深水埗南昌黃花風鈴木盛放　4間街坊美食推介　V Walk食$13船麵

每逢3月至4月左右，就是本港黃花風鈴木綻放的日子。而本港熱門風鈴木打卡地點，南昌公園的風鈴木在3月初已盛放，吸引不少市民打卡。《香港01》飲食記者為了大家打完卡可以順便醫肚，特地搜羅了南昌附近4間街坊美食店，全部50元以下。

如果只是賞花實在太悶了，因此記者精選南昌當區4間街坊美食，全部價錢親民，所食的亦十分大眾化，有泰國船麵、腸粉大皇曾啟新所開的腸粉店、食物款式多兼味道很好的兩間茶餐廳。👇👇👇 點擊圖片睇4間美食店的美食推介及價錢 👇👇👇

+ 14 + 13 + 12

4間街坊美食店資訊

【1】篤篤船麵 地址：深水埗深旺道28號V Walk 2樓147號舖 路線：港鐵南昌站A出口，步行約2分鐘 營業時間：星期一至日 12:00-22:00 電話：27207328

【2】腸粉達人 地址：深水埗欽州街1-9號昌遠大廈地舖 路線：港鐵南昌站D1出口，左轉步行約7分鐘 營業時間：星期一至日 07:00-02:00 電話：53049157

【3】琦興餐廳 地址：深水埗通州街294號地舖 路線：港鐵南昌站D1出口，左轉步行約7分鐘 營業時間：星期一至日 06:00-22:45 電話：23688896

【4】井茶 地址：深水埗西邨路19號南昌薈地下G24舖 路線：港鐵南昌站D1出口，左轉步行約6分鐘 營業時間：星期一至日 06:00-22:30 電話：23181611

提提你，風鈴木的盛開期大概1至2個星期，所以要把握機會，盡快去打卡，順道試試該區美食了！

😍😍😍 同場加映：新冠肺炎｜西貢4間戶外露天海景餐廳 打卡歎靚Brunch狗狗好去處 😍😍😍

本港好食又CP值高的美食又點止4間這麼少，記者之前亦為大家找過4間舒適又適合打卡的露天餐廳。大家一於根據記者的推介，好好計劃下個週末的行程😎😎👇

正正在西貢海邊開業的泰道，雖然交通不是太方便，但單是遠離塵囂的超靚環境就已經值回票價。餐廳更是十分大家帶毛小孩一起去感受陽光與海灘。餐廳會根據不同節日有不同佈置和活動，不過大家想食的話就要記得先訂座。👇👇👇 點擊圖片睇訂位資訊及吸引招牌菜 👇👇👇

+ 6 + 5 + 4

如果想知道記者還有什麼餐廳推介，立即點擊睇全文 👉👉新冠肺炎｜西貢4間戶外露天海景餐廳 打卡歎靚Brunch狗狗好去處