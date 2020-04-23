網民推介新界九龍4間肥美炸雞髀　必試小食堡蒸炸髀　囍囍最抵食

近日有網民在連登討論區分享了幾間好食的炸雞髀店，並邀請其他網民推薦其他小店，引起熱烈討論。《香港01》飲食者記者整理了其中4間位於新界的食店，全部炸髀價錢非常親民，有間更不用$20就食到！

香港有許多高質炸雞髀小店，每間都非常juicy，吸引炸雞髀愛好者朝聖。（ig @ fotd.hk）

4間小店供應的大部分都是生炸雞髀，其中一間做法非常特別，採用先蒸後炸，外皮薄脆之餘，仍能保留嫩滑的肉質，非常高質！

🍗🍗🍗想知哪2間$20就食到，立即按圖睇新界區4間抵食炸雞髀推介🍗🍗🍗

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💡 同場加映：全港5間抵食Burger推介 💡

除了炸雞髀外，Burger亦是人氣很高的美食，因此香港有不少的高質漢堡小店。記者精選了全港5間抵食爆汁漢堡，全部$50就食到！

【1】嘉寶漢堡 —— 爆汁烤菇芝士牛堡

「嘉寶漢堡」總店位於葵涌光輝圍，一直非常受街坊歡迎，後來再於尖沙咀開設分店。小店主打港式漢堡，除了基本的牛肉漢堡外，還提供雞肉、豬肉、蝦肉及羊肉漢堡，全部都以慢煮方式烹煮，更能鎖住肉汁。

大家不妨加$15升級做套餐，包含一款飲料和一款小食，可選擇小店的招牌炸燒賣或薯格。

🍔🍔🍔 按圖即睇網民推薦的爆汁Burger口味、價錢，以及兩間分店的餐點 🍔🍔🍔

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