屯馬綫開通｜顯徑站5間美食推介　必試油炸鬼雞翼、墨魚嘴串燒

屯馬綫將於2020年2月14日首階段通車，可以搭港鐵遊覽第一期率先開通的顯徑及啟德站。《香港01》飲食頻道記者就為大家推介顯徑新站附近的5間人氣食店，全部出閘後步行5分鐘就到，十分方便！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

🚈屯馬綫及顯徑站簡介

全條屯馬綫應該有4個全新車站，不過2月首階段率先開通的只有2.5個新車站。指「2.5個」的原因是只有顯徑和啟德站是全新地點，而鑽石山站一向已在觀塘綫之內，該站開通的是其全新擴建部分及1個新增出口連接新蒲崗。

以往要乘鐵路到顯徑，唯一方法是從大圍站下車，再走約10分鐘路程。而今次開通的顯徑站貼近民居，位於舊有漁農自然護理署新界南動物管理中心及沙田植物檢疫站，就近顯田遊樂場。而且特別設為高架車站，從站外都可看到部分設施。

😋顯徑美食【1】臨記車仔麵：特色油炸鬼雞翼

路線：顯徑站出口位於車公廟路，十字路口斜對面便是顯徑商場，是食店集中地，最近的推介位於顯徑商場地舖，出站過條馬路，約1分鐘便到。

臨記車仔麵供應自選餸的車仔麵、魚蛋粉等，以價錢抵食得街坊民心。餸料質素亦不俗，招牌自家製鮮竹卷入口香脆，另外特色油炸鬼雞翼及油炸鬼豬扒亦甚有人氣。👇👇👇按圖看「臨記車仔麵」最平3餸1麵有幾抵食？👇👇👇

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臨記車仔麵 地址：沙田車公廟路69號顯徑商場地下106-108號舖B部份 營業時間：7:00am – 10:00pm

😋顯徑美食【2】京滬庭：口碑上海小館

路線：這間同樣位於顯徑商場，由顯徑站出站過馬路，走上商場2樓，路程連尋找店舖，需時約1至2分鐘。

京滬庭只此顯徑一間店，主打的上海菜甚有老舖古早風味，如「濃油赤醬」的回鍋肉、酸辣湯等，夠色水亦夠味，甜品高力豆沙亦是推介之一。👇👇👇抵食午餐包豆漿飲品，按圖看「京滬庭」午餐價錢👇👇👇

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京滬庭 地址：大圍顯徑村顯徑商場219號舖 營業時間：11:00am – 11:00pm

😋顯徑美食【3】串得起串燒專門店：燒安格斯牛柳、墨魚嘴

路線：由顯徑站出站，過對面馬路走入的顯徑街，整條街佈滿食店，任均選擇。而餐廳就在顯徑街內，步行約3分鐘，過2個分岔口之後的右邊地舖。

串得起串燒專門店的店面小小，卻一直受區內食客喜愛，常常現人龍。主打燒烤食品，有多達70款燒物選擇。不過留意，此店只開晚市，想小試一兩串也要等到下午6時後。👇👇👇按圖看網民推介「串得起」的特色串燒款式👇👇👇

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串得起串燒專門店 地址：大圍顯田邨118號A地下 營業時間：6:00pm – 00:00mn

😋顯徑美食【4】Four X Four：隱世文青咖啡店

路線：出站後沿顯徑街走約3至4分鐘，在第3個路口轉右入顯田街，便會看到這間餐廳。

這間由年輕人創立的屋邨咖啡小店，部分咖啡豆由自家烘焙，如Double Espresso（$22）有濃厚堅果味，而且略帶煙燻香，咖啡味少見而有特色。而且裝修帶書卷文青味道，是區內少有靚位打卡餐廳。👇👇👇咖啡以外還有多款食物供應，按圖看「Four X Four」飲品及美食售價👇👇👇

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Four X Four 地址：大圍上徑口村15號地下 營業時間：8:00am – 5:30pm

😋顯徑美食【5】龍苑茶餐廳：抵食蒸魚套餐

路線：出站後沿顯徑街走約4分鐘，過了3個分岔口，右邊一間狀似大排檔的餐廳便是。

港式茶餐廳多主打常餐或炒粉麵，不過這一間卻以蒸魚飯套餐馳名。食客讚賞這裡的蒸魚大件夾好食，連附送的例湯亦是無添加味精的足料老火湯，絕不欺場。👇👇👇按圖看「龍苑茶餐廳」推介食物及價錢👇👇👇