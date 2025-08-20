壽司郎｜壽司郎香港分店地址+線上預約教學+預約遲到安排！

壽司郎憑藉超高人氣，已迅速擴展至35間分店，分店遍佈港九新界，一般walk in 等待時時間為1-2小時， 不少人會提早到現場攞飛等待，但有一方法可以快速入座，免等預約，大大縮短等候時間，就是用壽司郎手機APP提早預約！本文將會整合香港各區分店地址、詳細線上預約教學，以及預約遲到安排。

壽司郎香港分店地址一覽

香港島-壽司郎分店

九龍-壽司郎分店

新界-壽司郎分店

壽司郎線上預約教學

壽司郎手機APP設有線上預約功能，開放一個月內的預約訂位。而預約成功後，到店時，必須出示手機APP，預約畫面的截圖並無法使用！

壽司郎線上預約教學｜第一步

下載「壽司郎」手機應用程式並打開後，首先點選「取票預約」

壽司郎線上預約教學｜第二步

選擇分店後，點選紅色按鈕「稍後前往」

壽司郎線上預約教學｜第三步

先選擇日期，再點選紅色按鈕「預約日期」，注意只開放一個月內的預約訂位！

壽司郎線上預約教學｜第四步

輸入預約人數後，再點選紅色按鈕「預約人數」

壽司郎線上預約教學｜第五步

先選擇時間，例如如預約下午4時15分的話，就按照圖中般點選16點旁的「15分」按鈕 點選後，按鈕會像圖中一樣變紅色。之後再點選紅色按鈕「預約」。

壽司郎線上預約教學｜第六步

預約成功！預約後可以確認預約時間及人數，如輸入錯誤並想取消預約，亦可點選「取消此筆預約」。

壽司郎預約遲到點算？

壽司郎手機APP將在預約時間前30分鐘與前10分鐘發出提醒通知，若無法在呼叫號碼後30分鐘內到達，預約將會自動失效，需重新取票。