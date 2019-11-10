麻辣火鍋｜精選3間台式話題火鍋　$68任食鴨血豆腐　歎無敵海景！

火鍋一直是香港人最愛，近年更有多間極具話題性的台式火鍋店登港，為大家精選3間選用藥材入饌的台式養生麻辣火鍋，讓大家吃美食之餘更可以進補！

【1】話題老店@鼎王麻辣鍋

台灣人氣麻辣火鍋店「鼎王麻辣鍋」已經登陸尖沙咀，分店佔地5,000呎，裝潢跟足台灣，同樣古色古香，就連營業時間都與台灣相似，營業至凌晨，絕對是食客的宵夜之選。

台灣人氣麻辣火鍋店「鼎王麻辣鍋」登陸尖沙嘴。(圖片來源:xuite/lily7679)

任食鴨血豆腐、酸菜

鼎王麻辣鍋的食材多由台灣直送，在香港都可嘗到台灣的正宗口味，必試招牌鴛鴦鍋(每位$68)，有麻辣鍋和酸菜白肉鍋，湯底同樣以多種中藥熬製，麻辣鍋可以自選大中小3種不同辣度，而且可以任食鴨血豆腐、酸菜。

而火鍋配料更是應有盡有，香港店更有限定桶蠔可以吃到，每份大約有7隻，外型肥美，其他必食推介有：干貝滑 、綜合丸、日本A4和牛、梅花豬肉、大腸頭等。

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+ 6 + 5 + 4

鼎王麻辣鍋 地址：尖沙咀金巴利道26號地下5號鋪 營業時間：上午11時至凌晨4時，last order 3點 訂座電話：2669 8896

【2】網紅店@湊湊火鍋．茶憩

以台式麻辣火鍋與自家台式茶飲作主打的「湊湊火鍋‧茶憩」早前已經登陸香港，店內的火鍋湯底特別，可以把口味和趣味結合，例如：五色芙蓉鍋、台式勵志鍋、番茄牛膝骨鍋以及菌菇鍋等，也會推出期間限定湯底。招牌台式麻辣鍋辣度較溫和，用上雞骨、牛骨及中藥熬製，而且鴨血和豆腐均可無限追加！

店內的食物賣相精緻，菜式擺盤也精美，如：海鮮棒棒糖，將魚滑、蝦滑加入紅蘿蔔及茴香製成棒棒糖造型！而餐廳另一特色便是自家推出的茶飲，除了招牌大紅袍珍珠奶茶，奶蓋茶、奶綠、冬瓜檸檬茶等等！

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+ 3 + 2

湊湊火鍋．茶憩 地址：旺角新世紀廣場4F MOKO, Shop406 營業時間：11am-11pm 電話：2701 9939

【3】藝術火鍋@台北•寬巷子

餐廳的落地大玻璃，讓客人可眺望維港的醉人景觀。（來源:台北•寬巷子）

來自台北的人氣過江龍寬巷子以精緻富藝術美感的手作配料成功彈起，在台灣開業短短6年，已吸引不少明星藝人捧場，就連小S也曾在節目《康熙來了》大讚好吃！店舖選址香港海港城開設首間海外分店，環境裝修古色古香，更有落地玻璃一覽無際的海景，非常愜意！

滋補養生湯底

招牌鴛鴦鍋 $328 | 左邊是紅泥小染，右邊是東方美人，值得留意的是湯鍋中間有一個通窿的位置，放於裡面的辛香料會在小洞之間逐漸滲進鍋裡，持久保持湯的原味，設計亦見巧思。(資料圖片)

火鍋湯底首選由東方美人及紅泥小染組成的招牌鴛鴦鍋，有辣有不辣，湯料以豬骨及藥材再加入了紅棗、蓮子等熬製，麻辣之餘可嘗到湯頭的鮮甜。

手工藝術配料

菜單上的配料，每款猶如藝術品般精緻細膩，數到人氣極高的熱賣火鍋料有玫瑰松板，外形有如盛放的玫瑰花般，極富美感，不過當中最考工夫的一定是目前只得香港店獨有的「杏香野菊」，「菊花瓣」全由師傅逐片逐片鋪上，烚完都冇走樣！

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