書展2025 38大優惠｜圖書6折起+送袋$100超市現金券+門票獨家$9起

香港書展2025｜書展將於7月16日至7月22日，一連7日於灣仔會展舉行，以「飲食文化 • 未來生活」為年度主題。《香港01》「好食玩飛」記者到現場直擊，為大家整合今年書展的購物優惠，書商優惠低至6折，更有贈送紀念布袋及超市現金券！除了香港書展之外，同期將會舉行香港運動消閒博覽及零食世界兩大活動，大家只要一票在手，就可以參與三大夏日文化消閒盛事，享受閱讀、運動、消閒及選購零食的樂趣。

（陳映蓉、李昕南、黃穎怡 攝）



香港書展2025｜7.16會展開鑼！必搶29大展商優惠

香港書展將於2025年7月16起一連7日於灣仔會展中心舉行。今屆書展將與往年一樣，除了同時舉辦「零食世界」及「香港運動消閒博覽」兩大展覽之外，亦會邀請世界各地知名作家舉行講座交流心得，更於「世界文化藝術廊」推出全新主題展覽「有枱·閱食」，將展館打造成極具科技感的餐桌，更有AI視覺體驗、可領取「度身訂造」的書籍！

今年書展吸引超過100家參展商，多個展商都會推出展場限定優惠，價錢低至6折。在書展消費滿$500，更可憑購物單據，換領每日限量紀念布袋及精美禮品，一些參展商推出玩遊戲送精美禮品，也送出即場使用現金券及超市優惠券！

書展2025｜20大精美禮品 免費手工銅製書籤／不銹鋼保溫杯

多個參展商贈送精美禮品，有銅製書籤、文具套裝、帆布袋等！

書展精美禮品【1】火柴頭工作室（展位：1B-A02）

每購買一本書可獲得一個代幣，可用於夾扭蛋機，扭蛋內有換領券可換領包括Chiikawa精品等禮物。

書展精美禮品【2】香港公共圖書館（展位：1C-A32）

只要於圖書館登記電郵地址及手提電話號碼，即可獲得紀念品一份，款式隨機派發。

書展精美禮品【3】一代匯集（展位：1C-E16）

購買《全知讀者視覺》一期及二期後滿$300，即送《全知讀者視覺〉電影門票證一張。

書展精美禮品【4】跨版生活（展位：1C-A28）

凡購物滿$100 ，即送隨機精美原子筆一支或多用途收納袋一個。

書展精美禮品【5】 靈食冰室（展位：1B-A38）

折實買滿$500 ，即送精美鋼錶一隻。

書展精美禮品【6】突破出版社（展位：1B-D16）

買兩本書籍，可以加$20換購伴讀袋一個；買三本以上書籍即送「Here We Road」刺繡章一個；全場買滿$500 ，更送扭蛋一次！

突破出版社（展位：1B-D16）

書展精美禮品【7】明報出版社（展位：1C-E02）

凡購買《港式翻易》，即可獲贈便利貼一本及易經輪盤鎖匙扣一個；追蹤明報出版社社交平台，即送$10現金券。

書展精美禮品【8】中華書局（攤位編號：1D-C02; 3B-B18）

購物折實滿$300送精美禮品，滿$500送會場限定印章收藏紀念卡，滿$800送精美環保袋。

書展精美禮品【9】香港聯合書刊物流有限公司（攤位編號：1D-D1）

購買任何產品可以$58換購香港書店品牌帆布袋，以$28換購kiddyland環保袋。

香港聯合書刊物流有限公司（攤位編號：1D-D1）（李昕南攝）

書展精美禮品【10】明報出版社（攤位編號：1D-B26）

購買任何1本圖書可以$48換購帆布袋1個。

明報出版社（攤位編號：1D-B26）（李昕南攝）

書展精美禮品【11】泛華發行（攤位編號：1B-C02）

購買任何1本miru旅遊書，即送miru北海道旅遊小冊子1本。

書展精美禮品【5】泛華發行（攤位編號：1B-C02）（李昕南攝）

書展精美禮品【12】牛津大學出版社（攤位編號：1D-A26; 3C-A16）

圖書買滿$500送精美牛津布袋乙個，兒童讀物買滿$500送步步高陞木顏色筆套裝及Oxford Reading Tree繽紛填色冊各乙份；買滿$1,000送牛津創意DIY背包連顏色筆及Oxford Reading Tree勤學文具套裝各乙份；買滿$1,500送Oxford Reading Tree愛閱讀伸縮金屬書擋乙個。

牛津大學出版社（攤位編號：1D-A26; 3C-A16）（李昕南攝）

書展精美禮品【13】你想書店（攤位編號：1E – A16）

追蹤任何兩個專頁，即可獲得扭蛋機會一次，按抽中的扭蛋顔色送出Kiddyland 手持氣球、PandaKiss 手搖扇/貼紙、ZEBRA Piccolo 原子筆、UNI Signo 啫喱筆、BOSTIK 強力修補膠/漿糊筆，或一本讀書會驚喜神秘禮物。

書展精美禮品【14】Puzzle King（攤位編號：3G-C19）

買滿$800送指定水晶，買滿$1500送指定500塊puzzle。

書展精美禮品【15】哈佬（攤位編號：3F-F04）

購買飾品滿$800，即可獲贈手工銅製書籤一件，可現場敲上英文名字。（展覽日期：7月20日至7月22日）

書展精美禮品【16】Kids Mango（攤位編號： 3F-A01）

買滿$300送免費夾獎品1次，買滿$500送精美禮品1份。

書展精美禮品【17】小恐龍文教香港有限公司（攤位編號：3B-B28）

3至5歲小朋友玩遊戲，即得免費拍拍球一個。

書展精美禮品【18】芥子園出版社有限公司（攤位編號：3D-D38）

全年訂閱7折，加送3選1訂閱禮品。

書展精美禮品【19】酷思發展有限公司（攤位編號：3C-C29）

買任何產品送刨皮器，買滿$600送BRAVONE不銹鋼餐具，買滿$1200送Kambukka 不銹鋼保溫杯 (免費刻字包郵)。

書展精美禮品【20】香港城市大學出版社（攤位編號：1D-B26）

完成InnoQuiz遊戲，出示遊戲結果給職員確認，追蹤城大出版社的Facebook、Instagram、微信公眾號或小紅書官方帳號，即可免費獲贈專屬InnoMates書夾1個。

書展2025｜10大書商優惠 圖書低至6折

各大書商推出展場限定優惠，圖書低至6折！

書展優惠【1】 超媒體出版社（展位：1B-C23）

追蹤Instagram即減$50。

書展優惠【2】學文出版社（展位：1B-E02）

文具買十送一。

書商優惠【3】天地圖書有限公司（攤位編號：1C-D02; 1C-D16）

全場圖書8折。

天地圖書有限公司（攤位編號：1C-D02; 1C-D16）（李昕南攝）

書商優惠【4】中華書局（攤位編號：1D-C02; 3B-B18）

全場圖書8折， 精選圖書$20起。

書商優惠【5】商務印書館（攤位編號：1E-A04）

全場圖書8折，2本75折， 3本7折。

商務印書館（攤位編號：1E-A04）（李昕南攝）

書商優惠【6】香港聯合書刊物流有限公司（攤位編號：1D-D16）

全場圖書8折，英文書1-3本7折，4-9本65折，10本或以上6折。

書商優惠【7】香港城市大學出版社（攤位編號：1D-B26）

正價圖書及新書1本8折，2本7折，3本低至65折。

書商優惠【8】香港大學出版社（攤位編號：1D-B32）

正價圖書8折，港大學生出示身份卡享75折。

香港大學出版社（攤位編號：1D-B32）（李昕南攝）

書商優惠【9】時報出版（攤位編號：1C-E31）

單本75折，2本以上7折。

書商優惠【10】樂文書店（攤位編號：1A-E02）

圖書1至2本79折，3至5本7折，6本或以上65折。

書商優惠【8】樂文書店（攤位編號：1A-E02）（李昕南攝）

書展2025｜8大參展商優惠券 送$100超市現金券／Pacific Coffee買1送1

各大參展商贈送優惠券，包括可即場使用的現金券，門市購物禮券，以及超市現金券！

書展參展商優惠券【1】中華書局（攤位編號：1D-C02; 3B-B18）

關注中華書局Facebook，微信公眾號或抖音官方帳號，送$10現金券，可即場使用。

書展參展商優惠券【2】香港聯合書刊物流有限公司（攤位編號：1D-D16）

買滿$500即送$50門市現金券，在三聯書店、中華書局及商務印書館門市購買正價貨品滿$100可作$50使用。

書展參展商優惠券【3】牛津大學出版社（攤位編號：1D-A26; 3C-A16）

填妥簡單表格即可經電郵領取優惠券，購物滿$250可作$10使用，滿$500可作$25使用。

書展參展商優惠券【4】明報月刊（攤位編號：1B-B28）

即場訂閱明報印刷版，可獲贈$100超市現金券或$125西餅現金券，以及亞洲週刊電子版90日免費試用，或明報月刊電子版90日免費試用。

明報月刊（攤位編號：1B-B28）（李昕南攝）

書展參展商優惠券【5】Kids Mango（攤位編號：3F-A01）

買滿$100送現金券$5。

書展參展商優惠券【6】聯合培達教育出版（攤位編號：3D-B02; 3D-B12）

凡購物送室內遊樂場免費小童入場門票。

書展參展商優惠券【7】酷思發展有限公司（攤位編號：3C-C29）

購買任何產品送網上購物8折優惠券。

書展參展商優惠券【8】你想書店（攤位編號：1E – A16）

書展即場成為一本讀書會的會員，免費領Pacific Coffee買一送一優惠券。

香港書展2025｜時間、地點詳情

香港書展2025門票｜一票在手行3展 1招免排隊！門票獨家優惠$9

香港書展2025的小童及成人票價分別為$10及$30，更可使用獨家積分扣減，門票最平只需$9！如果不想現場排隊入場，購買$88超級書迷證除了可走快速通道外，更可於展覽期間無限次進場，就可以無拘無束買得更過癮！

值得一提的是，今年是第35屆書展，官方亦推出35週年紀念優惠套票，套票可供5位成人入場，每位人均只需$18，一家人一起當成周末活動去睇睇書也是不錯的行程！

書展2025｜門票獨家$9起 3類人免費入場

普通門票

成人：$30

小童*：$10

​​長者：免費，65歲或以上免費（憑身份證）

3歲以下：免費

1990年出世免費入場

*小學生或身高1.2米或以下的兒童

立即買飛👉🏻獨家$9起入場

35週年紀念優惠套票

成人（5人用）：$90｜人均$18｜原價$150

即買35週年紀念優惠套票

超級書迷證（無限次以特別通道入場）

成人：$88

即買超級書迷證

香港書展2025｜免費再進場特別優惠

以正價購買2025年7月16或17日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券，免費在以下時段再進場一次。

1) 7月18-20日（星期五至日）晚上7時後

2) 7月21日（星期一）晚上7時後



書展2025｜免費參觀零食世界＋運動消閒博覽

零食世界2025詳情

除了可以行書展，憑同一門票亦可參觀運動消閒博覽及零食世界。「零食世界」設有6大展區，提供朱古力及糖果工房、懷舊零食、天然及健康食品及各類環球零食，大人及小朋友都可以盡情買零食！

零食世界展品類別：

糖果、薯片、曲奇、餅乾、健康食品、天然食品/ 能量棒、環球零食

零食世界展會亮點：

朱古力及糖果工房、健康滋味、派對時光、環球零食、懷舊零食、Snack Bar



運動消閒博覽2025

至於「運動消閒博覽」則分為「運動」及「消閒」2大區域，設有8大展區，「運動」區域提供運動裝備；健康與保健用品；露營、遠足及攀登產品等，現場更設有多項免費試玩活動！「消閒」區域則有棋類及派對遊戲、手作市集、攝影、智慧玩具及配件等攤位，絕對可以買到心頭好！

運動主要展品類別：

運動球類器材、露營用品、遠足及攀登產品、電子競技、戶外探索、健身及瑜伽、健康與保健用品、馬拉松用品、單車用品、運動服裝及配件、水上運動裝備



消閒主要展品類別：

棋類及派對遊戲、工藝、文化欣賞、DIY用品、繪畫及油彩、各類興趣課程、音樂、攝影、智慧玩具及配件、博物館、主題樂園



運動消閒博覽展會亮點：

運動大本營、健康、健身、戶外體驗、日本館、攝影世界、棋樂無窮、學遊天地、手作市集



零食世界／運動消閒博覽2025日期時間表

立即買飛👉🏻獨家$9起入場

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