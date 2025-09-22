超強颱風樺加沙｜風王襲港！天文台料周三風力12級　3APP追蹤路徑

颱風｜天氣消息｜天文台｜HKO｜颱風路徑預測｜風球｜熱帶氣旋樺加沙逼近本港！天文台預料，樺加沙會在本周二（23日）靠近廣東沿岸，受其影響，明日天氣開始急速轉壞，風勢顯著增強，周三（24日）有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常巨浪及湧浪。據天文台九天天氣預報，周三離岸及高地風力可能達12級，或成為今年最強颱風！



颱風或來襲，除了做好防風措施，建議大家下載颱風APP以便即時了解風球去向，《香港01》好食玩飛記者為大家精選了3個免費颱風App，即時掌握颱風路徑、風雨預報及最新災害資訊，以下還會提供使用教學，即看下文啦！



颱風｜周二天氣急轉壞 周三吹12級風

天文台預料，熱帶氣旋樺加沙會在今日橫過呂宋海峽並進入南海北部。天文台將在今日下午12時20分發出一號戒備信號，並考慮在今晚8時至10時之間改發三號強風信號。受樺加沙的外圍下沉氣流影響，今日至明日初時本港天氣酷熱。預料樺加沙會在明日逐漸靠近廣東沿岸，明日稍後天氣開始急速轉壞，風勢顯著增強。

據天文台九天天氣預報，本港明日短暫有陽光及酷熱，稍後有狂風驟雨及雷暴，海有非常大浪，離岸及高地風力達9級，已到達8號風球的程度。而周三繼續狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。離岸及高地風力更可能達12級，達颶風級，相等於10號風球的程度。

據天文台九天天氣預報，周三離岸及高地風力可能達12級。（天文台截圖）

颱風或將來臨，不少人都擔心會被惡劣的天氣影響安排好的行程，因此會時刻留意天文台的最新消息。不過，其實要追蹤颱風的路徑，除了參考官方資料外，坊間亦有不少免費App供大家下載使用。

颱風APP｜【1】Clime —— 免費功能：基本降雨預報／即時天氣／未來7天天氣預報

如果需要一款專注於颱風動態與即時雷達的輕量級工具，「Clime」是比較易用的選擇，尤其適合常受極端天氣影響的亞洲用戶。免費功能主要有基本降水預報、即時天氣以及未來7天天氣預報。其他功能則需付費，例如颱風追蹤器、每分鐘詳細降水圖、風暴動態等。

Google Play下載ClimeApp Store下載Clime

颱風APP｜【2】Windy —— 免費功能：多種氣象模型／颱風追蹤器

Windy是一個全球風暴追蹤的應用程式，提供直觀的風速、氣壓及降雨動畫，適合追蹤颱風國際路徑。免費功能都比Clime多，有主要2大實用功能，APP內提供多種氣象模型比較，包括GFS、ECMWF、ICON、METEOBLUE，能預測颱風走向；第二，有颱風追蹤器，清楚顯示全球颱風走向。

+ 2

Google Play下載WindyApp Store下載Windy

颱風APP｜【3】我的天文台 —— 颱風實時位置及預測路徑圖／降雨、風速及潮汐資料

「我的天文台」是香港天文台官方APP，提供最準確的颱風路徑、強度預測及本地天氣警告。有3大實用功能，分別為颱風實時位置及預測路徑圖，包括八號風球的生效時間預估；第二，提供定點降雨雷達、風速及潮汐資料；第三，有自訂通知功能，例如是暴雨、雷暴警告的通知。

Google Play下載我的天文台App Store下載我的天文台

