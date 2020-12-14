日本MUJI人氣食品排行榜大公開　精選日系無印風廚具成抗疫廚神

日本家品品牌無印良品MUJI的簡約日系風格深入民心。除了家品之外，MUJI亦有推出不少食品，例如零食、飲品、冷凍食品、快煮食品等，早前更在香港開設MUJI無印超市，引入品牌的人氣日本食品。現即公開日本MUJI的人氣食品排行榜，助你找出美食好物！

MUJI早前在香港開設超市。（Instagram@muji_global）

現在在香港都能輕鬆地買到質量高的日本食品，而MUJI的零食、冷凍食品和咖喱類食物格外具人氣！看看以下的排行榜，你吃過哪一款？

▼▼▼按下圖看日本MUJI人氣零食Top 8▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

▼▼▼按下圖看日本MUJI冷凍食品Top 5▼▼▼

+ 20 + 20 + 20

▼▼▼按下圖看日本MUJI咖喱Top 10▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

抗疫期間，人人都可以成為廚神！想自煮日本料理的話，不妨同時用上日系無印風廚具，特別是木製餐具，「唔食得都睇得」，可以秒增顏值，打卡一流！

想自煮日本料理的話，不妨同時用上日系無印風廚具（Instagram@muji_global）

▼▼▼按下圖看無印風性價比廚具推介▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/13）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！