火鍋外賣優惠︱陸陸雞煲限時$0蚊雞速遞　溫野菜616牛肉火鍋6折起

近來天氣轉冷，氣溫一度跌到15度以下，又是相約打邊爐的好時節，可惜第四波疫情殺到，政府實施二人限聚令，想享受暖笠笠的火鍋和雞煲，又不想花時間執材料和洗菜，外賣火鍋正是懶人之選！ 以下精選幾間人氣火鍋店外賣，66陸陸雞煲更推出破天荒$0雞優惠，份量足足有半隻雞，最適合二、三人小家庭享用。

陸陸雞煲火鍋 $0雞煲外送

天寒地凍最適合品嚐惹味雞煲，不時推出優惠的陸陸雞煲火鍋繼 $1雞煲後，在12月再加碼，推出$0雞煲，更享送貨服務，大家安坐家中便可食到熱辣辣雞煲和火鍋！

陸陸雞煲出名惹味自家制醬汁和新鮮肉品，吸引大批粉絲。（foodies.np@IG）

$0雞優惠有半隻雞份量，辣度可選擇BB辣到大辣，每張單只限購一次，並且只限外送。至於網上預訂外送最低消費$500，會視乎地區另收運費$60至$100不等，即日送餐則額外加收$50，所以落單時加入陸陸雞煲招牌火鍋料和小食，提早一天預訂便至抵食啦！

即看陸陸雞煲人氣招牌菜

+ 2 + 2 + 2

616火鍋 溫野菜外賣自取6折起

牛魔王有福了！馳名牛肉火鍋店616推出外賣全日八折優惠，終於不用門市排隊排兩個小時，便可食到肉質鮮嫩濃郁的牛肉，另外616牛肉火鍋專門店更設二人和四人優惠套餐，有齊招牌湯底、手切靚牛、蔬菜小食和飲品，人均只需$142起，散叫其他肉類更有八折優惠！

溫野菜日本涮涮鍋專門店也提供外賣自取優惠，指定二人前和四人前套餐低至6折，人均$140有找便享用到自選日式湯底、兩款肉品、野菜和雜丸，前菜更可由麻香椰菜免費升級至北海道帶子和白蜆呢！

打邊爐必備：日本製萬用雪平鍋

有些火鍋店可加錢買鍋，但往往薄身不襟用，想環保又慳錢，當然要自備一個耐用萬能鍋！日本製吉川雪平鍋採用18-0鋼質材料，可抗腐蝕、輕身、導熱速度快，無論是打邊爐、日常炒焗蒸燉都難不到它，而且明火和電磁爐皆可使用，十分方便，成為日韓家庭最hit廚具之一！

吉川雪平鍋不銹鋼單木柄湯鍋直徑電磁爐適用不包鍋蓋[日本制]

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/10）

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