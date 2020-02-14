屯馬綫開通｜啟德站5間美食推介　新蒲崗尋懷舊撈麵、金牌奶茶

屯馬綫於2020年2月14日終於通車！首階段可以搭港鐵遊覽2個全新車站：啟德及顯徑站。《香港01》飲食頻道記者就為大家推介啟德新站附近的5間人氣食店，大部分10分鐘左右便到，間間出名好食兼抵食，值得一試！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

🚈屯馬綫及啟德站簡介

全條屯馬綫應該有4個全新車站，不過2月首階段率先開通的只有2.5個新車站。指「2.5個」的原因是只有顯徑和啟德站是全新地點，而鑽石山站一向已在觀塘綫之內，該站開通的是其全新擴建部分及1個新增出口連接新蒲崗。

啟德是近年的新發展區，公屋私樓陸續落成，遲幾年還會興建多項文化體育設施，區內交通需求漸大，以往要從彩虹站轉乘小巴到啟晴邨、德朗邨等，現在新站開通，就能率先惠及這些屋邨居民。不過新站位置附近仍有大量工程地盤，建設的3個出口，A出口往啟晴邨和德朗邨、B出口往新蒲崗，D出口往龍譽、Oasis Kai Tak。

而由於無論通向啟晴商場還是新蒲崗都需要約8至10分鐘路程，記者建議尋找美食應向新蒲崗方向進發，比較多高質食肆選擇。只需從啟德站B出口出，經過協調道迴旋處及天橋通往Mikiki商場，約8分鐘便到達新蒲崗。

😋啟德美食【1】金寶冰廳：必試招牌香滑奶茶

路線：由Mikiki商場景福街出口出發，過馬路走入崇齡街，至分岔路口轉右走入康強街，約20步左右便看到金寶冰廳。

這間茶餐廳最出名的便是其熱奶茶，有食客讚堪稱是全港奶茶TOP 10之一。以傳統陶瓷杯盛載的奶茶據說以4種茶葉拼配而成，不只質地濃厚夠熱能掛杯，而且入口滑喉，茶香味足。配懷舊菠蘿油、奶油豬仔包或大大份奄列，是朝早充肌的地道推介。👇👇👇按圖看「金寶冰廳」記者實試照片及招牌食品價錢👇👇👇

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金寶冰廳 地址：新蒲崗康強街53號地下 營業時間：7:00am – 7:00pm

😋啟德美食【2】雲南人家風味餐廳：酸辣米線原鍋上桌

路線：同樣由Mikiki商場景福街出口出發，過馬路走入崇齡街，至分岔路口轉右走入康強街後，立刻再見一個分岔口，選左邊路線直行數步便到。

雲南人家風味餐廳在新蒲崗區經營多年，是專營米線的老店，其特色在於以小鍋上桌，令米線熱度夠，又可以打卡。👇👇👇「雲南人家風味餐廳」有款地道小食並非人人能挑戰，按圖看配料有幾特別👇👇👇

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雲南人家風味餐廳 地址：新蒲崗康強街32-34地下8號 營業時間：11:00am – 9:00pm

😋啟德美食【3】英記美點小食：買少見少港式傳統麵店

路線：這間店其實就在雲南人家風味餐廳旁邊，同樣由Mikiki商場走入崇齡街，轉右入康強街後，再在分岔口選左邊路線，直行數步便到。

英記美點小食店面不大，如傳統雲吞麵店般的格局，簡單卻受不少街坊歡迎。主打「六十年代撈麵」及「巷仔雲吞麵」，港式古早味極濃，平日營業時間至凌晨，來吃個宵夜亦得。👇👇👇按圖看記者實試「英記美點小食」食評及價格👇👇👇

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英記美點小食 地址：新蒲崗康強街32-34號康強洋樓10號地舖 營業時間：11:00am – 1:00am（星期日11:00am – 9:00pm）

😋啟德美食【4】摩芽雞蛋仔：特色星星雞蛋仔

路線：雞蛋仔位於康強街街尾，從Mikiki商場經崇齡街走進康強街後，要在分岔口選左邊路線，直行到尾。

摩芽雞蛋仔屬於新派雞蛋仔，主打加入蜜糖星星餅製作的星星雞蛋仔。星型餅乾本身味道偏淡，不會搶掉雞蛋香，卻能增加脆感，令雞蛋仔整體口感更有層次。👇👇👇另外更有多款特色口味選擇，按圖看「摩芽雞蛋仔」更多特色口味及售價👇👇👇

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摩芽雞蛋仔 地址：新蒲崗康強街32-34號康強洋樓地下16A舖 營業時間：12:00nn – 10:30pm

😋啟德美食【5】豆漿大王：懷舊小食鹹豆漿

路線：這間店相比其他食店較遠，從啟德站步行至此約需15分鐘左右。走出Mikiki商場後轉右直走，至分岔口從身處的景福街轉左入爵祿街，直行約2分鐘，見右邊有路便走入大有街，見左邊第2座大廈的地舖便是。

豆漿大王是位於工廈地舖的小店，位置並不算顯眼，不過其傳統食品在香港其他地方已甚少機會找到。如即叫即包的粢飯，新鮮而且爆餡多料，相當抵食。還有鹹豆漿，來試一試當下午茶也不錯。👇👇👇按圖看「豆漿大王」更多抵食推介及價錢👇👇👇

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