蝴蝶風球｜天文台料周四天氣轉急壞　3大免費APP睇實路徑＋天氣

蝴蝶｜蝴蝶颱風｜天氣App下載｜天文台表示，位於南海中部的廣闊低壓區正在整固中，並距離本港約800公里。按照現時預測，該低壓區會在今日下午至明早（11日）逐漸發展為熱帶低氣壓，天文台會最早於明早發出一號戒備信號。天文台亦預料，本周四起本港天氣急轉壞，一連4天有狂風驟雨。



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蝴蝶風球｜天文台：一個熱帶氣旋在形成中

天文台指，位於南海中部的廣闊低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，低壓區今早集結於香港南面約800公里，周四（12日）起一連四天料有狂風驟雨。周五（13日）及周六（14日）高地料吹7級風。

天文台料周四本港天氣轉壞。（天文台官網截圖）

內地、台灣、日本及韓國官方氣象機構今早已將其升格為熱帶低氣壓，香港天文台會最早於明早發出一號戒備信號。

各氣象機構一致料會在未來兩日向西北偏北移向海南島，周五登陸後轉向東北偏北移動，周六再於廣東西部湛江至茂名一帶二度登陸，距離香港約400公里。內地中央氣象台預測「蝴蝶」登陸海南島前將升級至颱風級別。

其實要追蹤颱風的路徑，除了參考官方資料外，坊間亦有不少免費App供大家下載使用。

颱風APP｜【1】Clime —— 免費功能：基本降雨預報／即時天氣／未來7天天氣預報

如果需要一款專注於颱風動態與即時雷達的輕量級工具，「Clime」是比較易用的選擇，尤其適合常受極端天氣影響的亞洲用戶。免費功能主要有基本降水預報、即時天氣以及未來7天天氣預報。其他功能則需付費，例如颱風追蹤器、每分鐘詳細降水圖、風暴動態等。

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颱風APP｜【2】Windy —— 免費功能：多種氣象模型／颱風追蹤器

Windy是一個全球風暴追蹤的應用程式，提供直觀的風速、氣壓及降雨動畫，適合追蹤颱風國際路徑。免費功能都比Clime多，有主要2大實用功能，APP內提供多種氣象模型比較，包括GFS、ECMWF、ICON、METEOBLUE，能預測颱風走向；第二，有颱風追蹤器，清楚顯示全球颱風走向。

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颱風APP｜【3】我的天文台 —— 颱風實時位置及預測路徑圖／降雨、風速及潮汐資料

「我的天文台」是香港天文台官方APP，提供最準確的颱風路徑、強度預測及本地天氣警告。有3大實用功能，分別為颱風實時位置及預測路徑圖，包括八號風球的生效時間預估；第二，提供定點降雨雷達、風速及潮汐資料；第三，有自訂通知功能，例如是暴雨、雷暴警告的通知。

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