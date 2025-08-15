【海洋光譜號】3-12天郵輪假期 | 免規劃、零煩惱、輕鬆出發！

想一次過玩盡日本幾個城市，免追車趕飛機煩惱？永安旅遊現正熱賣

《皇家加勒比國際遊輪～海洋光譜號》秋冬精選航線，由香港啟德郵輪碼頭出發，讓你一覺醒來即抵新目的地，享受真正「一站式」的優遊全包體驗，輕鬆地體驗一個寫意的海上假期。



無論是家庭歡聚、浪漫二人行，還是與三五好友同遊，由3天快閃充電行程，至12天深度探索，總有適合你的完美行程！



海上五星級度假村！玩盡海洋光譜號頂尖設施

被譽為「亞洲最新、最大、最具創意」的《超量子系列遊輪》海洋光譜號 (Spectrum of the Seas)，本身就是一個旅遊目的地。船上設施應有盡有，猶如一座海上五星級度假村。你可以挑戰刺激的甲板衝浪「FlowRider®」、在模擬跳傘「RipCord® by iFLY®」中感受無重力飛翔的快感，或者登上離海面288呎的「北極星®」觀景艙，360度飽覽壯麗海景。

船上匯聚環球美食，由精緻的付費特色餐廳到選擇多樣的免費自助餐及主餐廳，滿足你挑剔的味蕾。夜晚更有精彩百老匯式歌舞表演，或者到酒吧小酌一杯，享受悠閒的海上時光。

船上環境、設施立即睇：

真正「懶人包」式旅遊！一口價全包 零煩惱

是次永安旅遊推出的《海洋光譜號》郵輪假期，主打【優遊全包】概念，助你解決一切出遊煩惱。團費已包括全程餐食（連當地特色美食）、所有稅項，更免收旅行團服務費，全程不設任何自費活動 。你只需帶上行李，便能輕鬆登船，展開無憂無慮的日本探索之旅。

12天秋季賞楓精選！穿梭福岡、舞鶴、金澤尋秘境

對於渴望深度遊覽日本的你，這個12天的航程絕對能滿足你的願望。行程將帶你穿梭於九州與本州的多個特色港口城市，感受各地獨有風情與文化。

必到打卡點：妖怪之鄉與三大名園

旅程一大亮點是到訪鳥取縣的境港，這裡是著名漫畫《鬼太郎》作者水木茂的故鄉。漫步於「水木茂大道」，整條街道充滿著各式各樣的妖怪青銅像，彷彿走進了鬼太郎的奇幻世界，最後記得要去妖怪神社打卡留念！

秋季出發的旅客更有機會在石川縣的金澤，欣賞到「日本三大名園之一」兼六園的醉人楓葉。園内景緻隨四季變換，紅葉季節尤其詩情畫意，是攝影愛好者的天堂。

日本(福岡、境港、舞鶴、金澤、佐世保)12天郵輪假期/船票

出發日期：11月23日

郵輪假期︰海景房【RAHRJ12A】（$19,767/位）/【RAHRJ12B】（$19,967/位）

郵輪船票︰海景房【RAHRJ12Q】（$12,367/位）

【永安周年慶限定優惠】報名露台房或以上房種，每房額外減$1800+每房可享USD$100船上簽帳額！

預訂：

https://www.wingontravel.com/cruises/detail-2393

https://www.wingontravel.com/cruises/detail-2394

https://www.wingontravel.com/cruises/detail-2349

10天聖誕九州郵輪遊 | 探索熊本與長崎經典美景

今個聖誕節，與親朋好友一同乘坐《海洋光譜號》，於蔚藍海洋上享受溫馨節日氛圍！10天郵輪假期將帶你暢遊福岡、長崎、熊本及鹿兒島，感受九州冬季特色與節日魅力。

走進熊本「熊の故郷」、探訪長崎企鵝：

在長崎，你將參觀平和公園，感受到歷史的莊重與和平的祈願。之後可到訪充滿異國風情的哥拉巴園及長崎企鵝水族館，近距離觀賞可愛企鵝的百態。再漫步江戶風情的熊本水前寺公園、品味城彩苑～櫻之小路的地道小食，選購別具心思的節日禮物。

日本(福岡、長崎、熊本、鹿兒島) 10天郵輪假期/船票

出發日期：12 月21日

【永安周年慶限定優惠】報名露台房或以上房種，每房額外減$1800+每房可享USD$100船上簽帳額！

郵輪假期︰內艙房【RAHRJ10】（$19,107/位）

郵輪船票︰內艙房【RAHRJ10Q】（$12,307/位）

https://www.wingontravel.com/cruises/detail-426

https://www.wingontravel.com/cruises/detail-371

郵輪短線遊皇牌行程，6天輕鬆玩轉沖繩＋石垣島！

如果你想來一趟短途旅行，遠離繁囂，這個沖繩、石垣島6天郵輪假期正好合你心意。陽光與海灘，加上精彩的購物行程，讓你可以養足精力、滿載而歸！

玩盡最新水族館、血拼Outlet國際通：

首站抵達沖繩首府那霸，參觀結合數碼藝術與海洋生物的DMM Kariyushi水族館。之後再到沖繩Outlet Mall Ashibinaa盡情血拼，再到國際通自由購物，感受那霸的熱鬧氣氛。這個行程動靜皆宜，完美結合了觀光與購物的樂趣。

日本(沖繩~那霸、石垣島) 6天郵輪假期/船票

出發日期：12 月4, 14, 30 日，2026 年1 月18 日

【永安周年慶限定優惠】報名露台房或以上房種，每房額外減$600+每房可享USD$50船上簽帳額！！

郵輪假期︰內艙房【RAHRJ06】（$7,107/位）

郵輪船票︰內艙房【RAHRJ06Q】（$4,607/位）

https://www.wingontravel.com/cruises/detail-396

https://www.wingontravel.com/cruises/detail-375

海上週末狂歎，海洋光譜號3天快閃遊

想體驗郵輪的魅力，但又沒有長假期？這個3天的海上假期就是你的最佳選擇。你可以盡情享用海洋光譜號上的所有設施和美食，觀賞精彩表演，享受一個完全放鬆的週末，為自己充充電。

香港3 天郵輪船票【RAHRH03Q】

出發日期：12 月19 日，2026 年1 月9, 16 日

郵輪船票︰內艙房（$1,607/位）

【永安周年慶限定優惠】報名露台房或以上房種，每房額外減$400+每房可享USD50船上簽帳額！

https://www.wingontravel.com/cruises/detail-372

無論你嚮往的是日本的歷史文化、自然風光還是郵輪上的愜意時光，永安旅遊安排的《海洋光譜號》秋冬精選航線總有一款適合你。立即行動，預訂你的海上假期，在《海洋光譜號》上締造難忘的旅遊回憶！

