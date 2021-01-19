酒店自助早餐優惠4大推介$78起　Eaton一至日適用、Hyatt買一送一

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酒店自助早餐通常都要價$200以上，但最近有幾間酒店推出了超抵Breakfast Buffet優惠，包括Eaton HK、Grand Hyatt、Cordis和帝京酒店，任食數十款美食，無限refill，部分的收費比一間Cafe的All Day Breakfast價錢還要便宜！

（下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）

【1】Grand Hyatt —— 買一送一激抵優惠

君悅酒店推出自助早餐買一送一優惠，以超抵價品嚐一系列鮮果汁、新鮮出爐麵包、沙律等美食。Breakfast Buffet優惠適用於星期一至五指定時段，去之前必須致電餐廳訂座。

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君悅咖啡廳

地址：灣仔港灣道1號君悅酒店大堂

電話：2584 7722

【2】Eaton HK —— 任食超過60款美食、食足4個鐘

逸東酒店推出快閃自助早餐優惠，任食超過60款美食，包括奄列、班戟、糕點、三文魚沙律、雞蛋仔、多款歐陸早餐、中式點心及粉麵等，由6點半食到10點半，食足4個鐘！

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普慶餐廳

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層

電話：2710 1901

【3】Cordis Hong Kong —— 周末歎足4個半鐘

康得思酒店亦推出自助餐早餐優惠，任食多款西式早餐、中式點心至港式美食，也有新鮮水果、沙律、香滑港式奶茶。周末更可以歎足4個半鐘，度過一個悠閒的早上！

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The Place

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層

電話：3552 3028

【4】帝京酒店 —— 一星期七日都供應

花月庭的Breakfast Buffet，可以任食炒蛋、火腿、乳酪、麥皮，還有多士、牛角包等西式包點，亦有乾蒸燒賣等美食，不定期推出。原價$168一位，現在推出優惠價，最正的是一星期七日都適用！

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花月庭

地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓

電話：2622 6154

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