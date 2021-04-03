撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-04-22 18:33

觀塘是一級美食戰區，有超多隱世美食，重度選擇困難症的你必定很難抉擇！因此《香港01》飲食頻道記者為大家精選了10間人氣好評的餐廳，包括Nutmad、Cobber Coffee And Tonys Pastry、29 Coffee、淥鼎記、1988、廿一由八、One Little Room、MOO MOO、Lagom Kaffe及龍鳳號。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，食店排名不分先後）

【1】Cobber Coffee And Tonys Pastry —— 必食鬆軟梳乎厘班戟

近期大熱的這間Cafe，供應各種意粉、Risotto、小食及甜品，種類多樣，但款款都獲得網民很高的評價！最受歡迎的莫過於梳乎厘班戟，有多種口味，人氣最高的是榛子朱古力焦糖香蕉味，充滿空氣感之餘蛋香味濃，而且非常鬆軟！

😍😍😍想知有咩必食餐點及價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

Cobber Coffee And Tonys Pastry 地址：觀塘駿業里8號世貿大樓1樓 營業時間：星期一至日12:00 - 22:00

【最強流動派】想賺多啲「01積分」換禮品？投選「最強食玩買排行榜」即賺高達888「01積分」換禮品，兼隨時贏$500網購電子禮券！

【2】Nutmad —— 香蕉雪糕法式多士最有人氣

餐廳主打意粉、Risotto，但最受歡迎其實是焦糖香蕉雪糕法式多士和慢煮黑毛豬！唔誇張，法式多士幾乎人手一件，熱辣辣的多士外脆內軟，配上雪糕簡直冰火交融，而且份量不少，兩個人食的話，主食叫一款就夠！

😍😍😍想知有咩必食餐點及價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

Nutmad 地址：觀塘觀塘道396號毅力工業中心9樓C號舖 營業時間：星期一至四、日11:30 - 18:00，星期五至六11:30 - 21:00

【3】淥鼎記 —— 超足料惹味酸菜魚

餐廳主打火鍋及雞煲，但老壇酸菜魚亦非常出色。套餐包埋白飯或米線，還有飲料。一大盤酸菜魚有多塊魚片，還有萵筍、蓮藕片、寬粉等配料。魚肉已切片去骨，食落嫩滑香口，酸味和辣味的比例剛剛好，記者推薦主食揀米線，吸收了湯底的酸辣香味後味道一流！

😍😍😍餐廳還供應40款新派點心，立即按圖睇價錢😍😍😍

淥鼎記 地址：觀塘觀塘道414號壹亞太中心8樓 營業時間：星期一至日10:00 - 16:00、17:30 - 23:00

【4】Lagom Kaffe —— 光猛闊落Café

Lagom Kaffe是台灣café「桔梗」的姐妹店，佔地足有8700呎，空間非常大。裝修以木為主調，配上落地玻璃窗，感覺舒適。餐廳主打西式餐點，包括意粉、三文治、沙律、窩夫等輕食，最特別的是設有炒豆房及餅房，供應自家烘焙咖啡及新鮮出爐麵包！

😍😍😍想知各款餐點價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

Lagom Kaffe 地址：牛頭角觀塘道348號國際貿易中心1樓101號舖 營業時間：星期一至五08:30 - 19:00，星期六至日09:30 - 20:30

【5】29 Coffee —— 必試牛油果芝士Bagel、Baileys Latte

小店店面較細，店外只有一張長形吧枱，數個座位。咖啡店主打各款Bagel及高水準咖啡，套餐包一個Bagel和一杯咖啡，平日亦有不少人光顧。網民推介牛油果芝士Bagel及Baileys Latte，Bagel口感煙韌，不會太硬邦邦，Baileys Latte就有淡淡酒香，口感順滑容易入口。

😍😍😍想知各款美食價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

29 Coffee 地址：牛頭角大業街29號地下D舖 營業時間：星期一至五07:30 - 17:30、星期六09:00 - 17:00（星期日休息）

【6】One Little Room —— 西班牙蛋餅、窩夫愛好者必去

小店距離牛頭角站約8分鐘距離，設有少量戶外位置，更可以帶寵物來享受美食！招牌美食有三文魚西班牙蛋餅、招牌窩夫、安格斯牛肉芝士漢堡等。三文魚西班牙蛋餅最受網民歡迎，表面是煙三文魚片底下是菠菜加薯仔粒，口感豐富。

😍😍😍想知道西班牙蛋餅價錢，按下圖睇睇😍😍😍

One Little Room 地址：觀塘偉業街93號地舖 營業時間：星期一至五11:00 - 21:00、星期六至日10:00 - 19:00

【7】1988 —— 抵食工廈泰國菜

小店一直都擁有極高口碑，主打泰菜，除了海南雞飯，咖哩亦做得非常出色，雖然質地比較稀身，但味道香濃，充滿椰香味，辣度低，即使你是清湯垃圾也絕無問題！不過訂座經常爆滿，想食記得儘早Book位！

😍😍😍想知各款美食價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

1988 地址：觀塘興業街16-18號美興工業大廈A座1樓A3室 營業時間：星期一至六12:00 - 15:00、18:00 - 22:00（星期日休息）

【8】廿一由八 —— 木系café兼賣家具

店名夠晒特別，原來是因為店主姓黃，拆開來睇就是廿一由八！小店一邊是售賣木質家具兼自家木工場，另一邊就是餐廳，整間舖都充滿文青氣息，仲有一隻可愛貓貓！廿一由八的創辦人是藍帶廚師出身，食物保證有質素！

😍😍😍想知必試美食及價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

廿一由八 地址：觀塘鴻圖道59號鵬光大廈11樓 營業時間：星期二至日12:00 - 18:30（星期日休息）

【9】MOO MOO —— 平價手工爆汁Burger

觀塘的工廠大廈一向有不少隱世美食，這間高質Burger店同樣隱身於工廈。小店裝修走美式風格，供應8款漢堡，最受歡迎的包括經典之堡和白菌之堡。網民大讚麵包搽過牛油，烘得外脆內軟，而且漢堡扒勁厚身，份量十足，配上自家調配醬汁，非常Juicy！

😍😍😍想知各款Burger有幾抵食，立即按圖睇睇😍😍😍

MOO MOO 地址：觀塘巧明街94-96號鴻圖中心地下1A號舖 營業時間：星期一至日11:00 - 22:00

【10】龍鳳號 —— 正宗台灣味道

小店裝修和餐具都走懷舊風，供應多款台灣美食，包括滷肉飯、香酥排骨、涼麵、大腸麵線，麻油雞，還有多款小食和甜品，例如鹽酥菇、仙草凍、台式豆花，飲品如桂圓雪梨茶、黑糖冬瓜茶則以透明樽裝載，貼上印有店名的懷舊風貼紙，吸引一眾網民打卡。

😍😍😍想知各款Burger有幾抵食，立即按圖睇睇😍😍😍

龍鳳號 地址：觀塘駿業街56號中海日升中心2樓2B號舖 營業時間：星期一至日11:00 - 22:00

😋同場加映：2021香港即食麵Top10😋

來自美國的即食麵達人Hans Lienesch最近發布了2021年必食的10款香港製造即食麵，日清和壽桃牌成為大贏家！10款即食麵中，有多款日清麵上榜，包括最為人熟知的出前一丁麻油味、廣受好評的黑蒜油豬骨湯拉麵等！想知邊款合味道唯一上榜，立即按圖睇睇香港即食麵排行Top10😋👇👇

+ 5 + 5 + 5

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😋同場加映：全港$300內燒肉放題8大推介😋

最近新開了不少日式燒肉店，但在預算不多的情況下，單點可能會有負擔，因此燒肉放題就是一個最佳選擇。《香港01》飲食頻道記者精選了全港8間任食燒肉餐廳，包括牛舞、全部$300有找，非常抵食！

【1】牛舞 —— 任食鹿兒島黑毛和牛、日本直送雪糕

餐廳位於元朗YOHO MALL，佔地近3000呎，共供應5種優質靚牛及北海道黑豚燒肉放題套餐，包括鹿兒島薩摩黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、北海道黑豚肉等，更有設有自助區，提供超過30款食品、醬汁及多款日本直送的雪糕雪條。如果食食吓燒肉，邊爐癮起，亦可以加錢升級至涮涮鍋！

😋😋😋想知最平幾錢食到，立即按圖睇睇😋😋😋

想知邊間有午市超抵放題，立即觀看全文😋👉👉燒肉放題$300內全港8大推介 牛舞任食優質和牛 燒肉牛蔵無限時