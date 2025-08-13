全運會懶人包｜8.28開售！香港賽區門票¥50起　如何預訂?實名制?

全運會懶人包｜四年一度的全國運動會今年由粵港澳三地合作舉辦，並將於11月9日至21日舉行。官方宣佈，首批門票會在8月28日開售，三地屆時會採用同一個票務系統，讓市民實名註冊登記購票。香港賽區共有11項售票項目，想知門票價格及購票流程？即看下文了解！



全運會｜一連13日在三地舉辦

中國國內最高水平及最大規模運動會，全運會本年由廣東、香港和澳門聯合主辦，並將於11月9至21日，一連13日在三地舉辦。其中，只有個別小項目，因場地限制而不對外售票，而熱門項目如乒乓球、籃球、羽毛球、跳水等32個大項，以及其他的競技項目都會公開售票，門票價格介乎30元人民幣至800元人民幣。

全運會｜首批門票8.28開售 包括4個香港賽事

至於由本港承辦的全運會競賽項目總共有8個，約有40萬張門票推售，另有3個殘特奧會競賽項目，約有3.5萬張門票推售。

香港賽區共有11項售票項目，門票價格介乎50元人民幣至200元人民幣。其中競賽項目沙灘排球、男子手球、男子22歲以下籃球，及七人欖球門票將於8月28日率先發售。

其餘4個項目的門票，包括場地單車、高爾夫球、三項鐵人和劍擊，及殘特奧會3個項目的門票，包括硬地滾球、輪椅劍擊和殘奧乒乓（TT11組），將於9月下旬和10月上旬，分階段、分批次推出。

全運會｜香港區賽程

籃球（男子22歲以下組）：11月10日至20日

場地單車：11月13日至17日

劍擊：11月15日至20日

高爾夫球：11月13日至16日

手球（男子）：11月1日至10日

七人欖球：11月12日至14日

三項鐵人：11月15日至16日

沙灘排球：10月31日至11月8日、以及11月10日



以上為八個競賽項目，香港亦會承辦群眾項目保齡球，將在8月22日至24日舉行。



全運會｜即日起可預先註冊購票戶口

三地會採用同一個票務系統，有興趣市民即日起可以註冊購票戶口，由於採用實名制，註冊時需留下香港身份證或回鄉證號碼。

值得留意，每人每次最多買6張，每張門票都需要提供實名及有效證件號碼，賽事開始24小時前可實名轉讓。

全運會

舉辦日期：11月9日至11月21日

售票詳情：門票將分批推出，並採用實名登記制

首批開售日期：8月28日

首批開售香港區項目：沙灘排球、男子手球、男子22歲以下籃球，七人欖球



待開售香港賽區項目：

全運會：場地單車、高爾夫球、三項鐵人和劍擊

殘特奧會：硬地滾球、輪椅劍擊和殘奧乒乓（TT11組）



