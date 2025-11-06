香港海景飲茶13間｜高質中菜＋點心　1間高空靚景望270度維港

海景飲茶｜香港人熱愛飲茶，每逢假日都有機會和親朋好友飲茶聚會，除了品嘗美味精緻的點心，景色環境亦非常重要。《香港01》好食玩飛記者嚴選13間坐擁絕佳視野的海景飲茶好去處，有米芝蓮星級點心、高CP值放題、甚至登上仿古帆船邊賞景邊品茗，全部都高質又有儀式感！



海景飲茶【1】胡同 ——超抵食點心拼盤！創意火焰胡椒片皮鴨

位於尖沙咀的胡同是坐擁維港景色的精緻中菜館，主打大膽創新的京菜和川菜。招牌菜包括「大紅燈籠高高掛」、「火焰胡椒片皮鴨」、「聖旨到」及一系列點心。點心方面，食家就推介抵食的「點心拼盤」，內有麻辣鳳尾蝦餃、泡椒蝦餃、碧綠桃膠素菜餃及欖角鱈魚餃等高質點心，還有海皇脆筒、蜜汁叉燒包、黑椒和牛酥及龍蝦帶子脆多士。

胡同

地址：尖沙咀中間道15號H Zentre 18樓



海景飲茶【2】天外天——酒店頂層海景餐廳！奢華中菜+點心

坐落於唯港薈酒店頂層的「天外天」是米芝蓮指南推薦的其中一間維港海景餐廳，坐落於維多利亞港旁邊，透過餐廳的大玻璃窗可以欣賞到無敵海景！餐廳主打融匯中西飲食精萃的餐點，如黑松露蛋白炒龍蝦球、陳皮豆豉炒蝦球及脆皮炸子雞，都是獲得一致好評的招牌特色中菜！

天外天

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈28樓



海景飲茶【3】港滙軒——坐擁270度維港景

港滙軒是位於尖沙咀iSQUARE24樓的粵菜海景中餐廳，以擁有270度維港景觀而聞名，提供高品質的創意點心和傳統中菜，例如紫醉金迷鳳眼餃、啤梨鹹水角、豚豚脆皮餐包、港滙燒鵝皇、片皮鴨等。

港滙軒

地址：尖沙咀彌敦道63號國際廣場24樓



海景飲茶【4】港灣壹號——米芝蓮推薦！還原30年代上海裝潢

「港灣壹號」同樣是米芝蓮指南推薦維港海景餐廳之一，坐落於君悅酒店7樓及8樓，餐廳設計還原30年代上海大班的豪華府邸，高聳的樓底搭配維港景色的落地玻璃非常奢華又有空間感。餐廳的各式粵菜由廚師團隊精心炮製，包括脆皮龍崗雞、蜜糖汁叉燒、冬筍鮮蝦餃、梅菜叉燒帶子粒炒脆紅米飯也是必食推薦。

港灣壹號

地址：灣仔港灣道1號君悦酒店7-8樓



海景飲茶【5】唐述——打卡傳統 x 創新精緻點心！

「唐述」是位於中環國際金融中心商場的高級粵菜廳，也是首間獲得「清真友善餐廳」認證的餐廳。「唐述」以傳統粵菜為基礎，融入創新元素，提供珍寶珠、月光寶盒等創意菜餚，以及阿拉斯加蟹餃、和牛生煎包、玫瑰燒鵝酥、西班牙黑毛豬叉燒酥等奢華點心。除了單點美食外，餐廳另有供應周末自助早午餐及午市套餐等選擇。

唐述

地址：中環國際金融中心商場3樓3101號舖



海景飲茶【6】天龍軒——米芝蓮2星+全港最高海景酒樓！

香港米芝蓮二星餐廳天龍軒坐落於全港最高大廈ICC的102樓，也是全港最高的海景酒樓，位置和佈局都極具氣派，樓高兩層的落地玻璃窗可以盡情俯瞰維港景色！餐廳供應正宗粵菜及粵式巧手點心，如窩貼大蝦多士、炸釀鮮蟹蓋、鮑粒荷葉飯、蜜燒西班牙黑豚肉叉燒、原個椰皇花膠燉雞等，可以品嘗極致傳統風味！

天龍軒

地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)香港麗思卡爾頓酒店102樓



海景飲茶【7】八一漁八——尖沙咀維港景＋煙燻片皮鴨

八一漁八是尖沙咀港威商場內的一間海景中菜廳，窗邊座位面向維港。餐廳以多樣化海鮮菜式為主打，海鮮均來自本地及世界各地漁市場，可以即場看到魚缸內的生猛海鮮，午市間也有精緻點心，例如塘泮高湯金魚餃、麻辣金錢肚等。食客都讚煙燻片皮鴨、黑胡椒焗蟹及白玉奶皇龍蝦等是必食菜品，人均價格約$300。

八一漁八

地址：尖沙咀港威商場L4層4101

營業時間：午市 11:30-15:00／晚市 17:30-23:00



海景飲茶【8】國金軒——IFC米芝蓮點心

國金軒位於中環IFC三樓，曾獲《香港澳門米芝蓮指南》一星推薦。餐廳採用落地玻璃窗設計，可俯瞰維多利亞港及九龍半島景色。餐廳以三十六式傳統烹飪技法為特色，設有人均$388套餐選擇，推薦點心包括黑魚子帶子燒賣、雪山叉燒餐包及天鵝芋角鳳尾蝦等創新點心。

海景飲茶【9】君綽軒——北角海景45款點心放題

君綽軒位於海景酒店港島海逸君綽酒店內， 餐廳環境舒適寬敞，享有180度維多利亞港美景，適合商務宴或家庭聚餐。 君綽軒有150分鐘點心放題選擇， 可一嚐逾45款特色點心、燒味及美食，熱門菜式包括潮州粉果石榴球、燕窩焗釀蟹蓋和古法東山羊腩煲等。 每位點心放題的食客更可免費獲贈葡汁焗鮮鮑拼遼參及豐料養生靚湯，性價比超高！

地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店5樓

營業時間：12:00–14:30／18:30–22:30

點心放題：12:00–14:30／18:30–22:30



海景飲茶【10】澐Nuva——東涌夕陽＋燶邊叉燒

澐Nuva位於亞洲國際博覽館內，不論食物、服務、環境都備受肯定，食客都大讚「餸菜高質」、「服務質素一流」、「環境靚」，去看Show的朋友就可以順道去品嘗一下。餐廳內裝修設計據稱出自藝術大師之手，旨在營造行雲流水的感覺，採用落地窗，可欣賞到東涌一帶海景和日落。 推薦菜式包括叉燒、冰鎮咕嚕肉、釀焗蟹蓋、紅燒牛肋骨及珍珠賽螃蟹， 午市套餐人均約$350。

澐 · NUVA

地址：亞洲國際博覽館2樓

營業時間：11:30–15:00／17:30–22:00



海景飲茶【11】張公館——維港景＋香茜芹菜鮮蝦餃

位於銅鑼灣商廈高層的張公館，店內採用落地玻璃，可眺望附近一帶城景和維港海景，去過的食客都認為餐廳點心高質精緻，空間寬敞，讓人驚喜。人氣點心有香茜芹菜鮮蝦餃、蟹籽麻辣燒賣等少見點心，另外紅燒乳鴿、生磨蛋白杏仁茶等菜式都是獲推介。

張公館

地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 29樓

營業時間：11:30-15:00／18:00-23:00



海景飲茶【12】張保仔號點心航遊——$399坐船遊維港食點心

Aqua luna張保仔號推出75分鐘漫遊鯉魚門之旅，融合飲茶和乘船體驗，讓食客在仿古帆船上一邊品嚐精緻點心，一邊感受鯉魚門的景色和海風，超有新鮮感！套餐包含黑松露蝦餃、黑蒜燒賣、蟹肉春卷等9款點心和主食，$399一位自可選在尖沙咀或中環上船。

張保仔號點心航遊

地址：中環9號碼頭／尖沙咀1號碼頭

營業時間：中環13:00-14:15／尖沙咀13:15-14:30



海景飲茶【13】殷悦中菜廳——荃灣城景＋可愛熊貓點心

殷悦中菜廳位於荃灣悅來酒店30樓，餐廳環境寬敞明亮，採用落地玻璃設計，可欣賞荃灣街景和少許荃灣海景。殷悦融合傳統粵菜和創新元素製作精緻點心，許多食客都讚其食材新鮮，其中杞子玉帶燒賣、露筍鮮蝦餃、芝士三文魚撻等都是人氣點心，更有非常可愛的熊貓系列，價格介乎$46至$208，午市優惠部分點心$18起。

殷悦中菜廳

地址：荃灣青山公路荃灣段68號悅來酒店30樓

營業時間：11:30-15:00／18:00-22:30



