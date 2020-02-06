武漢肺炎｜辦公室14個細菌溫床　Office枱面食Lunch易食細菌落肚

在武漢肺炎的疫情下，出街食飯可能還可避免，但仍然要堅守崗位的上班一族就繼續留在辦公室。大家為了減少社區接觸，可能會有更多人選擇帶飯。不過，辦公室其實有不少藏菌地方，本文整理了14個藏菌熱點，希望大家食Lunch前多加留意。

假如公司有員工餐廳的話，當然去員工餐廳用餐更衛生。但如果要留在自己座位食飯，大家就有多個地方可以多加留意，並且加強清潔。本文整理了外國網站Mashable於2017年發表的「10個辦公室最骯髒的地方」，並綜合多位網民意見，盤點14個辦公室細菌溫床，希望大家避得就避。👇👇👇 點擊圖片睇14個辦公室細菌溫床地 👇👇👇

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