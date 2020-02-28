屯馬綫通車｜顯徑站大圍站14間人氣食店推介　必食$35手撕雞腸粉

隨著屯馬綫開通，探索大圍區變得更方便。全新啟用的顯徑站與大圍站距離不遠，而兩站之間美食多籮籮，《香港01》飲食記者為大家搜尋了2站共14間食店，推介區內必食名物，如手撕雞腸粉、滑蛋吐司盒、即燒串燒、太極糖水等，總有一間合心意。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

顯徑站美食推介

屯馬綫顯徑新站上接大圍站，下接鑽石山站。位於舊有漁農自然護理署新界南動物管理中心及沙田植物檢疫站，就近顯田遊樂場，附近的顯徑街是區內美食集中地，另外亦有距離遠少少的食店推介，以下7間全部都在步行10分鐘路程以內。

顯徑推介【1】Four X Four：隱世文青咖啡店

地址：大圍上徑口村15號地下

路線：顯徑站出站後過對面馬路，沿顯徑街走約3至4分鐘，在第3個路口轉右入顯田街，便會看到這間餐廳。

這間由年輕人創立的屋邨咖啡小店，部分咖啡豆由自家烘焙，如Double Espresso（$22）有濃厚堅果味，而且略帶煙燻香，咖啡味少見而有特色。而且裝修帶書卷文青味道，是區內少有靚位打卡餐廳。👇👇👇咖啡以外還有多款食物供應，按圖看「Four X Four」飲品及美食售價👇👇👇

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顯徑推介【2】串得起串燒專門店：燒安格斯牛柳、墨魚嘴

地址：大圍顯田邨118號A地下

路線：沿顯徑街過2個分岔口之後的右邊地舖便是，步行時間約3分鐘。

串得起串燒專門店的店面小小，卻一直受區內食客喜愛，常常現人龍。主打燒烤食品，有多達70款燒物選擇。不過留意，此店只開晚市，想小試一兩串也要等到下午6時後。👇👇👇按圖看網民推介「串得起」的特色串燒款式👇👇👇

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顯徑推介第【3】至【7】間美食

除了以上2間，還有正宗潮式打冷店、家庭式上海小館、抵食蒸魚茶餐廳、口碑麻辣米線及太極糖水甜品店。👇👇👇按圖看更多顯徑食店資料及介紹👇👇👇

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大圍站美食推介

以往是馬鐵總站的大圍站，現在成為屯馬綫與東鐵綫的轉綫站。其中A出口一出站便是大圍市中心，大圍道附近有不少美食推介，以下7間全部步行10分鐘內便到。

大圍推介【1】E for Egg：爆餡滑蛋吐司盒

地址：大圍積運街2-8號海福花園商場地下2號舖

路線：由大圍站D出口出，上天橋過對面馬路後，轉右沿美田路走約1分鐘便到。

E for Egg是近月新開的小店，主打韓風爆餡吐司（多士）。店內有小量堂食座位，由於可以自選餡料即叫即製，所以需要預算較多時間等美食。麵包先塗上牛油，然後逐面煎至金黃，加入大量餡料，甫開店已成為大圍打卡名物。👇👇👇按圖看「E for Egg」最受歡迎的款式和售價👇👇👇

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大圍推介【2】華輝小食：區內名物手撕雞腸粉

地址：大圍積福街積壽里4D號地舖

路線：由大圍站A出口出，過馬路後沿村南道往右直行，然後從左邊小路入積壽里。

華輝小食的手撕雞腸粉是多年來大圍必食美食No.1！雞肉即叫即撕，與麻油等調味後撈勻後，放上熱騰騰的腸粉上，最後加入豉油、芝麻及自家磨製的芝麻醬。麻香十足，雞肉和腸粉嫩滑的配搭，亦成為回頭度極高的街坊至愛小食。👇👇👇按圖看「華輝小食」各款手撕雞配搭和售價👇👇👇

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大圍推介第【3】至【7】間美食

除了以上2間，還有無添加手工麵包cafe、海龍皇湯麵、巨型肉餅茶餐廳、高質日式燒肉店及老字號豆腐花店。👇👇👇按圖看更多大圍食店資料及介紹👇👇👇