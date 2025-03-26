拉闊搶飛攻略：完成免費任務即搶1700張門票

2025年第一場拉闊音樂會即將舉行！作為拉闊冠名贊助商，守護你信貸健康的CreFIT維信特意準備了近1700張拉闊門票，讓你可以近距離接觸三位人氣歌手林家謙、洪嘉豪、陳健安。



CreFIT維信Moni Bill助你搶先奪票

由叱咤903主辦，CreFIT維信冠名贊助的《拉闊音樂會 Oscar.回憶夜遊 林家謙x洪嘉豪x陳健安》將於2025年5月10日（星期六）在亞洲國際博覽館（Asia World-Expo）舉行。

CreFIT維信知道你撲飛的需要 Moni Bill幫到你

於3月20日起，CreFIT維信的用戶只需登入CreFIT維信手機應用程式(APP)，搶先完成Moni Bill任務，即可以搶購一個福袋連兩張拉闊門票。名額有限，先到先得，搶完即止！

完成任務好簡單，只需在3月20日至4月6日（第一階段）連續使用CreFIT維信手機應用程式的Moni Bill記賬功能3天，即可獲得搶購福袋資格。

完成第一階段任務的用戶，將有機會在4月8日至9日以$988港元搶購Moni Bill任務《首輪福袋》一個。福袋內容豐富，包括可愛吉祥物Capi公仔或公仔袋、Capi金運御守、Capi紀念幣及兩張Zone A或Zone B拉闊門票。

Moni Bill任務《首輪福袋》限量240個 手快有 手慢無

想獲得可愛Capi公仔及拉闊門票，近距離接觸林家謙、洪嘉豪、陳健安三位人氣歌手嗎？記得緊貼CreFIT維信的最新消息，於指定時間內完成任務。如果未能成功搶購福袋，CreFIT維信仍有其他安排！記得留意CreFIT維信Facebook、Instagram、手機應用程式及官網，Moni Bill隨時為大家帶上驚喜，敬請期待。

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