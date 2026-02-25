月全食2026｜3.3血月香港上演　不祥先兆？附直播、觀賞時間地點

月全食2026｜血月2026香港｜天文迷注意！今年的香港首個「血月」將於3月3日（星期二）傍晚上演！當月球進入月全食時，整顆月亮便會變成暗紅色，場面非常罕見！想一睹這個奇景，想知這個天文現象是否不祥之兆？就要留意下文！



血月2026｜香港月食時間表

2026年香港首個血月將於3月3日（星期二）傍晚開始。據天文台指，當晚月出時間為晚上6時22分，月出前部分月球已經進入地球本影。晚上7時04分月球完全進入地球本影，即月全食開始！

食甚時間為晚上7時34分，至晚上8時03分月球開始離開地球本影。全食階段歷時59分鐘，期間月亮不會從視線中完全消失，而是會呈現暗紅色！這是因為太陽光中藍色的波段在經過地球大氣層時被散射，剩餘的紅光再被折射到月球表面上。整個月食的過程會在晚上10時25分完結。

食甚晚上7時34分為月球最深入本影，是觀賞月食最震撼時刻！（香港天文台官網）

血月2026｜最佳觀測時間及地點

這次月全食高度相對較低，月球在晚上7時34分（食甚）最紅的時刻，仰角僅約15度。但只要天氣情況許可，就能以肉眼直接觀賞整個月全食過程。

由於月球當時位於正東方且高度偏低，市民應選擇面向東面、地平線附近沒有建築物或山體遮擋的地點。

2026年3月3日月食期間月球的仰角及方位角示意圖。（資料圖片）

血月2026｜血月日天氣預測

根據天文台最新的九天天氣預報，下周二（3日）當天預計雲量較多且有微雨，雲層可能會阻擋低仰角的月球，建議密切留意天文台當晚的實時雲圖。如果當晚天陰或者落雨都不用失望，天文台同太空館會舉辦網上聯合直播，讓大家安坐家中欣賞天文盛事！

香港太空館將於網上直播是次天文現象。（香港太空館YouTube截圖）

血月2026｜什麼是血月？

血月是一種罕見的天文現象，一般在月全食的時候發生。當月亮完全進入地球的本影時，太陽、地球和月亮三者排列成一條直線，此時太陽光無法直接照射到月亮，只剩下地球的大氣層會將部分光線折射在月亮上，由於紅光波長能夠穿透大氣層，故此，月亮便會呈現出紅銅色的光輝，被稱為血月。

血月是一種罕見的天文現象，一般在月全食的時候發生。（資料圖片）

血月2026｜血月是不祥先兆？

雖然不少人想親眼目睹這個罕有的自然奇觀，不過，對於古代人或是宗教來說，「血月」最好還是避之則吉。它們認為，「血月」是象徵不祥的先兆。例如在中國古代，就有「血月見、妖孽現」的說法；《聖經》亦有記載：「太陽要變成黑暗，月亮要變成血色」為末日來臨的徵兆。巧合的是，一些「血月」出現過的時間，也曾經發生過災難！

《聖經》曾記載「血月」現象為末日來臨的徵兆。（Pixabay）

1967年「連環四血月」 以日「六日戰爭」爆發

根據NASA紀錄，地球曾出現過多次「連環四血月」現象，意思是在兩年內，每相隔半年便出現一次「血月」的現象。而其中一次發生在1967年至1968年，該年以色列與阿拉伯國家正爆發六日戰爭，死傷近兩萬人。

2014年世越號沉沒事故

2014年4月15日出現「血月」後的第二天，韓國便發生世越號沉沒事故。客輪「世越號」由仁川港駛往濟州島途中突然失控傾斜，導致船隻沉沒，事件造成304人罹難，為韓國自1970年以來最嚴重的船難。

2019年「超級血月」 同年疫情全球爆發

2019年7月16日，地球曾出現過「超級血月」，即月球距離地球最近，同時又出現「血月」時的現象。而同年的10月開始，新冠病毒於全球爆發。

以上歷史事件可能純粹巧合，如以科學角度來說，「血月」只是天文現象，當作景色欣賞便可！

（全文完）