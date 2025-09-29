八達通更換｜3批舊卡10月到期失效　即Check有無事!附更換方法

八達通更換｜八達通舊卡換新卡｜如果大家用八達通的時候聽到「嘟～嘟嘟」3下聲響就要留意了！這可能表示你的八達通需要更換，如果不更換，3個月後就會失效！八達通公司最新公布第21、22、23批八達通卡將於2025年10月25日起陸續失效，想知自己的八達通是否到期？如何換卡？即睇下文。



八達通是香港人生活中必不可少的支付工具，無論是公共交通、食肆、娛樂設施、零售商店等等都能使用，簡單快捷。不過，為了令八達通技術更新，八達通公司已於2020年開始實行「八達通換卡計劃」，分批更換舊八達通。如果你使用八達通的時候聽到「嘟～嘟嘟」3下聲響，即表示你的八達通即將失效，就需要換卡了！

聽到「嘟～嘟嘟」3下聲響，即表示八達通即將失效。（截圖自八達通換卡計劃影片）

八達通即將到期卡號

查詢自己的八達通是否到期的方法十分簡單，只要檢查八達通正面印有的一組號碼（卡號），如果號碼在以下範圍，則表示你的卡屬於即將失效的八達通。

第21批失效八達通（2025年10月25日失效）：

96350001 - 96992000

97809001 - 97964000



第22批失效八達通（2025年11月22日失效）：

98123001 - 98952000



第23批失效八達通（2026年1月3日失效）：

93000001 - 93567000

97652001 - 97809000



八達通更換2大方法

八達通公司提供兩種方便的更換八達通方法，大家可選擇適合自己的方式換卡：

1. 轉用手機八達通

如果不想每次外出時都要攜帶實體卡，可轉用手機八達通。只需將八達通卡的餘額轉移到手機應用程式上，就可以一嘟即付。



2. 前往八達通服務站更換實體卡

如果習慣了使用實體卡，你亦可直接前往指定港鐵站及商場內的「八達通服務站」更換新卡。



八達通服務站位置

市民可於八達通服務站更換實體卡。（圖片來源：八達通官網）

