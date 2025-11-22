生日餐廳10推薦｜180度海景西餐+米芝蓮+銅鑼灣Live Band唱生日歌

生日餐廳｜家人朋友生日將至，還未想好到哪裡食生日飯？《香港01》好食玩飛記者搜集了10大適合慶祝生日的西餐、中餐、Fusion菜和日本菜餐廳，每間餐廳都有靚景、菜品高質，還有一間有Live Band唱生日歌，想和壽星留下難忘回憶，即看下文吧！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

生日餐廳【1】CulinArt 1862——法國菜！澳洲和牛西冷！

CulinArt 1862位於銅鑼灣Towngas旗艦店旁，是一間主打精緻法國菜的餐廳。 提供現代法式料理，包括點菜菜單、套餐，以及主廚嚐味菜單。以晚餐為例，3道菜價錢為$658；4道菜的價錢則為$728，包括法式風味手切牛肉他他、澳洲和牛西冷、蝦肉帶子闊條麵等。

聖誕將近，餐廳更推岀了聖誕餐單，午市套餐3道菜（$398）或4道菜（$488），提供多款餐廳的招牌菜式及節日特色美食，由前菜、主菜、配菜及甜品，多達20多款菜式供選擇，例如法式經典火雞卷、龍蝦粗管麵等。

至於晚宴方面，6道菜（$1,188）或4道菜（$788），包括法式傳統酥皮肉派、帶子芭菲、格陵蘭比目魚柳、M9和牛西冷以及朱古力心太軟。凡於12月17日前預訂節慶套餐，更享早鳥優惠85折！

CulinArt 1862

地址：銅鑼灣禮頓道29號華懋禮頓廣場地舖及1樓



●聖誕午餐●

供應日子：12月24日及31日

3道菜$398／位

4道菜$488／位

●聖誕早午餐●

供應日子：12月25、26、27、28 日及1月1日

4道菜$488／位

●聖誕晚餐●

供應日子：12月24、25、26及31日

6道菜$1,188／位

供應日子：12月26、27、28 日及1 月1日

4道菜$788／位



生日餐廳【2】Aqua——尖沙咀180度維港海景意日Fusion菜

尖沙咀意大利及日本菜Fusion菜餐廳Aqua，向來都被網民稱為慶祝必到餐廳。Aqua菜式創新精緻，晚餐有3款套餐選擇，最平$888食6道日式菜或6道意大利菜，以意大利菜菜單為例，前菜有鮪魚小牛肉配醃漬生鮪魚、布拉塔芝士佐新鮮無花果、櫻桃番茄及青醬、水煮蛋巴馬臣芝士忌廉醬、菊芋泡沫及松露。

主菜有威士忌釉烤乳豬佐時令鮮蔬等，再以turamisu作結。餐廳內鏡面走道充滿摩登格調，窗邊座位更坐擁180度維港海景，晚飯時段可以觀賞幻彩詠香江，柔和的燈光添加了一份情調，不論慶祝生日還是節日都合適。

Aqua

地址：尖沙咀中間道15號H Zentre 17樓



生日餐廳【3】Salisterra——弈居頂樓地中海菜 晚市套餐$688

位於酒店弈居頂樓的地中海餐廳SALISTERRA，以其精緻菜品、高空靚景、以及合理價格成為本地人和遊客都讚的餐廳。SALISTERRA用餐時間分為4個時段，分為早餐、午餐、週末早午餐以及晚餐。

午市套餐3道菜$538，晚市3道菜套餐$688，有牛肉他他、橄欖油大蒜海螺、黑毛豬豬肋眼等。餐廳一貫酒店清新淡雅的淺木色系裝修風格，配合兩側半開簾的玻璃窗，維港景色映入眼簾，環境適合聚會和慶祝。

Salisterra

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場奕居49樓



生日餐廳【4】Bochord——銅鑼灣古典風法國菜＋駐場樂隊表演

銅鑼灣法國菜Bochord，以古典圖書館為主題，木質牆面、書架陳列和毛絨皮質座椅，每個位置都充滿英倫書房的優雅氛圍，搭配溫暖燈光與維港海景，並設有駐場樂隊表演，樂隊更會即席獻唱生日歌，儀式感十足。必試招牌包括12個月風乾和牛薄片 (Cecina de Wagyu Beef Carpaccio)、西班牙紅蝦 (Spanish Red Prawn Carabinero)、煙燻鮮鰻魚意粉及宮崎和牛。

Bochord

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心11樓1101號舖



生日餐廳【5】Morton's the Steakhouse——尖沙咀美式扒房大大份肉眼扒

位於喜來登酒店內的美式扒房Morton's the Steakhouse，主打高品質牛扒及經典美式料理，餐廳內盡覽維港醉人景色，氛圍浪漫，生日提早預訂更會有即影即有留念或特別菜單。必試菜式有鮮甜生蠔、牛味突出肉眼扒，配菜推薦忌廉菠菜和焗薯蓉，另外可以紐約芝士蛋糕及新地作結，美式風格份量大又滿足，約三五知己來食生日飯都適合！

Morton's the Steakhouse

地址：彌敦道20號香港喜來登酒店4樓



生日餐廳【6】FINDS——近諾士佛臺特色北歐菜

位於酒店帝樂文娜公館內的北歐餐廳FINDS，主打香港少見的北歐菜式，採用當地入口的時令食材和海鮮，配合煙燻、醃漬、醋漬及發酵等北歐方法製作菜式，充滿新鮮感！近日餐廳推出最新秋日四道菜晚餐，$588起享4道菜，頭盤設有柑橘醃油甘魚、煙燻法國CASTAING鴨胸、布拉塔絲綢芝士等任選1款。主菜可選慢烤鹿肉柳、慢煮大西洋多寶魚柳及烤南瓜栗子意大利燴飯。甜品則以溫蘋果柿子撻作結，甜而不膩！

+ 1

FINDS

地址：香港九龍尖沙咀金巴利道39號帝樂文娜公館1樓



生日餐廳【7】蘇浙小品——連續11年米芝蓮1星品牌！

連續11年米芝蓮一星餐廳「蘇浙滙」的延伸品牌，「蘇浙小品」將於11月27日登陸香港山頂凌霄閣！「蘇浙滙」灣仔店於2013至2023年間，連續11年榮獲米芝蓮一星殊榮！招牌菜式包括招牌江南刈包拼盤、上海三色雜錦小籠包等，並有多款創意特調及中式雞尾酒，例如「金雪初晴」——奶蓋桂花雪梨冰茶，清香桂花雪梨冰茶上，覆蓋一層綿密鹹香的海鹽奶蓋，茶香與奶香交織，層次非常分明！

+ 4

新店午市設有「精選一人餐」，套餐分為經典套餐（$108）及豐盛套餐（$128），套餐包括上海三色雜錦小籠包、鮮肉鍋貼、上海酸辣湯、酒釀丸子等，一邊品嚐，一邊欣賞山頂風景！

蘇浙小品

地址：山頂山頂道128號凌霄閣1樓103號舖



生日餐廳【8】Homeland——旺角親民價西餐＋儀式感畫碟

Homeland近日就以甜品畫碟成大熱餐廳，不得不佩服畫師，畫出人氣角色也非常相似，而畫碟角色都是食客自選，只需提早兩天留位下單再加$35就可以，食客都話高質且值得一試！餐廳主食都有意粉、牛扒、海鮮等選擇，整體餐點價格親民，味道不錯，難怪節假日都很難訂位！

Homeland (彌敦道)

地址：旺角彌敦道726號19樓



生日餐廳【9】龍景軒——全球首間榮獲米芝蓮三星粵菜廳

中環四季酒店龍景軒是全球首間榮獲米芝蓮三星的粵菜餐廳，出品備受肯定。必試招牌包括紅燒鮑魚、蜜汁叉燒、釀焗鮮蟹蓋及薑蔥蝦球皇，午市更提供多款精緻點心。餐廳坐擁維港壯麗景致，裝潢優雅大氣，空間寬敞舒適，營造出低調奢華的用餐氛圍，不妨帶家中兩老一嘗這間中菜廳。

中環四季酒店龍景軒

地址：4F, 香港四季酒店8 Finance St, Central



慶祝餐廳【10】伊勢熊——黑毛和牛壽喜燒

尖沙咀「壽喜燒 伊勢熊」由日籍主廚久家弘一主理，以黑毛和牛壽喜燒為招牌，有多款席前烹製的壽喜燒套餐，招牌菜包括日本A4姬牛、橄欖牛、和牛海膽卷及煙燻仙極生蠔等，餐廳以極簡日式風格裝潢，運用原木與和紙元素，不用飛日本都可以歎到日系生日飯。

伊勢熊

地址：尖沙咀棉登徑8號凱譽地下13號舖



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略