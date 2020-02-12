屯馬綫美食一日遊　啟德站、鑽石山站、顯徑站8間食店食勻早午晚

貫通紅磡至大圍的屯馬綫終於在本周五（2月14日）早上5時45分通車，不過千呼萬喚始出來的只有部分車站，因為工程問題，整條綫會分階段通車。第一期定於本季率先開通的只有2.5個新車站，分別是顯徑、鑽石山及啟德站。 究竟這些新站附近有何好玩好吃？就讓本篇帶你由啟德站出發，經鑽石山站新出口吃到沙田顯徑站，一天旅程吃盡各區招牌必吃美食！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

全條屯馬綫應該有4個全新車站，不過率先開通的只有2.5個新車站。記者稱「2.5個」，原因是只有顯徑和啟德站是全新，而鑽石山站一向已在觀塘綫之內，今次開通的是其全新擴建部分及1個新增出口，終於可以一出站就到新蒲崗了。

美食之旅路線：啟德站＞新蒲崗＞鑽石山站＞顯徑站＞徑口村

為了方便大家一日內遊覽這3個新站，記者設計了這條搵食路線，在站附近搜尋8間美食，一邊體驗新站設施，一邊解決早、午、晚，甚至下午茶、宵夜多餐需要。跟著下面的交通指示及美食指南，便可以輕鬆一天遊！

【第一站：啟德站】

由於配合「啟德發展計劃」眾多工程，啟德站附近仍是工程地盤，未完全建成，尋找美食就必需向啟晴邨方向或新蒲崗方向走。啟德站D出口會在2月14日通車日清晨5時20分率先開放予市民使用，建設3個出口，A出口往啟晴邨和德朗邨、B出口往新蒲崗，D出口往龍譽、Oasis Kai Tak。記者今次路線建議大家先從啟德站B出口出，經過迴旋處及天橋通往Mikiki商場後，再尋找好吃早餐。

啟德站地圖，右下方為A出口，右上方則為B出口，左邊為D出口。（港鐵網站截圖）

😋早餐：【1】金寶冰廳招牌奶茶

路線：由Mikiki商場景福街出口出發，過馬路走入崇齡街，至分叉路口轉右走入康強街，約20步左右便看到金寶冰廳。

這間茶餐廳最出名的便是其熱奶茶，有食客讚堪稱是全港奶茶TOP 10之一。以傳統陶瓷杯盛載的奶茶據說以4種茶葉拼配而成，不只質地濃厚夠熱能掛杯，而且入口滑喉，茶香味足。配懷舊菠蘿油、奶油豬仔包或大大份奄列，是朝早充肌的地道推介。👇👇👇按圖看記者實試招牌食品以及價錢資料👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

金寶冰廳 地址：新蒲崗康強街53號地下 營業時間：7:00am – 7:00pm

😋午餐：【2】原鍋酸辣米線

😋小食：【3】星星雞蛋仔、【4】鹹豆漿

路線：至於午餐及小食方面，可以繼續從康強街，一直吃到大有街，數檔餐廳小食都相當集中，附近就有。推介3間新蒲崗食店，吃到原鍋上枱的酸辣米線、有星形設計的特色口味雞蛋仔及粢飯鹹豆漿小食。👇👇👇按圖看3間午餐推介食店及招牌美食相片👇👇👇

+ 5 + 4 + 3

【第二站：鑽石山站】

鑽石山站以往只有通向龍翔道及荷里活廣場的出口，今次新增的有直接通往彩虹道的出口，更方便出入新蒲崗。

鑽石山站地圖，灰色部分是全新啟用的擴建部分，左下側為新出口。（港鐵網站截圖）

所以，在新蒲崗美食小店掃街之後，可以從大有街這條大直路，往彩虹道及鑽石山站方向走，再從全新彩虹道出口進入鑽石山站擴建部分。進入擴建部分遊覽一下新站設施之後，便可乘屯馬綫列車前往下一站顯徑。

【第三站：顯徑站】

顯徑站與啟德站同為全新港鐵站，卻特別設為高架車站，從站外都可看到部分設施。地點位於舊有漁農自然護理署新界南動物管理中心及沙田植物檢疫站，就近顯田遊樂場。

以往要乘鐵路到顯徑，唯一方法是從大圍站下車，再走約10分鐘路程。而今次屯馬綫開通，則方便大家發掘更多顯徑及徑口村小店美食。例如最適合下午茶歎一歎咖啡的文青cafe，還有晚餐宵夜皆適合的潮州打冷店等，全部皆十分近站口，幾分鐘路程便到。

顯徑站地圖，只有一個出口，位於顯田遊樂場西南邊。（港鐵網站截圖）

😋下午茶：【5】Four X Four隱世咖啡

路線：由顯徑站出口出發，過馬路後走入顯徑街，一直沿彎路走約3分鐘，在第3個路口轉右入顯田街，便看到Four X Four咖啡店。

這間在屋邨區內開設的隱世咖啡小店，是上年3月由4位年輕人創立。主打咖啡的部分豆是由自家烘焙，如Double Espresso（$22）有濃厚堅果味，而且略帶煙燻香，咖啡味少見而有特色，因此成為區內人必去咖啡店之一。店內裝修以木系色調為主，有書卷文青感覺。如果歎咖啡之外想點食物，這裡也有供應all day breakfast及意粉。👇👇👇按圖看各款招牌咖啡選擇及食物售價👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

Four X Four 地址：大圍上徑口村15號地下 營業時間：8:00am – 5:30pm

😋晚餐：【6】潮州打冷、【7】串燒專門店

😋宵夜小食：【8】椰皇榴槤甜品

路線：至於晚餐方面，可以繼續從顯徑街尋找，有2間區內人氣餐店推介，一間吃潮州打冷，另一間則主打串燒。吃畢可以原路走回顯徑站回程，只需數分鐘路程。至於意猶未盡的，則可走遠一點，行至顯徑街盡頭左轉，經富健街到田心街。近雲疊花園有間多元化的甜品點，無論宵夜炸物小食，還是糖水甜品也供應。由於就在大圍與顯徑站之間，吃罷沿車公廟路選回顯徑站或去大圍站亦得。👇👇👇按圖看3間晚餐及宵夜推介食店及招牌美食相片👇👇👇