將軍澳DONKI雙11開幕超齊凍肉蔬果　精選75款$50以下火鍋料

DON DON DONKI（驚安之殿堂，下簡稱DONKI）首次進駐新界東就選址將軍澳大型住宅區Monterey Place商場，將於「雙11」11月11日上午10時正式開幕，24小時營業。新店鄰近住宅區，因此新鮮蔬菜、肉食等都十分齊全。《香港01》飲食記者精選75款$50必買火鍋配料，亦為大家介紹新店獨家美食。

將軍澳店佔商場一層，可以分為15大區域。（李琬瑩攝）

DONKI Monterey Place店未開幕已經令一眾將軍澳街坊超興奮，新店佔地約16570呎，以「野餐」為設計概念，吉祥物Donpen和Donko上天又下海，全店加入大量與野餐主題相關的佈置，更有可愛的「DONKI專車」在高空遊走，去的話不要錯過與這列小火車打卡的機會！等記者帶大家先睹為快 👇👇

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行完將軍澳店一圈，發現新店的貨品齊全，特別是新鮮食材就引入了鹿兒島的柚子豬肉、豐洲直送不經冷藏的海鮮及多款火鍋湯底等。為免大家去購物時眼花繚亂，記者已為大家精選75款$50必買火鍋配料，有齊湯底、肉、海鮮、蔬菜及醬料。

🥩37款肉類/海鮮/蔬菜推介

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🍲31款火鍋湯底推介

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🧂7款醬料推介

除此以外，熟食區還有2款大家不能錯過的食物，分別有Monterey Place店限定的北海道5.0牛乳軟雪糕，及每日限定的A4和牛丼 👇👇

🚐教你去Monterey Place

DONKI Monterey Place店所在商場相距將軍澳港鐵站約8分鐘步程。由將軍澳港鐵站A2出口出發，過馬路到斜對面的寶盈花園，沿唐俊街行到街尾就到，點擊圖片睇完整路線教學 👇👇

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不過步行的缺點就是好天曬、落雨淋。不想曬的話，亦可以在將軍澳站公共運輸交匯處坐114A線綠色小巴直達商場門口。花$3.9坐到尾二的海天晉站落車即可。

DON DON DONKI Monterey Place店 營業時間：24小時 地址：將軍澳唐俊街23號Monterey Place 1樓107-113，115-122號舖

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