酒店自助早餐通常都要價$200以上，但最近有幾間酒店推出了超抵Breakfast Buffet優惠，包括Eaton HK、Grand Hyatt、Cordis和帝京酒店，任食數十款美食，無限refill，部分的收費比一間Cafe的All Day Breakfast價錢還要便宜！

（下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）