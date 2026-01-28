八達通更換｜3批卡最快下月到期失效 即Check有無你份+更換方法
八達通更換｜八達通舊卡換新卡｜如果大家用八達通的時候聽到「嘟～嘟嘟」3下聲響就要留意了！這可能表示你的八達通需要更換，如果不更換，3個月後就會失效！八達通公司最新公布第25、26、27批八達通卡將於2026年2月28日起陸續失效，想知自己的八達通是否到期？如何換卡？即睇下文。
八達通是香港人生活中必不可少的支付工具，無論是公共交通、食肆、娛樂設施、零售商店等等都能使用，簡單快捷。不過，為了令八達通技術更新，八達通公司已於2020年開始實行「八達通換卡計劃」，分批更換舊八達通。如果你使用八達通的時候聽到「嘟～嘟嘟」3下聲響，即表示你的八達通即將失效，就需要換卡了！
八達通即將到期卡號
查詢自己的八達通是否到期的方法十分簡單，只要檢查八達通正面印有的一組號碼（卡號），如果號碼在以下範圍，則表示你的卡屬於即將失效的八達通。
第25批失效八達通（2026年2月28日失效）：
24000001 - 24005000
24006001 - 24506000
39051001 - 39137000
59050001 - 59119000
87000001 - 87004000
89730001 - 89857000
90220001 - 90320000
91249001 - 91362000
第26批失效八達通（2026年3月28日失效）：
15937001 - 15998000
54000001 - 54116000
70374001 - 70431000
97222001 - 97652000
第27批失效八達通（2026年4月25日失效）：
12000001 - 12236000
15998001 - 15999000
16677001 - 16678000
99441001 - 99999999
八達通更換2大方法
八達通公司提供兩種方便的更換八達通方法，大家可選擇適合自己的方式換卡：
1. 轉用手機八達通
如果不想每次外出時都要攜帶實體卡，可轉用手機八達通。只需將八達通卡的餘額轉移到手機應用程式上，就可以一嘟即付。
2. 前往八達通服務站更換實體卡
如果習慣了使用實體卡，你亦可直接前往指定港鐵站及商場內的「八達通服務站」更換新卡。