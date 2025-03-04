盛匯超級三月｜旅發局聯乘1500商店推優惠　Häagen-Dazs 買1送1

盛匯超級三月｜踏入三月，香港精彩國際盛事一浪接一浪，旅發局推出「香港盛匯超級三月」推廣活動，為港人、旅客帶來優惠！超過1,500間商店都有參與，當中包括運動品牌8折優惠；美食方面有湊湊、Häagen-Dazs，想知還有哪些商店有優惠，即看下文啦！



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3月焦點世界級盛事涵蓋體育、潮流娛樂及藝術文化。包括香港藝術節、世界格蘭披治桌球大獎賽、高爾 夫聯賽之一 LIV Golf 香港站、超過 60 件畢加索珍貴作品首次亮相的畢加索、ComplexCon Hong Kong、HKwalls 街頭藝術節、香港打吡大賽、香港國際七人欖球賽等盛事。

盛匯超級三月｜聯乘商戶優惠

旅發局與超過1,500間商舖，共提供160多項餐飲、購物及娛樂優惠，部分商舖更鄰近體育、文藝盛事地標，以下是部分精選優惠：

盛匯超級三月｜1. 藝文之選

MoMA Design Store購買滿指定金額,免費獲贈奈良美智藝術杯墊

凡惠顧素啡工場任何即製咖啡可享8折優惠



盛匯超級三月｜2. 啟德精選

室內運動樂園JOYPOLIS SPORTS票價85折優惠

Häagen-Dazs香蕉船愛情號買1送1

火鍋店湊湊甄選凡惠顧即享88折



盛匯超級三月｜3.運動品牌

運動家 指定正價貨品，即享9折

C.P.U. 指定正價貨品，即享9折

GigaSports 馬拉松自家品牌正價服裝，即享8折

馬拉松 自家品牌正價服裝，即享8折



盛匯超級三月｜4. 美食優惠

米芝蓮二星現代中菜BO INNOVATION指定套餐8折

新派中菜唐述預訂指定套餐,第2位起可享半價優惠

日式割烹料理和緣，惠顧同款午市或晚市菜單，即享4人同行1人免費優惠

Hot Toys購買滿$100可獲贈禮品



獎賞名額有限，以先到先得形式在旅發局電子優惠平台換領

知名KOL宣傳香港「亞洲盛事之都」

為吸引更多全球旅客來港體驗盛事，提升香港國際曝光形象。旅發局在3月內與超過40位來自不同國家地區的KOL及名人，通過他們的社交媒體分享親身體驗，覆蓋超過1,000萬粉絲。當中包括世界排名第一的桌球好手卓林普、內地男歌手張遠、新晉泰國男星Boss、Noeul、英國欖球名宿 Ryan Wilson、印尼畫家Eva Alicia等。

提升內地曝光

旅發局與小米公司合作，借助智能手機、智能電視等渠道,大力推廣「香港盛匯超級三月」活動。同時,旅發局還在愛奇藝、騰訊視頻、芒果TV等應用平台上宣傳，並充分利用微博、微信、小紅書、抖音等社交媒體平台展開推廣活動，預計可接觸超過2億的全國受眾。

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