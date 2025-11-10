颱風鳳凰｜天文台料雙11最近香港　吹8級烈風　3APP睇即時路徑

颱風鳳凰｜天氣消息｜天文台｜HKO｜颱風路徑預測｜風球｜天文台於今日（10日）下午12時20分發出一號戒備信號。熱帶氣旋鳳凰已進入本港800公里範圍內，按天文台現時預測路徑，鳳凰將在明晚（11日）至周三（12日）初時最接近本港，屆時高地或吹8級烈風。



颱風或來襲，除了做好防風措施，建議大家下載颱風APP以便即時了解風球去向，《香港01》好食玩飛記者為大家精選了3個免費颱風App，即時掌握颱風路徑、風雨預報及最新災害資訊，以下還會提供使用教學，即看下文啦！



颱風｜天文台評估明晚至周三是否掛三號波

天文台指，按現時預測路徑，鳳凰將在明晚至周三初時最接近本港，於香港以東約400公里或以外掠過。天文台指，屆時將視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力，評估是否需要改發三號強風信號。隨後，鳳凰會移向台灣一帶，逐步遠離本港，並受東北季候風影響而逐漸減弱，香港本周後期天色逐漸好轉。

據天文台九天天氣預報，本港周二至周三會有一兩陣雨，高地或吹8級風，達烈風程度，而周四（13日）最低氣溫將跌至攝氏20度。

颱風或將來臨，不少人都擔心會被惡劣的天氣影響安排好的行程，因此會時刻留意天文台的最新消息。不過，其實要追蹤颱風的路徑，除了參考官方資料外，坊間亦有不少免費App供大家下載使用。

颱風APP｜【1】Clime —— 免費功能：基本降雨預報／即時天氣／未來7天天氣預報

如果需要一款專注於颱風動態與即時雷達的輕量級工具，「Clime」是比較易用的選擇，尤其適合常受極端天氣影響的亞洲用戶。免費功能主要有基本降水預報、即時天氣以及未來7天天氣預報。其他功能則需付費，例如颱風追蹤器、每分鐘詳細降水圖、風暴動態等。

颱風APP｜【2】Windy —— 免費功能：多種氣象模型／颱風追蹤器

Windy是一個全球風暴追蹤的應用程式，提供直觀的風速、氣壓及降雨動畫，適合追蹤颱風國際路徑。免費功能都比Clime多，有主要2大實用功能，APP內提供多種氣象模型比較，包括GFS、ECMWF、ICON、METEOBLUE，能預測颱風走向；第二，有颱風追蹤器，清楚顯示全球颱風走向。

颱風APP｜【3】我的天文台 —— 颱風實時位置及預測路徑圖／降雨、風速及潮汐資料

「我的天文台」是香港天文台官方APP，提供最準確的颱風路徑、強度預測及本地天氣警告。有3大實用功能，分別為颱風實時位置及預測路徑圖，包括八號風球的生效時間預估；第二，提供定點降雨雷達、風速及潮汐資料；第三，有自訂通知功能，例如是暴雨、雷暴警告的通知。

