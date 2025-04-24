與香港共行二十餘載｜走向新媒體時代 跨越地域界限再創高峰

M1 Group 於 2002 年由孔凡華先生成立,已經與香港共同走過二十餘載,經歷香港的不同時代,在香港各區創立了不同的餐飲品牌包括彌敦左岸、The Right Place、amis 及凡直友里等等。



彌敦左岸創立於2015年，以優質食物、多元娛樂、以及多達40多款環球琴酒及威士忌作招徠，至今已屹立香港十多年，其中最受歡迎的菜品有烤本地三黃雞、澳洲和牛斧頭扒、威靈頓牛柳以及手造薄餅等等，當然不得不提以音樂為靈感的多款Signature Cocktail、4間主題KTV Room 及 駐場歌手每晚為客人演唱。

縱有好的美食以及優質服務 但也需要有人認識

隨着近年新媒體的掘起， M1 Group也因應大趨勢, 投入大量資源銳意加強與各新媒體的合作, 讓品牌在不同社交平台上增加曝光,與不同界別的 KOL 合作, 令更多人可以在不同的平台上認識到公司品牌，提升知名度及營業額。

M1 Group與不同界別的 KOL 合作, 令更多人可以在不同的平台上認識到公司品牌。

冀望將本地餐飲經驗帶到內地 共同發展更多的機遇

M1 Group 感謝香港01對 M1 Group 在新媒體上投入的認同，同時會憑着專業的服務精神及具前瞻性的視野，把 M1 Group 帶到更大的舞台。由 2024 年開始，M1 Group 已經跨越地域界限由香港走向大中華區，隨着祖國迅速的發展，冀望將本地餐飲經驗帶到內地，共同發展更多的機遇。

M1 Group 作為本地品牌，同香港人一起經歷沙士、金融風暴及早年的COVID-19，一直堅持成為本地餐飲業的一分子，一直扎根香港，令香港美食之都的美譽一直得以承傳，繼續提供優質的餐飲服務予香港及各國旅客。更會善用新媒體的發展，與我們集團緊密的合作，令我們更業務更創高峰。