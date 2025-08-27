打風｜天文台明早或發1號波　料周四、五狂風雷暴　3大APP睇路徑

打風｜天氣消息｜天文台｜HKO｜颱風路徑預測｜風球｜天文台指，一個廣闊低壓區已進入南海中北部並逐漸發展，若該廣闊低壓區在明早進一步發展為熱帶氣旋並位於本港800公里範圍內，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。另外，天文台再發出特別天氣提示，與高空擾動相關的強雷雨區正影響南海東北部，預料本港明日有驟雨、雷暴及狂風，明早及日間雨勢有時頗大。



颱風來襲，除了做好防風措施，建議大家下載颱風APP以便即時了解風球去向，《香港01》好食玩飛記者為大家精選了3個免費颱風App，即時掌握颱風路徑、風雨預報及最新災害資訊，以下還會提供使用教學，即看下文啦！



打風｜熱帶氣旋正在形成 周四考慮發一號波

天文台預測，位於呂宋以西的廣闊低壓區已進入南海中北部並逐漸發展，但現時其組織仍然鬆散。天文台指，若該廣闊低壓區在明早進一步發展為熱帶氣旋並位於本港800公里範圍內，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。

天文台亦發預警指，與高空擾動相關的強雷雨區正影響南海東北部，並會在明日（28日）影響珠江口一帶，預料本港明日有驟雨、雷暴及狂風，明早及日間雨勢有時頗大。

天文台預計明日及周五（29日）風勢頗大。（天文台官方網站截圖）

颱風即將來臨，不少人都擔心會被惡劣的天氣影響安排好的行程，因此會時刻留意天文台的最新消息。不過，其實要追蹤颱風的路徑，除了參考官方資料外，坊間亦有不少免費App供大家下載使用。

颱風APP｜【1】Clime —— 免費功能：基本降雨預報／即時天氣／未來7天天氣預報

如果需要一款專注於颱風動態與即時雷達的輕量級工具，「Clime」是比較易用的選擇，尤其適合常受極端天氣影響的亞洲用戶。免費功能主要有基本降水預報、即時天氣以及未來7天天氣預報。其他功能則需付費，例如颱風追蹤器、每分鐘詳細降水圖、風暴動態等。

Google Play下載ClimeApp Store下載Clime

颱風APP｜【2】Windy —— 免費功能：多種氣象模型／颱風追蹤器

Windy是一個全球風暴追蹤的應用程式，提供直觀的風速、氣壓及降雨動畫，適合追蹤颱風國際路徑。免費功能都比Clime多，有主要2大實用功能，APP內提供多種氣象模型比較，包括GFS、ECMWF、ICON、METEOBLUE，能預測颱風走向；第二，有颱風追蹤器，清楚顯示全球颱風走向。

Google Play下載WindyApp Store下載Windy

颱風APP｜【3】我的天文台 —— 颱風實時位置及預測路徑圖／降雨、風速及潮汐資料

「我的天文台」是香港天文台官方APP，提供最準確的颱風路徑、強度預測及本地天氣警告。有3大實用功能，分別為颱風實時位置及預測路徑圖，包括八號風球的生效時間預估；第二，提供定點降雨雷達、風速及潮汐資料；第三，有自訂通知功能，例如是暴雨、雷暴警告的通知。

Google Play下載我的天文台App Store下載我的天文台

