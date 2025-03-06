中式糖水店7大｜必食燉奶／合桃糊／紫米露　一間連續10年米芝蓮

中式糖水店推介！傳統中式糖水店買少見少，《香港01》飲食記者為大家挑選7間中式糖水店，當中有兩間更獲米芝蓮指南推薦，認真巴閉！必食寧波師傅親自製造手工湯圓、香滑燉奶、女士首選桑寄生蓮子蛋茶、少見的腐竹馬蹄清心丸等等，即睇下文推介！



每日新鮮燉製香滑燉奶（fb@地茂館甜品）

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中式糖水店【1】佳佳甜品——手工寧波湯圓最出色

佳佳甜品連續10年獲得「米芝蓮街頭小食推介」，連發哥都是常客！佳佳甜品主打的有手工寧波薑汁湯圓、生磨合桃糊和芝麻糊。手工湯圓由寧波師傅親自製造，並非現成買的湯圓。網民大讚薑味夠辣夠濃又夠香，最適合冬天吃可以驅寒！湯圓的外皮煙韌，內餡的芝麻味非常香濃，甜而不膩，令人吃完又想吃。記者就試過白果薏米腐竹糖水加雞蛋，腐竹糖水不會太甜，腐竹味香濃，值得一試！

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佳佳甜品

地址：佐敦寧波街29號地舖／旺角花園街1號地舖

電話：2384 3862

營業時間：星期一至日 12:00 - 01:00



中式糖水店【2】華園甜品專家——招牌香滑燉奶

價錢較平民化的華園甜品專家同樣連續三年獲米芝蓮指南推薦，招牌的是芝蔴燉鮮奶和合桃燉鮮奶。兩款燉蛋的外形非常特別，都是燉鮮奶中央只有一點芝蔴糊和合桃露。原來撥開面層的燉鮮奶，下層就是滿滿的芝麻糊。

記者的同事曾吃過合桃燉鮮奶，她稱讚燉奶非常香滑又不會太甜，合桃夠露香濃，不論冷熱吃都一樣夠味！芝蔴燉鮮奶的鮮奶口感順滑，奶香味濃，不會太甜，加上中央部份的幼滑芝蔴糊，兩者在口裡相融，層次豐富。

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華園甜品專家

地址：新蒲崗祟齡街38號地舖

電話：2322 3130

營業時間：星期一至日 13:00 - 00:00



中式糖水店【3】綠林甜品——主打各款口味鮮奶燉蛋白

位於深水埗綠林甜品有創新糖水和中式糖水，中式糖水就主打各款鮮奶燉蛋白，不少網民就指燉蛋白奶味夠香濃，燉蛋白夠香滑，不會太甜！如果不想太單調，可以加紅豆、蓮子、oreo碎和桃膠等配料，當中桃膠就最受歡迎！網民都大讚燉蛋白上滿滿都是桃膠，非常足料！而蓮子燉蛋白就有大大粒蓮子鋪滿在燉鮮奶上，燉鮮奶本身不太甜，兩者一起吃不會太甜膩！

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綠林甜品

地址：深水埗元州街77-79號地下

電話：2361 4205

營業時間：星期一至日 14:00 - 23:45



中式糖水店【4】源記甜品小食——招牌桑寄生蓮子蛋茶

作為香港最古老中式糖水店、有170年歷史的源記甜品專家，2023年宣布結業時，不少人大感可惜！幸好2024年尾便有好消息，源記由第四代傳人接手於天后重開為源記甜品小食！一樣食到招牌的有蓮子桑寄生茶、杏仁霜、芝麻糊，特別的是有少見的雞蛋糕！

網民最推薦的是滋陰的蓮子桑寄生雙蛋茶，味道清甜，不會有過重的藥材味。雞蛋又彈牙又入味，連內裡都呈咖啡色！燉蛋嫩滑，有一點薑汁味，清甜的但不會太甜膩。糖水店難得可見雞蛋糕，源記的雞蛋糕偏米白色，看上去有點像馬拉糕，不算太甜，但單吃雞蛋糕比較乾，建議配合滋潤糖水一起吃！

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源記甜品小食

地址：天后永興街2A-2E號美城花園大廈地下B號舖

電話：2116 3477

營業時間：14:00 - 22:45（逢星期一休息）



中式糖水店【5】滔滔甜品——少見的腐竹馬蹄清心丸

位於元朗的滔滔甜品主打台式芋圓豆腐花、腐竹馬蹄清心丸、石磨核桃糊、紅豆紫米露加湯圓等。不少網民推薦類似白珍珠的清心丸糖水，清心丸是透明的煙韌配料，大大粒口感煙煙韌韌，清甜而不膩！紅豆紫米露有紫米和西米，西米可以增加口感，加上紅豆的甜味。不過湯圓就較普通，因為湯圓皮不夠薄！

不過最特別的是店內的裝修非常懷舊，熱的糖水更會用「戰鬥碗」盛載，當你吃完一碗糖水時，就會看到碗底有個「勝」字！

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滔滔甜品

地址：元朗康樂路8號康樂廣場地下9號舖

營業時間：16:30 - 00:00（逢星期二休息）



中式糖水店【6】地茂館甜品——馳名生磨杏仁茶

首店開業於1990年，位於九龍城福佬村道的地茂館甜品，招牌馳名生磨杏仁茶，入口香濃細滑，養顏潤肺止咳，還可以加桃膠，簡直是絕配！芝麻糊出名幼滑香濃，入口綿密；合桃露同樣香醇又充滿堅果香氣，更有多款原盅燉製糖水如杏仁蓮子百合、花旗參燉悉尼等，款式極多！

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地茂館甜品

九龍城福佬村道47號地舖（營業時間：12:00 - 00:00）

九龍灣牛頭角道77號淘大商場3期地下G281號舖（營業時間：12:30 - 23:30）

沙田橫壆街1-15號好運中心3樓3106號舖（營業時間：12:30 - 23:30）

屯門屯隆街2號屯門時代廣場北翼L1樓43號舖（營業時間：13:30 - 23:30）

將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓L1-036號舖（營業時間：12:00 - 23:00）

將軍澳寶琳貿業路8號新都城中心三期地下G05號舖（營業時間：14:00 - 23:30）



中式糖水店【7】海記合桃坊甜品——招牌沙沙合桃糊夠香滑

海記合桃坊甜品主打各款芋圓糖水、招牌合桃糊、大良燉鮮奶等，最受歡迎的是招牌沙沙合桃糊，合桃糊口感順滑易入口，非常香濃，表面鋪上大量新鮮的合桃碎，增加口感。

紫薯香芋雪樂冰芋圓紫米露同樣受歡迎，芋圓外形較圓、口感煙韌較硬身，兩球雪樂冰（即沙冰雪糕）分別是紫薯和芋頭味，芋頭沙冰雪糕內更有一粒粒的芋頭粒，有點像平時吃的香芋雪米糍，增加口感！

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海記合桃坊甜品

太子西洋菜南街212號地舖（營業時間：14:00 - 00:00）

太子西洋菜南街238號地舖（營業時間：14:00 - 00:00）

土瓜灣馬頭角道33號欣榮商場地下4號舖（營業時間：14:00 - 00:00）

土瓜灣美景街73號地舖（營業時間：15:00 - 00:00）



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