生日餐廳8推薦｜180度海景西餐+米芝蓮+銅鑼灣Live Band唱生日歌

生日餐廳｜家人朋友生日將至，還未想好到哪裡食生日飯？《香港01》好食玩飛記者搜集了8大適合慶祝生日的西餐、中餐、Fusion菜和日本菜餐廳，每間餐廳都有靚景、菜品高質，還有一間有Live Band唱生日歌，想和壽星留下難忘回憶，即看下文吧！

生日餐廳【1】Aqua——尖沙咀180度維港海景意日Fusion菜

尖沙咀意大利及日本菜Fusion菜餐廳Aqua，向來都被網民稱為慶祝必到餐廳。Aqua菜式創新精緻，晚餐有3款套餐選擇，最平$688食6道菜，前菜有吞拿魚刺身沙律、布拉塔芝士配豆類，主菜有銀鱈魚西京燒等，再以turamisu作結。餐廳內鏡面走道充滿摩登格調，窗邊座位更坐擁180度維港海景，晚飯時段可以觀賞幻彩詠香江，柔和的燈光添加了一份情調，不論慶祝生日還是節日都合適。

Aqua

地址：尖沙咀中間道15號H Zentre 17樓

電話：34272288

營業時間：周一至五12:00-15:00／18:00-00:00

周六及周日11:00-16:00／18:00-00:00



生日餐廳【2】Salisterra——弈居頂樓地中海菜 晚市套餐$688

位於酒店弈居頂樓的地中海餐廳SALISTERRA，以其精緻菜品、高空靚景、以及合理價格成為本地人和遊客都讚的餐廳。SALISTERRA用餐時間分為4個時段，午市套餐3道菜$528，下午茶平日雙人$680，晚市3道菜套餐$688，有牛肉他他、橄欖油大蒜海螺、普羅旺斯風味羊肉等。餐廳一貫酒店清新淡雅的淺木色系裝修風格，配合兩側半開簾的玻璃窗，維港景色映入眼簾，環境適合聚會和慶祝。

Salisterra

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場奕居49樓

營業時間：周一至日06:30-01:00



生日餐廳【3】Bochord——銅鑼灣古典風法國菜＋駐場樂隊表演

銅鑼灣法國菜Bochord，以古典圖書館為主題，木質牆面、書架陳列和毛絨皮質座椅，每個位置都充滿英倫書房的優雅氛圍，搭配溫暖燈光與維港海景，並設有駐場樂隊表演，樂隊更會即席獻唱生日歌，儀式感十足。必試招牌包括12個月風乾和牛薄片 (Cecina de Wagyu Beef Carpaccio)、西班牙紅蝦 (Spanish Red Prawn Carabinero)、煙燻鮮鰻魚意粉及宮崎和牛。

Bochord

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心11樓1101號舖

營業時間：周一至日06:30-01:00



生日餐廳【4】Morton's the Steakhouse——尖沙咀美式扒房大大份肉眼扒

位於喜來登酒店內的美式扒房Morton's the Steakhouse，主打高品質牛扒及經典美式料理，餐廳內盡覽維港醉人景色，氛圍浪漫，生日提早預訂更會有即影即有留念或特別菜單。必試菜式有鮮甜生蠔、牛味突出肉眼扒，配菜推薦忌廉菠菜和焗薯蓉，另外可以紐約芝士蛋糕及新地作結，美式風格份量大又滿足，約三五知己來食生日飯都適合！

Morton's the Steakhouse

地址：彌敦道20號香港喜來登酒店4樓

營業時間：周一至五17:00-00:00



生日餐廳【5】FINDS——近諾士佛臺特色北歐菜

位於酒店帝樂文娜公館內的北歐餐廳FINDS，主打香港少見的北歐菜式，採用當地入口的時令食材和海鮮，配合煙燻、醃漬、醋漬及發酵等北歐方法製作菜式，充滿新鮮感！近日餐廳推出最新夏季套餐，$588起享4道菜晚餐，頭盤有藍蟹海膽Royale、鹹蛋牛肉他他等，主菜有慢烤嫩羊架、香煎海鱸魚柳等，再有湯品菜濃湯及羊肚菌湯及甜品，生日壽星食生日飯更會免費獲贈蛋糕。另外也有$208起的午市套餐，可以任添前菜，性價比極高！

FINDS

地址：香港九龍尖沙咀金巴利道39號帝樂文娜公館1樓

營業時間：周一至日07:00–22:00

網址：https://www.theluxemanor.com/dining/finds



生日餐廳【6】Homeland——旺角親民價西餐＋儀式感畫碟

Homeland近日就以甜品畫碟成大熱餐廳，不得不佩服畫師，畫出人氣角色也非常相似，而畫碟角色都是食客自選，只需提早兩天留位下單再加$35就可以，食客都話高質且值得一試！餐廳主食都有意粉、牛扒、海鮮等選擇，整體餐點價格親民，味道不錯，難怪節假日都很難訂位！

Homeland (彌敦道)

地址：旺角彌敦道726號19樓

電話：6602 6675

營業時間：星期一至五12:00 - 15:00；17:30 - 22:00／星期六至日12:00 - 16:00；17:30 - 22:00



生日餐廳【7】龍景軒——全球首間榮獲米芝蓮三星粵菜廳

中環四季酒店龍景軒是全球首間榮獲米芝蓮三星的粵菜餐廳，出品備受肯定。必試招牌包括紅燒鮑魚、蜜汁叉燒、釀焗鮮蟹蓋及薑蔥蝦球皇，午市更提供多款精緻點心。餐廳坐擁維港壯麗景致，裝潢優雅大氣，空間寬敞舒適，營造出低調奢華的用餐氛圍，不妨帶家中兩老一嘗這間中菜廳。

中環四季酒店龍景軒

地址：4F, 香港四季酒店8 Finance St, Central

營業時間：周一至日06:30-01:00



慶祝餐廳【8】伊勢熊——黑毛和牛壽喜燒

尖沙咀「壽喜燒 伊勢熊」由日籍主廚久家弘一主理，以黑毛和牛壽喜燒為招牌，有多款席前烹製的壽喜燒套餐，招牌菜包括日本A4姬牛、橄欖牛、和牛海膽卷及煙燻仙極生蠔等，餐廳以極簡日式風格裝潢，運用原木與和紙元素，不用飛日本都可以歎到日系生日飯。

伊勢熊

地址：尖沙咀棉登徑8號凱譽地下13號舖

營業時間：周一至日12:00-14:30／18:00-22:30



