點心店推介10間｜菜苗餃、燒賣$18起+得獎蝦餃王　一間望維港靚景

點心店 |香港人向來熱愛飲茶食點心，除了經典茶樓，更有點心專門店，普遍都較划算和有更多創新特色點心。《香港01》好食玩飛記者就精選10間點心店，點心不但只需$18起，其中還有部分可以吃到茶記西多和打卡，喜歡食點心就不要錯過！



點心店【1】龍點心——新派fusion港式點心、必試鰻魚荷葉飯

龍點心位於觀塘Eastcore1樓，主打新派廣東菜，走年輕路線。餐廳有多款創新的港式點心，例如脆脆富貴紅米腸粉、鰻魚荷葉飯、鳳尾蝦多士等，不但擺盤精緻，而且食物有質素，其中鰻魚荷葉飯結合荷葉的清香與鰻魚的鮮甜醬燒味，風味獨特，是餐廳的熱門菜式。與傳統茶樓不同的是，餐廳裝修採用卡通化的古代茶居設計，氣氛舒適。

龍點心

地址：觀塘觀塘道398-402號Eastcore1樓4號舖

電話：23900166



點心店【2】唐述——IFC新派中菜館 維港靚景+魚子燒賣必試

IFC新派中菜館唐述，環境氣派十足充滿格調，坐窗邊可以望維港景。餐廳以新派做法融合中菜特色，例如在傳統的燒賣中加入鹹香的魚子，增加風味和口感；也有外層鬆化，充滿肉香的⻄班牙黑毛豬蹄酥等。想嘗試新派點心的朋友，不妨一試！

唐述

地址：中環金融街8號國際金融中心商場3樓3101-07號舖

電話：68092299 / 63852712（WhatsApp）



點心店【3】樂意點心——尖沙咀人氣排隊店

位於尖沙咀的樂意點心，幾乎每日都大排長龍，餐廳裝修現代化，設有多個卡座，環境乾淨企理。點心方面，除了有傳統蒸點，如蝦餃、牛肉球、燒賣之外，亦提供煎炸物、即拉腸粉等，套餐$68有一個蒸飯及燉湯，另外可以$10加配點心，以及加$20換成籠仔蒜蓉海蝦飯，蒸飯吸盡蝦肉鮮味，令人回味無窮！

樂意點心

地址：尖沙咀漢口道19-21號漢宜大廈地下C號舖

電話：23368939



點心店【4】點心到——經典創新點心$18起

點心到分別在油麻地和佐敦廟街都有分店，是不少遊客都喜歡一探的點心店。不但有晶瑩鮮蝦餃（$34/4粒，$18/2粒）、原隻蝦燒賣（$34/4粒，$18/2粒）等經典點心，同時也有黑金流沙包（$27）、金沙脆皮銀蘿腸（$30）、黑松露菜苗餃（$29）等創新款式，讓食客以親民價品嘗到新舊融合的點心。店內位置雖然不算寬闊，但微黃的燈光配上淺木色的桌椅，帶出一種日系風格，感覺溫馨！

點心到

地址：佐敦廟街286-298號華志大廈地下6-8號舖

電話：54237079



點心店【5】新贊記點心皇—一盅兩件$22起跳

新贊記點心皇以超值價錢吸引街坊，$22起跳的即蒸點心如蝦餃、燒賣水準穩定，流沙包（$22）爆漿效果十足，更有孖寶套餐，食客大讚「平過茶樓但一樣好食」。環境簡樸，典型街坊小店格局，平日多見老街坊「一盅兩件」看報紙。

新贊記點心皇

地址：旺角深圳街8號／太子荔枝角道33號百匯軒地舖／長沙灣東沙島街181號地下C號舖／深水埗大埔道48-52號中正大廈地舖



點心店【6】一點心——多年米芝蓮推薦

一點心是太子一帶知名點心店，曾多年獲米芝蓮推薦，環境走港式茶記格局，滲透地道風味，獲本地及外地茶客支持。點心介乎$21至$42不等，豐儉由人，星期一至五免收加一服務費，茶芥每位$6。當中食客推薦必食點心有皮薄爆餡鮮蝦餃（$42）、叉燒焗餐包（$25）、鮮蝦菜苗餃（$24）等。

一點心

地址：太子通菜街209A-209B號地舖

電話：26777888



點心店【7】日月茶點點心專門店——質素媲美大型茶樓

日月茶點點心專門店有兩間分店，其中土瓜灣分店被街坊大讚「有驚喜」、「雖然細細間，但質素媲美大型茶樓」。店內只容納到5枱客人，但別看店舖空間少，廚房內依然有點心師傅堅持點心即叫即做。水晶鮮蝦餃（$34）、冬菇蟹子燒賣（$31）固然吸引，但更多客人推薦蜂巢芋角盒（$28）、春風得意腸（$35）和超值燉湯。

日月茶點點心專門店 (土瓜灣店)

地址：土瓜灣下鄉道55號



點心店【8】喜煌點心專門店——脆皮沙嗲牛肉包

旺角喜煌點心專門店店內分為上下兩層，下層懷舊茶莊風格，上層則打造成港鐵車廂主題，吸引不少食客專程打卡。招牌點心包括「一個人的浪漫」下午茶套餐，內含鮮蝦餃、紫薯鬆糕、芥末三文魚春卷等八款點心。此外，喜煌的牛肉點心如「脆皮沙嗲牛肉包」和「粟米煎牛餅」也備受好評，外皮酥脆，內餡鮮嫩。

喜煌點心專門店

地址：旺角通菜街17號地舖

電話：28821683



點心店【9】周記點心+茶餐廳——邪惡奶黃流沙西多士

周記點心+茶餐廳顧名思義不止有蝦餃燒賣等點心，更有西多華田蝦多士等茶記小食，一次享用豐富港式味道！其中春風得意腸、黑松露灌湯餃都是食客推介點心，但名聲依然不及其邪惡奶黃流沙西多和芝麻蝦多士，酥脆的西多配上鹹蛋味的流沙夾心，不論港人和遊客都慕名而來，大家不要錯過！

周記點心+茶餐廳

地址：西環西營盤水街1C-1K號東利大廈地下H1號舖

電話：25592389



點心店【10】得閒飲茶——皮薄餡多得獎蝦餃之王

得閒飲茶主打傳統及創意點心，點心即叫即蒸，新鮮熱辣，而點心價格$20起跳，最貴都是$46盅飯！ 最特別莫過於春風得意腸（$42）及得獎蝦餃之王（$36），「春風得意腸」以腸粉及春卷脆皮包裹，內餡有碎蝦肉、粟米、蟹籽等，非常巧功夫！

「得獎蝦餃之王」更是皮薄餡多，蝦肉飽滿爽口，能得獎絕對實至名歸！另外亦推介「蒜香蝦春卷」（$28）、「紫薯流沙煎堆仔」（$32）及「千島醬脆皮蘿蔔糕」（$33）。

得閒飲茶

地址：太子運動場道7B號地舖／深水埗福榮街116號／元朗谷亭街13號



