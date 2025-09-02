WATERBOMB｜10月中環上演！周殷廷/RAIN/權恩妃演出｜附購票詳情

WATERBOMB HONG KONG 2025｜香港水彈音樂節｜韓國最具代表性水彈音樂節將於10月進軍香港！參加者可與K-pop界男女神和Hip-Hop陣容水戰狂歡，水花中感受澎湃音樂，演出陣容亦相當強大！包括水彈男神RAIN、周殷廷YT大哥、火爆全網的水彈女神權恩妃等，即看下文了解音樂節詳情，同時附上搶飛連結！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

韓國最具代表性水彈音樂節WATERBOMB今年再次進軍香港！

WATERBOMB HONG KONG 2025｜一連兩天中環海濱舉行

韓國最具代表性水彈音樂節WATERBOMB今年再次進軍香港，舉辦WATERBOMB HONG KONG 2025！音樂節早前於首爾完滿結束，表演熱度爆表，是次音樂節香港站由韓國及國際頂尖團隊來港親自操刀，將於10月4日及5日一連兩天，在中環海濱舉行，讓參加者盡情在水花中享受音樂，並與人氣偶像的近距離濕身互動！

🔥Klook 即訂購水彈門票💣

是次音樂節由韓國及國際頂尖團隊來港親自操刀，10月4日及5日一連兩天，在中環海濱舉行！

WATERBOMB HONG KONG 2025｜演出名單

演出陣容於早前一直在網絡引起廣泛討論，除了已公布的韓國水彈男神RAIN，在8月29號，官方社交媒體及網站也公布了其他強勁陣容！包括R&B情歌王子SUNKIS（宋秉勤）、Girls Planet 999熱門女團Kep1er、全能創作歌手「鹽系男聲」羅景文。還有4位重量級表演嘉賓！肌肉型男唱作歌手周殷廷（YT）、憑洗腦神曲《八方來財》和《大展鴻圖》走紅華語圈的攬佬、日美混血帥氣新星 MIKA以及火爆全網的水彈女神權恩妃！更多重量級歌手將陸續公布，各位樂迷敬請拭目以待！

🔥Klook 即訂購水彈門票💣

WATERBOMB HONG KONG 2025｜購票詳情

WATERBOMB HONG KONG 2025分為4種門票，包括1天基本通行門票、2天基本通行門票、1天VIP通行門票及2天VIP通行門票。VIP門票可享有專屬入場通道、直通現場、專屬洗手間、充水區及更衣區與置物櫃、最重要的就是舞台前排站位，讓你近距離與偶像互動。價目表如下：

🔥Klook 即訂購水彈門票💣

【基本通行門票】(General Admission)

1天基本通行門票

公開票價：$880



2天基本通行門票

公開票價 ：$1,380



【VIP通行門票】

[VIP] 1天通行門票

公開票價：港幣 $2,080



[VIP] 2天通行門票

公開票價：港幣 $3,280



🔥Klook 即訂購水彈門票💣

WATERBOMB HONG KONG 2025

日期：2025年10月4日（星期六）及5日（星期日）

時間：下午2:00 – 晚上10:00

地點：中環海濱活動空間（香港中環龍和道9號）



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略