淘寶香港618攻略！85折起+線上線下+會員狂賞 包你有利可「淘」！

平時上淘寶買嘢已經夠抵，想抵上加抵？機會嚟啦！淘寶香港為你準備年中最強優惠！即日起至6月20日，第二波活動以「做人夠淘氣，先至有利可淘」為主題重磅來襲，官方立減、線下打卡、會員福利及多重支付優惠齊上陣！活動期間，平台海量商品推出「官方立減」優惠，最低 85 折起，從時尚服飾、設計師風格家居家具到3C電子產品，無需費心湊單，check out即可享受折扣，讓你邊 Shopping 邊慳錢，輕鬆將心水好物加入購物車！立即click 入嚟睇睇喇：https://intl.taobao.com/sk/01r7bh2qPYb

線下實體店 PapaHome 淘寶家具店：尖沙咀打卡，體驗線上線下融合新購物模式

雖然網購盛行，但不少人還是喜歡行實體店，想摸下實物質感。淘寶香港首間線下實體店早前正式登陸尖沙咀中港城！趁著線下店迎來首個618活動，淘寶香港於PapaHome淘寶家具實體店大搞「淘市集Tao Market」，即日起至6月20日，以「萬能的淘寶」主題為大家精選來自20間商戶的過百款人氣商品，包括潮流服飾、家居小品、3C配件、美妝用品等，睇到邊件啱心水，一掃QR Code即可落單！

6月13至15日（星期五至日），店內更有互動派對，仲有香脆爆谷派、獨家購物禮遇，以及完成小任務可獲淘公仔周邊禮物，又食又拎，歎住慢慢淘！玩完食飽仲可以在周圍逛逛，體驗店內的導購服務、AI/AR虛擬擺放體驗及上門度尺服務，一站式解決家居置辦需求。

位於尖沙咀中港城2樓的「PapaHome 淘寶家具實體店」，給Shopping精多一個行街熱點！

PapaHome門店舉辦主題體驗活動「淘市集Tao Market」，消費者睇岩邊件商品掃Code就可以落單。6月13日至15日參與小任務仲可以領取爆谷、淘公仔周邊禮品等等。

88VIP 會員專屬福利再升級 港幣支付終於上線

今年618，88VIP會員迎來重大更新及福利，香港用戶終於可以直接使用港幣支付會員年費，開卡流程更便捷！88VIP會員專享長期優惠：購物享大牌95折、天天領¥2紅包（全年累計¥730）。在「淘寶香港618」期間，88VIP會員可以領取專屬大額消費券，即日起至6月14日有¥750，由6月15日至20日還有¥900，提供合共¥1650的9折無門檻消費劵。。

另外，由即日開始香港88VIP會員可享退貨包運費服務！逢帶有「本地退」或「支持香港退貨」標籤的商品可直接享受退貨包運費；其他商品亦可享退貨包運費抵扣上限單次為¥25，每月最多抵扣¥50，詳情請參閱淘寶app喇 https://intl.taobao.com/sk/010pbh2q0ET

官方立減85折起 首頁模塊升級海量優惠一目了然

活動期間，淘寶香港站推出「官方立減」專區，服飾、家居家具（含設計師風格）、3C 產品等熱門品類齊齊降價，低至85折起！配合首頁全新模塊「原廠開倉」、「百億補貼」、「秒殺專區」，消費者可快速瀏覽工廠直供貨品、熱門補貼商品及限時搶購單品，無論是夏季涼感服飾、智能小家電，還是戶外露營裝備，都能以驚喜價格入手，購物體驗變得更為輕鬆，在海量選擇中都輕易找到高性價比商品。

精明消費有訣竅！支付優惠疊加 多種方式慳錢

想慳多啲？多種支付優惠讓你慳上加慳！

電子錢包優惠：

• 即日至6月20日，使用PayMe或AlipayHK餘額付款，享免手續費優惠（單次上限HKD 10，每位用戶限用1次）；

• 即日至6月20日，PayMe用戶買滿HKD500立減HKD20（每位用戶限用2次，每日名額有限）。

信用卡優惠：

• 即日至6月20日，ZA信用卡用戶消費滿188港元減10港元；

• 即日至6月20日，Mox 用戶消費滿200港元減20港元。數量有限，用完即止。

新舊用戶專屬禮遇 老友帶新友雙方齊齊有獎

無論是新用戶還是老Best，都能在618收穫專屬驚喜！新用戶首單享¥50優惠，直運運費最高立減¥20，零門檻體驗跨境購物的便捷；即日起，舊用戶可化身「分享者」，成功邀請新用戶註冊並在7天內下單，分享者可獲最高¥75獎勵，回流新用戶註冊即得¥0.2獎賞！新用戶即刻搵老Best幫手！

物流與退貨保障 輕鬆收貨退貨無憂

現在購買帶有「HK ¥99 包郵」標籤的商品，滿99元人民幣，即可享包郵到菜鳥香港自提點或自提櫃服務，免付跨境段運費，無需集運，慳時間又慳錢。每日10點可搶¥15無門檻物流券及¥100減¥50大件專享券；購買帶有【HK 本地退】標識的商品，可通過全港300+驛站便捷退貨。

夏季家居必備清單爆品推薦

無論你想提升家居舒適度、為旅行做充足準備，還是打造吸睛夏日時尚造型，都能在淘寶香港 618 活動中找到合適之選。即為你搜羅啱香港人的 618 熱賣產品！

家居休閒：

luckysac 懶人沙發可睡可躺，採用柔軟面料，符合人體工學設計，無論是午後小憩還是夜晚放鬆追劇，都能為你帶來極致舒適體驗，放置在客廳或陽台都十分合適。

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Kena 可納 / 光陰組合柜實木復古斗柜，實木材質堅固耐用，復古風格設計為家居增添獨特氣息，多層抽屜可滿足不同收納需求。

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旅行及戶外好物：

漢客鎮店之寶 20 寸小登機拉杆行李箱，輕巧靈便，具有大容量內部空間，可輕鬆裝載旅行必備物品。材質耐磨抗摔，堅固的拉杆和靈活的輪子，讓你在機場、車站等場所行走自如，是出行的不二之選。

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Areffa 戶外碳纖維折疊椅，採用碳纖維材質，質量輕便，方便攜帶，適合露營、野餐、釣魚等各種戶外活動。其堅固的結構設計，能承受足夠重量，為你在戶外提供舒適的坐感。

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時尚穿搭：

白色防曬衣薄紗外套，輕薄透氣，有效阻擋紫外線，為夏日出行提供防曬保護，同時薄紗設計增添了一份優雅與清涼。

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YUXIAN 余涼感 Sorona 科技 T 恤，運用先進涼感科技面料，觸感涼爽，即使在炎炎烈日下也能保持清爽。

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蕉下雙C防曬衣，不僅防曬效果出色，款式設計也時尚修身，立領設計更添一份時尚感。

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NELY小尼力國潮棒球服，融合國潮元素，個性十足，無論是搭配牛仔褲還是運動褲，都能展現出獨特的潮流風格。

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MARIUS 法國進口亞麻工裝短褲外套，採用亞麻材質，透氣性佳，工裝風設計充滿時尚感，無論是運動還是日常休閒穿搭都十分合適 。

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法式蕾絲碎花連衣裙，蕾絲與碎花元素相結合，V 領設計修飾臉型，展現出浪漫優雅的氣質，是夏日出街、約會的首選。

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夏季新款法式輕熟御姐風粉色方領小飛袖連衣裙，融合法式浪漫與輕熟御姐氣質，粉色調柔美不失氣場，適合夏季約會、返工等多場合穿搭。

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手袋單品：

【李娜同款】Songmont 山下有松循迹 hobo 包，植鞣牛皮材質，質感上乘，休閒通勤兩用的設計，容量適中，可容納日常所需物品，無論是逛街還是上班都能輕鬆搭配。

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【文淇同款】百納托特包，大容量設計，能滿足出行時的收納需求，獨特的造型時尚又實用，成為不少時尚達人的出街首選。

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運動鞋履：

Joker1 GT 籃球鞋小豬佩奇聯名款，將經典卡通形象與潮流籃球鞋設計相融合，鞋身設計新穎，兼具舒適性與透氣性，在運動時提供良好的支撐。

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立即登陸淘寶香港站，鎖定活動期間搶，邊「淘氣」邊慳錢，盡享年中購物狂歡！

（資料及相片由客戶提供）