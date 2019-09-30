唱K優惠｜網傳K-Buffet有巨鮑食　英皇CEO證：每晚限量供應

最近有網友在「飲飲食食」Facebook群組分享唱K食鮑魚的相，引起其他網友關注，紛紛詢問詳情。英皇CEO證實，每日灣仔分店皆在自助餐（K-Buffet）時段供應限量鮑魚，而且還有生蠔，最平252元就可享盡唱K兼食自助餐！

網友分享的兩張相中可見，侍應正把鮑魚盛到碟上，而四隻鮑魚足足佔據大半個碟，每隻都有半隻手掌大。鮑魚一直浸在湯汁中，看來供應數量亦不少。網友對唱K有巨型鮑魚食的反應都很大，紛紛向發文網友詢問地點。有人指自己未見過唱K都有鮑魚食，下次一於光顧這一間；有人更笑言「為鮑魚，要唱k」。

英皇CEO接受《香港01》查詢時證實，相片中鮑魚的確由灣仔英皇CEO分店供應，又指灣仔英皇CEO在每日的K-Buffet皆會供應鮑魚，不過就定時兼限量，手快有、手慢無！

😋😋😋 雖然巨鮑非常吸引，但要注意供應時間，點擊圖片看詳情 😋😋😋

灣仔英皇CEO K-Buffet供應時間為每日下午6時至9時半，最近更推出「一口價」優惠，凡惠顧黃金時段都可以一口價唱K兼享用K-Buffet：

時間：下午5時至11時

價錢：星期日至四 229元（另加一服務費） / 星期五、六及公眾假期前夕 249元（另加一服務費）

***此優惠需要早日訂房才可享有***

😋😋😋我們過往都有介紹過本港酒店CP值超高的高級美食，點擊圖片看詳情 😋😋😋