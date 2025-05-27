港產上海生煎包祥興記 百年老店理念夥拍Keeta成功提升一倍營業額

肉汁噴湧，鮮香四溢，就是祥興記生煎包！而祥興記的誕生，純粹因為上海出生的老闆念念不忘兒時回憶，2013年在香港做起地道家鄉口味的生煎包，以百年老店的理念經營經典滋味。餐廳雖然在2016年、2024年及2025年獲選為「米芝蓮推介」，卻偏偏一直只受旅客青睞，直至2023年開始和外賣平台Keeta合作，成功令生意額翻倍，更開始被港人記住，還計劃今年多開兩間店，再進軍日本、韓國、新加坡。



上海老店秘方 三年奪米芝蓮推介

香港食肆大概都渴望吸引旅客光顧，做遊客生意不好嗎？「如果店裡只有遊客，人人吃完就回去了，餐廳還需要在乎味道嗎？」大廚出身的祥興記董事蔣頤（Tony）說，他和祥興記始創人David Chiu都是上海人，希望將祥興記變成香港老字號上海生煎包專門店，沒有香港人的口碑，自然不成氣候。

香港能稱得上美食大都會，除了業界臥虎藏龍，還因為這座城市能兼容本土飲食文化以至五湖四海飄洋而來的地道滋味。上海人David早年來港，因為吃不到家鄉口味的生煎包，把心一橫將自小最喜歡的生煎包老店師傅從上海請到香港傳授秘方和手藝，2013年在荃灣川龍街開了第一間祥興記，2016年便獲得米芝蓮香港澳門指南的必比登推介，更早早已從香港反攻內地市場。

祥興記的生煎包有著嚴格的製作標準：麵皮18克，餡料35克，底部18摺，只為呈現「底脆、皮薄、多汁」的經典美味。

Tony透露，祥興記以雙城品牌策略經營，內地以網上銷售為主。「香港方面，我們就把它叫做招牌店、老店，不惜成本去保證食物質量，用的肉很貴，就是按照百年老店的思想去做，把它做成一個經典的品牌。」經過尖沙咀總店就能看到每粒生煎包都是即包即落鑊，Tony形容祥興記是「一代人的情懷」，當上海話也在上海漸漸消失的當下，用一顆生煎包把傳統的東西保存下來，「情懷」是整個品牌的基礎，而不是冷冰冰的營業額。

加盟Keeta成功增加本地客路

不過在獲得米芝蓮的推介後，除了多了一份美味的肯定，亦「得到」業主的大幅加租，使祥興記不得不搬遷，開到尖沙咀遊客區後失去了熟客，卻成了內地旅客口耳相傳的名店，甚至有上海旅客專程來吃。Tony表示重開後大部分食客都是遊客，加上搬舖後米芝蓮竟誤會他們關門大吉，自動除名，在香港變回「隱世小店」。

Tony在內地有多年經營餐飲業的經驗，了解美團實力，對Keeta充滿信心，2023年Keeta進入香港市場，祥興記立刻成為首批上架餐廳。Tony指出很多人只當Keeta是其中一個外賣平台，未完全善用平台可提供的數據及分析，「透過平台提供的各項詳細營運數據，我們知道甚麼時候變陣，例如改餐牌改價錢，設計受歡迎的套餐，成功吸引上班一族午餐時亦想到我們，大大提高生意額。」

祥興記藉與Keeta的合作，有效拓展客源，提升營業額，並帶動加盟店擴張。

他更大讚Keeta行動迅速，有專人協助更新餐廳或套餐資訊，可即時配合營運需要。透過用心經營餐廳頁面，祥興記成功登上「2025 Keeta 必嗌榜」，該榜單以真實數據為基礎評選出年度品牌，上榜可謂口碑認證。

廣告對中小企絕對是一大開支，Keeta登陸香港後即展開鋪天蓋地的宣傳攻勢，Tony形容對餐廳是一石二鳥 ，「外賣開支變相也成了宣傳費，幫餐廳大大提高曝光率。」祥興記總店設在尖沙咀，還有自營灣仔店，其餘中環、灣仔、西環、旺角店均為加盟店。Tony透露加入Keeta後各店收入都有顯著升幅，最近一年外賣收入增幅超過一倍，其中灣仔店更有一半生意來自Keeta。「堂食只能做餐廳方圓一公里的生意，現在透過外賣能提升至數公里範圍，成功令本地客源大增。」營業額提升亦成功吸引更多人加盟，祥興記今年將會在香港再開兩間加盟店。

祥興記以對品質的極致追求，結合Keeta平台優勢，成功打造生煎包王國，版圖正從香港擴展至全球。

外賣平台建立品牌效應 部署進軍亞洲地區

疫情後香港人習慣叫外賣，為了保住總店聲譽，Tony要求每個環節都一絲不苟，連外賣也不能有半點差池。祥興記生煎包配方因應外賣改良過，出鍋時候溫度高達攝氏200度，「室溫下放10分鐘才開始降溫，只要在迅速到達客人手上，依然熱騰騰。」他笑說他們經常提醒現場食客小心湯汁滾燙，吃外賣反而溫度剛好。他還申請過當外賣員，測試保溫裝備的效能，加上平台以準時獎等方式鼓勵外賣員準時送達，讓他更有信心食品以最佳狀態到達客人手上。

祥興記透過加入Keeta，成功在港人心中建立了上海生煎包代表形象，在沒有花費太多廣告費下，便輕易在平台上形成品牌效應，提升各加盟店生意額，讓他們更有信心拓展海外市場。現時祥興記已經在內地、菲律賓及泰國開店，Tony表示下一步將進軍日本、韓國和新加坡，建立他們的上海生煎包王國。