太子3間抵食腸粉　$30歎米芝蓮第一腸粉　必試靚媽香滑黃金腸粉

講到食腸粉，不少港人都會選擇食石磨腸粉或者皺皮腸粉，貪腸粉即叫即製夠新鮮，而且價錢大眾化，配碗粥又是美味豐富的一餐。《香港01》飲食記者整理太子3間高質又抵食的腸粉，全部30元以下食得到，其中一間更曾連續兩年奪得米芝蓮推介。

【1】第一腸粉專賣店：曾獲米芝蓮推介，必食招牌第一拉腸

第一腸粉專賣店曾在2012、2013連續兩年獲得米芝蓮指南推介，風頭一時無兩。第一腸粉有8款腸粉供應，而且不少口味是其獨有，款款劃一價錢$26，價錢算是夠親民。因為奪得過米芝蓮推介，不少遊客都慕名而來，一於睇睇有什麼腸粉值得一試 👇👇

【2】靚媽黃金腸粉：金黃色的皺皮腸粉

靚媽黃金腸粉是於2019年才開的腸粉店，而所賣的腸粉更是香滑的雞蛋腸粉，並提供多種口味選擇。有別於傳統潮州腸粉，餐廳在磨米漿的時候就加入大量雞蛋，令腸粉有著淡淡蛋香。餐廳的腸粉口味不斷創新，吸引不少捧場客，一於睇睇黃金腸粉有什麼特別 👇👇

【3】貝氏古法石磨腸粉王：價錢最親民，$16-$24有交易

講到都是2019年新開的腸粉店，距離太子港鐵站約8分鐘路程的貝氏古法石磨腸粉王都是其中之一，腸粉價錢更是$16-$24有交易，連網民都大讚超抵食，一於看看店家有什麼腸粉推介 👇👇

【1】第一腸粉專賣店 地址：太子砵蘭街384號地舖 營業時間：星期一至日 08:00-23:30 電話：23807790

【2】靚媽黃金腸粉 地址：太子水渠道3-13號長寧大廈地舖 營業時間：星期一至五 08:00-20:30；週末 10:30-20:30 電話：93897051

【3】貝氏古法石磨腸粉王 地址：深水埗界限街4-10號福群大廈5號舖（港鐵太子站D出口，步行約8分鐘。） 營業時間：星期一至日 06:00-22:00 電話：/

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