嗶嗶嗶！你的電子寵物活過來　首個萬呎TAMAGOTCHI小鎮登陸D‧PARK

還記得那個藏在口袋裡、不時發出「嗶嗶嗶」聲的電子寵物蛋嗎？那個讓你上課時心掛掛，無時無刻都想著要餵食、鏟屎、陪它玩耍的「他媽哥池」（TAMAGOTCHI），是無數90後的集體回憶，教會我們什麼是責任和陪伴。今個暑假，TAMAGOTCHI跳出掌心屏幕，來到荃灣D‧PARK！即日至8月31日，荃灣D‧PARK與TAMAGOTCHI驚喜聯乘，打造全港首個佔地逾萬呎的「TAMAGOTCHI期間限定鎮」，讓當年的小主人，帶着自己的小朋友，一同走進電子寵物世界與人氣角色打卡玩遊戲，參與親子工作坊，創造全新的親子回憶！



小朋友放電首選 巨型彈床城堡與飛車樂園

相信各位小朋友已經準備好來個小鎮大冒險！場內特設全港首個TAMAGOTCHI主題充氣彈床「冒險城堡」，內含極速滑梯、忍者訓練彈床，以及小朋友最愛的夢幻波波池三大刺激關卡，絕對能讓小朋友的無限精力得到釋放。

旁邊的「TAMAGOTCHI三輪車小騎士樂園」同樣不容錯過。小朋友可以化身小車手，駕駛特製三輪車，在充滿TAMAGOTCHI元素的賽道上風馳電掣。每日最快完成挑戰的三位小騎士，更能贏取商場電子現金券。

走進回憶打卡牆 與2米高他媽哥池、人氣角色selfie

當年的電子寵物，如今巨大化現身！場內最矚目的，莫過於一座2米高的巨型TAMAGOTCHI機殼，旁邊還有Mametchi、Kuchipatchi等五位人氣角色的立牌，彷彿從遊戲中跳到你面前。粉絲們終於可以實現童年幻想，從主人視角，變成與寵物並肩的夥伴，拍下合照。

此外，場內更設有主題「人生四格」自拍機和經典攤位遊戲。無論是考驗運氣的「擲彩虹」，還是挑戰手眼協調的「拋花圈」，都能讓你重溫昔日的簡單快樂，成功挑戰更有機會贏取限定禮品！

粉絲朝聖必到 期間限定店入手絕版潮物

活動特設的期間限定店，簡直是TAMAGOTCHI粉絲的寶藏庫。店內網羅了超過40款周邊精品，從初代到最新型號的主機，到全新推出的「TAMAGOTCHI Paradise」系列、亞洲獨家發售的「亞洲特色美食版」元祖機，應有盡有。

粉絲們注意！在8月16日，人氣角色Mametchi更會親臨現場舉辦粉絲見面會，只要當天在期間限定店購買TAMAGOTCHI玩具產品滿HK$300，憑即日收據即可換領見面會合照劵，與這位可愛主角近距離互動，機會難逢！

記得參加「互動集印區」的集章任務。在場內尋找5個印章點，集齊所有角色圖案，即可到禮賓部換領HK$10商場電子現金券，為這次的夏日小鎮之旅，畫上最完美的句點。

D‧PARK x TAMAGOTCHI「期間限定鎮」

日期：即日至8月31日

地點：D·PARK中庭及L1室內草地

(資料及相片由客戶提供)