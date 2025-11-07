全運會門票懶人包2025！香港賽區¥50起　預訂門票教學＋賽程一覽

全運會懶人包2025｜四年一度的全國運動會今年由粵港澳三地合作舉辦，並將於11月9日至21日舉行。三地採用同一個票務系統，讓市民實名註冊登記購票。香港賽區共有11項售票項目，想知門票價格及購票流程？即看下文了解！



全運會2025｜一連13日在三地舉辦

中國國內最高水平及最大規模運動會，全運會本年由廣東、香港和澳門聯合主辦，並將於11月9至21日，一連13日在三地舉辦。其中，只有個別小項目，因場地限制而不對外售票，而熱門項目如乒乓球、籃球、羽毛球、跳水等32個大項，以及其他的競技項目都會公開售票，門票價格介乎¥30至¥800。

全運會本年由廣東、香港和澳門聯合主辦，並將於11月9至21日，一連13日在三地舉辦。（資料圖片）

全運會｜香港賽區共11個售票項目 票價介乎¥50至¥500

由本港承辦的全運會競賽項目總共有8個，約有40萬張門票推售，另有3個殘特奧會競賽項目，約有3.5萬張門票推售。

香港賽區共有11項售票項目，門票價格介乎¥50至¥500。其中競賽項目沙灘排球、男子手球、男子22歲以下籃球、七人欖球門票已於8月28日率先發售；而場地單車、劍擊、高爾夫球及三項鐵人門票亦已於9月20日開售，現時各項目仍有少量門票。

至於殘特奧會3個項目，包括硬地滾球、輪椅劍擊和殘奧乒乓（TT11組），仍有待官方公布售票詳情。

香港賽區共有11項售票項目，門票價格介乎¥50至¥500。（資料圖片）

全運會2025｜線下設11個指定銷售點

公眾除可在官方線上票務平台購買跨賽區的門票外，亦可於香港中國旅行社轄下11個「香港賽區門票指定銷售點」購買門票。而門票為紙質票，票價將以人民幣定價的固定匯率轉換為港幣售價發售。銷售地點如下：

灣仔分社：香港灣仔軒尼詩道138號修頓中心地下1號

營業時間：09:00-18:00



銅鑼灣分社：香港銅鑼灣百德新街2-20號恒隆中心6樓606室

營業時間：10:30-19:30



太古康怡廣場分社：香港太古康山道1號康怡廣場S40舖

營業時間：11:30-21:00



西九龍站門店：九龍港鐵西九龍站B2層5號舖（抵港層）

營業時間：09:00-18:00



旺角銀行中心門店：九龍旺角彌敦道636號永隆銀行中心3字樓312室

營業時間：11:30-21:00



觀塘鱷魚恤中心門店：香港九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心13樓04室

營業時間：10:00-19:00



將軍澳東港城門店：九龍將軍澳東港城商場二樓209號舖

營業時間：10:30-19:30



荃灣綠楊坊門店：新界荃灣蕙荃路22-66號綠楊坊商場S5-6號

營業時間：11:30-21:00



沙田門店：新界沙田連城廣場七樓717-718號舖

營業時間：10:30-19:30



大埔寶湖門店：新界大埔寶湖道3號寶湖花園商場L2- 213號C鋪

營業時間：10:00-19:00



屯門市廣場門店：新界屯門市廣場第一期2樓2128-2130室

營業時間：10:30-19:30



全運會2025｜香港區賽程

籃球（男子22歲以下組）：11月10日至20日｜票價¥80起｜地點：香港體育館

場地單車：11月13日至17日｜票價¥80起｜地點：香港單車館

劍擊：11月15日至20日｜票價¥100起｜地點：啟德體藝館

高爾夫球：11月13日至16日｜票價¥50起｜地點：香港高爾夫球會粉嶺球場

手球（男子）：11月1日至10日｜票價¥50起｜地點：啟德體藝館

七人欖球：11月12日至14日｜票價¥100起｜地點：啟德體育園主場館

三項鐵人：11月15日至16日｜票價¥100起｜地點：中環灣仔海濱-維多利亞港

沙灘排球：10月31日至11月10日｜票價¥200起｜地點：維多利亞公園



香港區各項目時間表▼▼▼

全運會｜購票程序

官方購票網頁

是次全運會三地會採用同一個票務系統，由於採用實名制，大家需要先註冊才可購票。

記者實測後，註冊時需先驗證手機號碼及電郵，再留下身份證或回鄉證號碼及個人資料，方可登入系統。

成功登記後，「賽事購票」版面已列出所有可購票賽事，而頁面上方亦可篩選賽區，點選心儀體育項目後就可以看到不同日子的賽程，票價會根據初賽及決賽等因素而不同，詳情可查看購票系統作準。

官方購票網頁

值得留意，每人每次最多買6張，每張門票都需要提供實名及有效證件號碼，賽事開始24小時前可實名轉讓。

官方購票網頁

全運會

舉辦日期：11月9日至11月21日

售票詳情：門票將分批推出，並採用實名登記制



首批開售日期：8月28日

首批開售香港區項目：沙灘排球、男子手球、男子22歲以下籃球，七人欖球



第二批開售日期：9月20日

第二批開售香港區項目：場地單車、擊劍、高爾夫球及鐵人三項



待開售香港賽區項目：硬地滾球、輪椅劍擊和殘奧乒乓（TT11組）



