【月餅罐回收2019】環保有着數　3間機構鐵罐換美食券、潔面皂

中秋節家家戶戶吃月餅，不過剩下的月餅罐不要當廢物，因為可以換到心頭好！記者發現今年有3家機構推出的「月餅罐回收活動」有機會換回著數好物的，即看下文詳情。 （下列優惠以發稿日為準，最終安排視乎個別商店而定）

【1】信和商場x 奇華餅家：換$20餅券

奇華餅家今年與信和集團旗下商場合作舉辦回收活動，只要把清潔的月餅罐帶到商場服務處，便可換得奇華餅家20元折扣優惠券1張。

回收日期：2019年9月13日至9月27日

回收要求：任何品牌的月餅鐵罐，必須要清潔乾淨。

回收地點：奧海城、荃新天地、屯門市廣場、中港城、藍灣廣場、帝庭軒購物商場、尖沙咀中心及帝國中心的禮賓處或服務台

注意細節：

1. 優惠券總共派2萬張，每人最多可換5張，先到先得，換完即止。

2. 換領的20元折扣優惠券需於奇華餅家購物滿100元或以上才能使用，而且機場及海洋公園店不能使用。

奇華餅家 Kee Wah Bakery於社交網頁公布活動詳情。

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+ 5 + 4 + 3

【2】LUSH：換潔面皂

LUSH曾於年前舉辦鐵罐回收換面膜的環保活動，而今年再度舉行，並改為換潔面皂。如想換領，需要帶同5個月餅罐到各門市，都可以免費換領1款100克的潔面皂。

回收日期：2019年9月14日至9月17日

回收要求：5個任何品牌的金屬月餅罐，必須要清潔乾淨。

回收地點：港澳全線LUSH分店

注意細節：

1. 活動只限4天

2. 可換領的潔面皂款式有：油中送炭潔面皂、清新潔面皂或穀麥麵包潔面皂，100克1件。

3. 香港分店限量800份潔面皂，澳門分店限量200份，先到先得，換完即止。

4. 每人只可參與換領活動1次。

LUSH Hong Kong於社交網頁公布活動詳情。

【3】Délifrance：換$50美食禮券

Délifrance去年舉行的回收月餅罐計劃反應熱烈，今年再度推出，名為「環保星期一」。由9月16日起，每隔個星期一都有回收月餅罐活動，只要帶同指定餅罐即可換Délifrance 50元禮券1張。

回收日期：2019年9月16、30日、10月14及28日，下午2時至8時。

回收要求：Délifrance特級曲奇罐、Délifrance法式蝴蝶酥罐、任何品牌的連蓋金屬月餅罐，必須要清潔乾淨及沒有生鏽。

回收地點：全線Délifrance分店

注意細節：

1. 回收日只限部分星期一，回收時間亦只有下午2時至8時。

2. 換領的50元禮券有效期至2020年3月31日。

3. 50元禮券需於Délifrance分店惠顧正價堂食之食物或飲品滿100元或以上才能使用。