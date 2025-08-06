WATERBOMB｜中環海濱水彈音樂節10月舉行　演出名單+早鳥購票優惠

WATERBOMB HONG KONG 2025｜香港水彈音樂節｜韓國最具代表性水彈音樂節剛在首爾完結，多位水彈男女神如權恩妃、aespa Karina、Kai等都霸佔社交媒體版面，火辣表演掀起全城熱議！近日主辦單位宣佈將於10月進軍香港，參加者可與K-pop界男女神和Hip-Hop陣容水戰狂歡，水花中感受澎湃音樂，而早鳥優惠即日起已經開搶，即看下文了解音樂節詳情，同時附上搶飛連結！



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韓國最具代表性水彈音樂節WATERBOMB今年再次進軍香港！

WATERBOMB HONG KONG 2025｜一連兩天中環海濱舉行

韓國最具代表性水彈音樂節WATERBOMB今年再次進軍香港，舉辦WATERBOMB HONG KONG 2025！音樂節早前於首爾完滿結束，表演熱度爆表，是次音樂節香港站由韓國及國際頂尖團隊來港親自操刀，將於10月4日及5日一連兩天，在中環海濱舉行，讓參加者盡情在水花中享受音樂，並與人氣偶像的近距離濕身互動！

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是次音樂節由韓國及國際頂尖團隊來港親自操刀，10月4日及5日一連兩天，在中環海濱舉行！

WATERBOMB HONG KONG 2025｜演出名單

提到WATERBOMB，大家最關注的當然是演出名單！雖然官方仍未宣佈相關資訊，不過去年香港站就有韓國天王天后級巨星—泫雅、JAY PARK、Rain等重量級人馬演出，而近日完結的首爾站亦有超人氣的aespa Karina、被譽為水彈女王的權恩妃參與，大家就拭目以待！

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另外，為求回饋粉絲，WATERBOMB HONG KONG官方IG亦已推出「Wish List 許願樹」帖文，粉絲可留言許願心目中最想見到的明星！不少粉絲已紛紛留下韓國女團及男團aespa、KISS OF LIFE、BOYNEXTDOOR、NCT127、ATTEZ等，也有本地男星Anson Lo、Anson Kong、YT周殷廷。想知道能否成功集氣，就要留意更新！

「Wish List 許願樹」帖文已引來不少粉絲留言心儀偶像。（IG@waterbomb_hongkong_official截圖）

WATERBOMB HONG KONG 2025｜購票詳情

WATERBOMB HONG KONG 2025分為4種門票，包括1天基本通行門票、2天基本通行門票、1天VIP通行門票及2天VIP通行門票。VIP門票可享有專屬入場通道、直通現場、專屬洗手間、充水區及更衣區與置物櫃、最重要的就是舞台前排站位，讓你近距離與偶像互動。價目表如下：

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【基本通行門票】(General Admission)

1天基本通行門票

早鳥優惠：$619

公開票價：$880



2天基本通行門票

早鳥優惠：$989

公開票價 ：$1,380



【VIP通行門票】

[VIP] 1天通行門票

早鳥優惠：$1,519

公開票價：港幣 $2,080



[VIP] 2天通行門票

早鳥優惠：$2,429

公開票價：港幣 $3,280



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WATERBOMB HONG KONG 2025

日期：2025年10月4日（星期六）及5日（星期日）

時間：下午2:00 – 晚上10:00

地點：中環海濱活動空間（香港中環龍和道9號）



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