營業時間：星期二至六 12:30nn-2:30pm，3:15pm-9:30pm；星期日 12:30nn-2:30pm，3:15pm-6:30pm；星期一休息

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